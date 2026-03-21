Home / MOBILE / Mercato smartphone cinese rallenta, ma Apple e Huawei conquistano quote e sfidano i marchi locali

Smartphone in Cina, mercato in calo a inizio 2026 nonostante i sussidi

Il mercato degli smartphone in Cina ha aperto il 2026 con un rallentamento significativo. Secondo Counterpoint Research, tra gennaio e febbraio le spedizioni sono diminuite del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025, segnalando una domanda interna più debole del previsto.

La contrazione arriva nonostante i consistenti sussidi governativi e le promozioni legate al Capodanno Lunare, tradizionale picco per le vendite retail.

I brand domestici hanno registrato un leggero rimbalzo a febbraio grazie al periodo festivo, ma non sufficiente a compensare il crollo di gennaio. La dinamica conferma un contesto competitivo più selettivo, dove solo i marchi con catene di fornitura robuste e posizionamento premium – come Apple e Huawei – sembrano capaci di difendere o ampliare le proprie quote in uno scenario di costi in aumento.

In sintesi:

Spedizioni smartphone in Cina in calo del 4% nei primi due mesi del 2026.

Sussidi pubblici e promozioni del Capodanno Lunare non compensano la domanda debole.

Prezzi in salita per l’aumento dei costi delle memorie e dei componenti chiave.

Apple e Huawei crescono grazie a filiere resilienti e gamma premium.

Prezzi in rialzo, margini sotto pressione e domanda in affanno

L’outlook per il resto del 2026 sul mercato cinese degli smartphone resta prudente. L’aumento dei costi dei componenti, in particolare delle memorie, sta spingendo diversi produttori, tra cui vivo e Oppo, a programmare rincari sui listini.

L’adeguamento dei prezzi, necessario per preservare i margini, rischia però di frenare ulteriormente la domanda in un contesto di consumi già fiacchi e sostituzione dei device più lenta.

La dinamica dei prezzi accentua così la polarizzazione del mercato: i marchi posizionati sul segmento medio-basso faticano a trasferire integralmente gli aumenti ai consumatori, mentre i player premium possono contare su una maggiore elasticità di spesa. In questo quadro, il lieve miglioramento delle vendite a febbraio, legato alle campagne del Capodanno Lunare, appare più come una parentesi stagionale che l’inizio di una vera inversione di tendenza.

Apple e Huawei guidano la tenuta del mercato e le prospettive 2026

A dispetto della flessione complessiva, alcuni protagonisti si muovono in controtendenza. Secondo Counterpoint Research, Apple ha registrato nei primi due mesi del 2026 un incremento delle vendite del 23%, trainato dalla forte domanda per la gamma iPhone 17.

Il gruppo di Cupertino beneficia di una catena di fornitura particolarmente solida, che gli consente di assorbire meglio l’impatto dei rincari delle memorie e di altri componenti critici.

Huawei, dal canto suo, capitalizza una filiera domestica più resiliente, in larga parte localizzata in Cina, che attenua l’esposizione alle tensioni sui prezzi globali e alle restrizioni internazionali.

Per il periodo marzo-maggio, Counterpoint prevede tuttavia uno scenario ancora debole, con una potenziale ripresa della domanda spostata verso giugno, in concomitanza con il tradizionale festival dello shopping “618”, appuntamento chiave per i volumi online e offline nella seconda metà dell’anno.

FAQ

Quanto sono calate le spedizioni di smartphone in Cina a inizio 2026?

Le spedizioni sono diminuite del 4% nei primi due mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, indicando una domanda interna in indebolimento.

Perché sussidi e promozioni non hanno rilanciato il mercato cinese?

Gli incentivi pubblici e le offerte del Capodanno Lunare non hanno compensato consumi prudenti, sostituzione dei dispositivi più lenta e maggiore attenzione al prezzo medio di acquisto.

Di quanto sono cresciute le vendite di Apple in Cina nel 2026?

Le vendite di Apple in Cina sono aumentate del 23% nei primi due mesi del 2026, spinte dalla forte performance della serie iPhone 17.

Quando è attesa una possibile ripresa della domanda di smartphone in Cina?

È attesa una possibile ripresa tra giugno e la seconda metà del 2026, trainata in particolare dal festival dello shopping “618” e dalle promozioni online.

Quali sono le fonti dei dati sul mercato smartphone cinese citate nell’articolo?

I contenuti derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.