Home / NEWS / Meningite B in Gran Bretagna, scienziati indagano possibile super ceppo dietro crescita anomala dei casi

Meningite da meningococco B nel Kent: cosa sappiamo del possibile “super ceppo”

Nella contea del Kent, nel Regno Unito, un focolaio di meningite da meningococco B sta preoccupando le autorità sanitarie per la rapidità di diffusione e due decessi registrati.

Gli esperti dell’UK Health Security Agency (Ukhsa), supportati da ricercatori universitari, indagano se si tratti di un “super ceppo” più trasmissibile o del risultato di specifiche dinamiche sociali, tra cui un evento in una discoteca di Canterbury.

L’episodio, segnalato sulle pagine del British Medical Journal (Bmj), è definito “senza precedenti” per la meningite di tipo B nel Paese e potrebbe fornire indicazioni cruciali su come i batteri evolvono e sfruttano i comportamenti umani per diffondersi così velocemente.

In sintesi:

Focolaio di meningite da meningococco B nel Kent con due decessi confermati.

Ipotesi di “super ceppo” più trasmissibile allo studio da parte di Ukhsa e accademici.

Possibile ruolo di un evento in discoteca a Canterbury nella diffusione iniziale.

nella diffusione iniziale. Analisi genomiche in corso per distinguere tra evoluzione batterica e fattori sociali.

Perché il focolaio nel Kent è considerato senza precedenti

Le meningiti da ceppo A sono note per grandi epidemie, soprattutto nel Sahel africano, ma un’ondata così rapida e concentrata di meningite batterica da meningococco B nel Regno Unito non era mai stata documentata.

Studi richiamati dal Bmj ricordano focolai di MenB britannici, storicamente limitati nel numero di casi o distribuiti su archi temporali assai più lunghi.

Questa volta, invece, il numero elevato di infezioni riconducibili a un probabile singolo evento iniziale rappresenta l’elemento più allarmante per gli epidemiologi.

Robin May, responsabile scientifico dell’Ukhsa, sottolinea che ciò che rende la situazione “particolarmente notevole e inaspettata” è la concentrazione temporale e geografica dei casi, suggerendo due spiegazioni principali: comportamenti individuali ad alto rischio (assemblee affollate, ambienti chiusi, contatti stretti) oppure un’evoluzione del batterio che ne aumenti l’efficienza di trasmissione.

Emma Wall, professoressa di Malattie infettive alla Queen Mary University of London, conferma che l’ipotesi di un “super ceppo” è sul tavolo: *“È un’ipotesi, ma stiamo indagando”*.

Le prime analisi genetiche indicano affinità con ceppi già circolanti negli ultimi cinque anni, ma non escludono micro-mutigazioni in grado di alterare la capacità di diffusione.

Sulla stessa linea, Andrew Preston, dell’Università di Bath, ricorda il precedente del Kent durante la pandemia di Covid-19, quando un’anomala impennata di contagi anticipò l’individuazione della variante Alfa di Sars-CoV-2.

Secondo il microbiologo, bruschi cambiamenti nel quadro epidemiologico possono fungere da “campanello d’allarme” per l’emergere di varianti più adatte alla trasmissione, anche in assenza di immediati segnali di maggiore gravità clinica.

L’indagine, ora, punta a distinguere il peso relativo dei fattori biologici (mutazioni del batterio) rispetto a quelli ambientali e sociali, come il ruolo di un singolo evento ad alta densità di contatti nella discoteca di Canterbury, le reti sociali dei presenti e l’efficacia del contact tracing.

Le prossime mosse e cosa può cambiare nella prevenzione

L’esito delle analisi dell’Ukhsa potrebbe avere ricadute concrete sulle strategie di prevenzione della meningite da meningococco B nel Regno Unito e in Europa.

Se venisse confermata una variante più trasmissibile, le autorità potrebbero valutare l’estensione delle campagne vaccinali ai gruppi più esposti e una revisione dei protocolli di sorveglianza.

Anche nello scenario in cui il focolaio fosse spiegato solo da dinamiche sociali e ambientali, il caso del Kent rafforzerebbe la necessità di sistemi di allerta rapidi per i focolai batterici legati a eventi di massa indoor.

Per la comunità scientifica, infine, questo episodio rappresenta un banco di prova per integrare sorveglianza genomica, analisi comportamentali e comunicazione del rischio in tempo reale.

FAQ

Che cos’è il meningococco B e perché preoccupa nel Kent?

È un batterio che causa meningite batterica grave. Nel Kent preoccupa per l’insolita rapidità di diffusione e i due decessi già registrati.

Il ceppo di meningococco B nel Kent è già confermato come “super ceppo”?

No, al momento non è confermato. Le analisi genomiche indicano similarità con ceppi recenti, ma restano possibili piccole mutazioni rilevanti.

Qual è il possibile ruolo della discoteca di Canterbury nel focolaio?

È considerata un potenziale evento iniziale “amplificatore”, dove contatti stretti in ambiente chiuso avrebbero favorito una trasmissione intensa.

Questo focolaio può portare a cambiamenti nelle strategie vaccinali?

Sì, se emergesse un ceppo più trasmissibile, potrebbero essere ampliati i target vaccinali e rafforzati i protocolli di sorveglianza nazionale.

Da quali fonti provengono le informazioni rielaborate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.