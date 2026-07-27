La CFTC avverte i mercati prediction: stop alle certificazioni generiche

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

CFTC richiama i mercati prediction sulle autocertificazioni troppo generiche.

richiama i mercati prediction sulle autocertificazioni troppo generiche. Le piattaforme devono documentare termini, fonti dati e modalità di regolamento.

I contratti strettamente correlati possono ancora essere certificati come classe.

Prorogato lo status di Kraken Derivatives Exchange, inattivo dall’inizio del 2025.

(Riassunto generato con AI)

CFTC rafforza i controlli sui contratti evento

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha diffuso negli ultimi giorni un nuovo avviso rivolto ai designated contract markets statunitensi: le certificazioni basate su template troppo ampi non devono essere presentate per i contratti su eventi, cioè strumenti legati alla previsione di esiti sportivi, politici o di altra natura.

L’autorità federale interviene per la seconda volta in pochi mesi perché diversi operatori continuano ad autocertificare gruppi di contratti senza illustrare adeguatamente le singole varianti. Il richiamo riguarda il mercato americano, in una fase di forte espansione e di persistente incertezza sulla ripartizione delle competenze tra regolatore federale e singoli Stati.

La ragione indicata dalla CFTC è operativa e di tutela del mercato: una documentazione incompleta può impedire all’agenzia di verificare requisiti informativi, meccanismi di regolamento, fonti dei dati e rispetto dei principi fondamentali applicabili. Per le piattaforme, il messaggio è che la crescita dei prediction market dovrà essere accompagnata da procedure di compliance più granulari.

Quali informazioni chiede il regolatore

Secondo la CFTC, un deposito non può limitarsi a replicare una struttura standard per molteplici contratti. Per ogni permutazione proposta devono essere forniti termini e condizioni, una spiegazione concisa del prodotto, indicazioni sulla commodity sottostante e un’analisi della conformità regolamentare.

Il controllo richiesto investe anche la metodologia di settlement: l’autorità deve poter valutare come sarà determinato l’esito del contratto e quali fonti di dati saranno usate. È un passaggio decisivo per strumenti il cui valore dipende dall’accertamento verificabile di un evento futuro.

Il regolatore non vieta però ogni presentazione consolidata. Contratti evento strettamente collegati possono essere certificati come classe, utilizzando allegati condivisi, purché la documentazione renda effettivamente valutabili termini, differenze e conformità delle singole fattispecie.

La distinzione separa dunque l’efficienza amministrativa dall’eccessiva generalizzazione. Il problema non è raggruppare prodotti simili, ma utilizzare un template che non consenta alla CFTC di capire se ogni contratto rispetti i requisiti previsti.

Il nuovo intervento segnala inoltre che il precedente avvertimento non ha corretto pienamente la condotta del settore. In un comparto trainato soprattutto da eventi sportivi e risultati politici, la rapidità nel lanciare nuovi mercati aumenta la necessità di definire in anticipo regole, dati e criteri di regolamento.

Resta aperto il nodo della giurisdizione. Numerosi Stati contestano alle piattaforme la gestione di attività assimilabili a scommesse sportive illegali, sostenendo che la supervisione debba essere statale anziché federale.

La contesa legale e il caso Kraken

Mike Selig, presidente della CFTC, ha indicato come prioritaria la difesa dell’autorità dell’agenzia sulle piattaforme di contratti evento, nei procedimenti davanti a tribunali statali e federali. L’esito delle controversie potrebbe chiarire definitivamente il perimetro regolatorio, con la possibilità che la questione arrivi alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Nello stesso contesto, la CFTC ha esteso lo status regolatorio di Kraken Derivatives Exchange, che era classificata come piattaforma “dormante”. L’ultimo scambio risale all’inizio del 2025 e la proroga consente alla società di restare pronta a una possibile ripresa delle attività.

Kraken ha spiegato di aver bisogno di ulteriore tempo per valutare i prossimi passi dopo l’acquisizione di Bitnomial. La decisione mantiene aperta un’opzione strategica mentre il mercato dei derivati regolamentati e dei contratti evento ridefinisce i propri assetti.

FAQ

Che cosa contesta la CFTC alle piattaforme?

Sì, la CFTC contesta autocertificazioni troppo generiche che non descrivono termini, condizioni e analisi delle singole varianti di contratto.

I contratti evento possono essere raggruppati?

Sì, i contratti strettamente correlati possono essere certificati come classe, con allegati condivisi e spiegazioni sufficienti a valutarne la conformità.

Quali elementi deve verificare la CFTC?

Sì, l’agenzia deve poter esaminare metodologia di settlement, fonti dei dati, informazioni richieste e rispetto dei principi fondamentali per ciascun contratto.

Perché i prediction market sono contestati negli Stati Uniti?

Sì, diversi Stati li contestano come possibili scommesse sportive illegali, mentre la CFTC rivendica la supervisione federale delle piattaforme.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e The Cryptonomist.