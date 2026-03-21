Home / PRODOTTI / Windows 11 rinnova la taskbar verticale e riduce l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle funzioni principali

Windows 11 cambia volto: cosa introduce Microsoft e quando arriva

Microsoft ha annunciato un profondo aggiornamento di Windows 11 che interviene su usabilità, prestazioni e affidabilità.

Le novità, destinate inizialmente agli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev, includono il ritorno della possibilità di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni, l’ottimizzazione di Esplora file e l’eliminazione di integrazioni superflue di Copilot in alcune app di sistema.

Gli interventi riguardano anche la procedura di configurazione iniziale, le ricerche interne, il sottosistema WSL, la gestione della memoria e la stabilità complessiva, con aggiornamenti più rapidi e meno invasivi tramite Windows Update.

L’obiettivo dichiarato è rendere Windows 11 più fluido, personalizzabile e adatto anche a PC con 8 GB di RAM, riducendo al tempo stesso crash e riavvii forzati per gli aggiornamenti.

In sintesi:

La barra delle applicazioni torna spostabile e ridimensionabile come in Windows 10.

Copilot viene rimosso dalle integrazioni superflue in app come Notepad e Foto.

Esplora file e WSL ricevono importanti miglioramenti di velocità e uso memoria.

Windows Update promette meno riavvii forzati e installazioni più rapide.

Dettaglio delle novità su personalizzazione, prestazioni e affidabilità

Il cambiamento più atteso riguarda la taskbar di Windows 11: dopo oltre quattro anni di richieste, potrà essere posizionata anche in alto o ai lati dello schermo, oltre che in basso, e sarà finalmente ridimensionabile, restituendo la flessibilità di Windows 10.

Parallelamente, Microsoft snellisce la configurazione iniziale con meno pagine e riavvii, velocizza il menu Start, ottimizza widget, notifiche e soprattutto la ricerca interna, promettendo risultati più rapidi e pertinenti.

Sul fronte applicazioni, viene rimossa l’integrazione non essenziale di Copilot da Notepad, Snipping Tool, Foto e Widget, scelta che punta a ridurre distrazioni e consumo di risorse. La nuova app Feedback Hub, già disponibile per gli Insider, diventa il canale privilegiato per raccogliere dati d’uso e segnalazioni, fondamentale per il perfezionamento delle build preliminari.

Il nodo critico di Esplora file viene affrontato con una revisione profonda: caricamento, ricerca, navigazione e rendering dell’interfaccia saranno accelerati sfruttando il framework WinUI 3, con una sensibile riduzione della latenza.

Migliorano anche le prestazioni del Windows Subsystem for Linux (WSL) e la gestione della memoria, con l’obiettivo di rendere più realistico l’uso “pieno” di Windows 11 su macchine dotate di 8 GB di RAM.

Sul versante affidabilità, Microsoft promette meno crash, driver più stabili, connessioni Bluetooth più affidabili e un Windows Hello più rapido e preciso nell’autenticazione biometrica.

Infine, Windows Update viene ripensato: meno riavvii, installazioni più veloci, possibilità di riavviare o spegnere senza forzare update e una nuova pausa aggiornamenti più flessibile, superiore all’attuale limite di cinque settimane, con funzioni di ripristino integrato per riportare rapidamente il sistema a uno stato stabile.

Impatto per utenti e aziende e possibili sviluppi futuri

Le novità annunciate segnano un cambio di passo nel rapporto tra Microsoft e la community di Windows 11, soprattutto dopo le critiche alla rigidità della taskbar e alla pesantezza del sistema.

Per utenti e professionisti l’effetto più immediato sarà una maggiore produttività, grazie a Esplora file più reattivo, ricerche rapide e minori interruzioni dovute agli aggiornamenti.

Le aziende potrebbero beneficiare di un ambiente più stabile e prevedibile, con un ciclo di update meno invasivo e migliori strumenti di autenticazione tramite Windows Hello. Le ottimizzazioni del WSL rendono inoltre Windows 11 più interessante per sviluppatori che lavorano in ambienti misti Linux/Windows.

Resta da monitorare, nelle prossime build Insider e successive release stabili, quanto le promesse di riduzione dei consumi e miglioramenti su PC con 8 GB di RAM si tradurranno in vantaggi concreti, tema chiave per la diffusione di Windows 11 su hardware meno recente.

FAQ

Quando saranno disponibili le nuove funzioni di Windows 11 per tutti?

Le novità arriveranno prima agli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev, quindi saranno distribuite gradualmente al pubblico tramite gli aggiornamenti standard di Windows Update nei mesi successivi.

Come si potrà spostare la barra delle applicazioni in Windows 11?

Sarà possibile spostare la taskbar dalle impostazioni di personalizzazione, scegliendo posizione in basso, in alto o ai lati, con opzioni dedicate anche al ridimensionamento.

Windows 11 funzionerà meglio sui PC con 8 GB di RAM?

Sì, le ottimizzazioni di Esplora file, WSL e gestione memoria mirano a rendere più fluido Windows 11 anche su sistemi con 8 GB di RAM.

Cosa cambia per Copilot nelle app di sistema di Windows 11?

Microsoft rimuoverà le integrazioni non necessarie di Copilot da app come Notepad, Snipping Tool, Foto e Widget, mantenendo l’assistente dove offre valore reale.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Windows 11?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.