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Soccorritori in Alto Adige al lavoro dopo valanga sulla cima Hohe Ferse

Soccorritori in Alto Adige al lavoro dopo valanga sulla cima Hohe Ferse

Valanga sulla Hohe Ferse in Alto Adige: bilancio, vittime e soccorsi

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, tre in modo grave, in seguito a una valanga che oggi, 21 marzo 2026, ha travolto un gruppo numeroso di scialpinisti sulla Hohe Ferse (Tallone Grande), tra la Val Ridanna e la Val Racines, in Alto Adige. La massa nevosa si è staccata alle 11:40 circa, a quota 2.445 metri, investendo 25 scialpinisti appartenenti a gruppi diversi impegnati in escursioni di sci alpinismo.

Alla vasta operazione di soccorso hanno partecipato elicotteri e squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), insieme a tecnici dell’Alpenverein, unità della Guardia di finanza, nuclei cinofili e vigili del fuoco locali. Le autorità stanno ricostruendo dinamica, condizioni nivometeorologiche e profili di rischio per valutare eventuali limitazioni all’attività escursionistica nell’area.

In sintesi:

  • Valanga sulla Hohe Ferse in Alto Adige travolge 25 scialpinisti a 2.445 metri.
  • Bilancio provvisorio: due morti, tre feriti gravi, due feriti lievi soccorsi in quota.
  • Imponente intervento con elicotteri, Cnsas, Alpenverein, Guardia di finanza e vigili del fuoco.
  • In corso verifiche su condizioni neve e valutazioni di sicurezza per l’area interessata.

Dinamica della valanga e dettagli delle operazioni di soccorso

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal Cnsas, la valanga si è originata su un versante ripido della Hohe Ferse, a circa 2.445 metri, in un tratto frequentato da scialpinisti esperti. L’evento ha coinvolto simultaneamente 25 persone, appartenenti a diversi gruppi, che stavano procedendo lungo itinerari di salita in direzione del crinale.

La colata nevosa ha sepolto o trascinato a valle numerosi componenti delle cordate; immediatamente è stato attivato l’allarme tramite dispositivi di emergenza e telefoni cellulari, consentendo un rapido decollo degli elicotteri regionali. Le squadre del Soccorso Alpino, supportate dalle unità cinofile da valanga, hanno lavorato in condizioni complesse per localizzare i dispersi, coadiuvate da personale dell’Alpenverein, militari della Guardia di finanza e vigili del fuoco volontari.

Le persone recuperate in condizioni critiche sono state stabilizzate direttamente in quota e trasferite d’urgenza negli ospedali di riferimento della provincia di Bolzano. Sul posto continuano i controlli per escludere altri coinvolti e verificare la stabilità dei pendii circostanti.

Impatto sull’area, rischi futuri e attenzione alla sicurezza in montagna

L’incidente sulla Hohe Ferse riporta al centro l’attenzione sulla vulnerabilità dei percorsi di sci alpinismo dell’Alto Adige in una stagione segnata da forti sbalzi termici e nevicate irregolari. Le autorità locali stanno valutando eventuali chiusure temporanee di alcuni itinerari tra Val Ridanna e Val Racines per prevenire nuovi distacchi.

Gli esperti di neve e valanghe ricordano l’importanza di consultare i bollettini aggiornati, dotarsi di ARTVA, pala e sonda, e pianificare le uscite con guide qualificate, soprattutto in condizioni di instabilità del manto nevoso. L’evento odierno, documentato anche in un video diffuso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, potrebbe portare a un rafforzamento delle campagne informative sulla sicurezza invernale e a nuove linee guida per la frequentazione responsabile dei versanti più esposti.

FAQ

Dove si trova la montagna Hohe Ferse colpita dalla valanga?

La montagna Hohe Ferse si trova in Alto Adige, tra Val Ridanna e Val Racines, in area alpina sopra i 2.400 metri.

Quante persone sono state coinvolte nella valanga sulla Hohe Ferse?

Secondo i dati diffusi dal Cnsas, la valanga ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti appartenenti a gruppi diversi presenti in zona.

Qual è il bilancio di vittime e feriti della valanga in Alto Adige?

Il bilancio provvisorio indica due morti, tre feriti gravi e due feriti lievi, tutti recuperati e trasferiti in ospedale.

Chi è intervenuto nei soccorsi sulla Hohe Ferse?

I soccorsi hanno coinvolto elicotteri, squadre del Cnsas, tecnici dell’Alpenverein, Guardia di finanza, unità cinofile e vigili del fuoco.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione della notizia?

Le informazioni provengono da un’elaborazione della nostra Redazione su dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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