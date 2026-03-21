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Memorie RAM in tensione: perché i prezzi resteranno elevati a lungo nonostante il rallentamento del mercato

Memorie RAM in tensione: perché i prezzi resteranno elevati a lungo nonostante il rallentamento del mercato

RAM nel 2026: chi sarà penalizzato, dove, quando e perché

Nel 2026 chi acquista o aggiorna un PC dovrà fare i conti con RAM sempre più costosa. A livello globale, i grandi data center per l’intelligenza artificiale stanno assorbendo enormi volumi di memoria, riducendo l’offerta per il mercato consumer proprio ora che i software richiedono più risorse. Questo squilibrio, già evidente nel 2025, continuerà a incidere su utenti domestici, professionisti digitali e aziende che rinnovano i parchi macchine. Le decisioni di acquisto nei prossimi 12‑18 mesi andranno quindi pianificate con attenzione, valutando quanta RAM sia davvero necessaria per non restare indietro di fronte a sistemi operativi, browser e applicazioni sempre più basati su funzionalità di IA locale e servizi cloud.

In sintesi:

  • La domanda di RAM per l’intelligenza artificiale spinge i prezzi ai massimi storici.
  • Nel 2026, 32 GB di RAM saranno il riferimento realistico per PC versatili.
  • I produttori privilegiano data center e memorie HBM, penalizzando il segmento consumer.
  • Pianificare ora upgrade e acquisti riduce il rischio di costi insostenibili nel 2026.

Come l’IA sta riscrivendo il mercato globale delle memorie

I produttori di DRAM e NAND stanno riorientando la capacità produttiva verso i contratti più redditizi, ossia quelli per i data center che alimentano modelli di intelligenza artificiale. Margini elevati e domanda in crescita costante rendono prioritari questi segmenti rispetto ai tradizionali moduli consumer per desktop e notebook.

La conseguenza diretta è una minore disponibilità di moduli RAM per utenti finali, con un’offerta che fatica a tenere il passo di una domanda comunque stabile, se non crescente. A questo si somma l’evoluzione del software: sistemi operativi con funzioni avanzate di IA, browser carichi di estensioni, suite di produttività collaborative e servizi sempre connessi al cloud.

Ciò che ieri era “abbondante” oggi è appena sufficiente. Il salto tecnologico non riguarda solo i server remoti: anche i PC di casa e d’ufficio stanno diventando piattaforme di calcolo per algoritmi locali, cache avanzate e modelli linguistici leggeri, tutti affamati di memoria.

Quanta RAM scegliere nel 2026 per non restare indietro

Nel 2026, 16 GB di RAM resteranno il minimo tecnico per uso quotidiano (navigazione, suite d’ufficio, streaming, videoconferenze). Chi intende mantenere il PC reattivo per 4‑5 anni, però, dovrebbe puntare a 32 GB come nuovo standard “equilibrato”.

Per creator, sviluppatori, professionisti del video editing, rendering 3D o data analysis, 64 GB diventeranno sempre più frequenti, soprattutto in ambienti con IA locale, macchine virtuali e multitasking spinto.

Il nodo critico è il costo: con i prezzi in rialzo e i colossi come Samsung, SK Hynix e Micron concentrati sulle memorie HBM per GPU da data center, i moduli consumer DDR continuano a rincarare. Valutare l’upgrade anticipato, prima di ulteriori aumenti, può rivelarsi una strategia economicamente vantaggiosa, soprattutto per aziende e professionisti con parchi macchine numerosi.

Come preparare oggi PC e budget al caro-RAM di domani

Chi acquista oggi dovrebbe prediligere piattaforme con slot RAM liberi, così da espandere la memoria in futuro senza sostituzioni complete. Conviene monitorare i listini e sfruttare finestre promozionali per portarsi a casa 32 GB o 64 GB prima di nuovi rincari.

Parallelamente, sarà decisivo ottimizzare i carichi: limitare processi in background, usare browser più leggeri, scegliere software meglio progettati sul piano della gestione della memoria. L’adozione massiva di IA non rallenterà: preparare ora infrastrutture e budget è l’unico modo per evitare che il caro‑RAM del 2026 diventi un freno alla produttività.

FAQ

Quanta RAM serve per un PC da ufficio nel 2026?

Nel 2026, 16 GB restano il minimo funzionale per PC da ufficio, ma 32 GB garantiscono maggiore longevità e fluidità con software cloud e videoconferenze.

Vale la pena passare da 16 GB a 32 GB di RAM oggi?

Sì, l’upgrade a 32 GB oggi è consigliabile: offre margine per IA integrata, multitasking avanzato e prolunga il ciclo di vita del PC di diversi anni.

Quando è meglio acquistare RAM per spendere meno?

È prudente acquistare entro i prossimi 6‑12 mesi, monitorando promozioni periodiche, perché gli analisti prevedono ulteriori rincari legati alla domanda dei data center.

La RAM saldata sui portatili è un rischio nel 2026?

Sì, la RAM saldata limita gli upgrade. Nel 2026 può costringere a sostituire l’intero notebook anziché aumentare semplicemente la memoria installata.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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