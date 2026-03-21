Home / NEWS / Trump conquista l’attenzione politica con la reazione alla morte di Robert Mueller, volto del Russiagate

La morte di Robert Mueller riapre la ferita politica del Russiagate

La scomparsa di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale del Russiagate, avvenuta negli Stati Uniti all’età di 81 anni dopo una lunga malattia, rilancia uno dei dossier più divisivi della politica americana contemporanea.

Poche ore dopo l’annuncio, l’ex presidente Donald Trump ha commentato sui social con parole durissime, scrivendo: “Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”.

Il conflitto tra i due affonda nelle indagini del 2017 sui presunti legami tra la campagna presidenziale repubblicana del 2016 e la Russia, che hanno segnato in profondità il rapporto tra Casa Bianca, magistratura federale e opinione pubblica americana.

In sintesi:

Morto a 81 anni l’ex direttore Fbi e procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.

Trump reagisce con un commento feroce online, riaccendendo lo scontro politico e mediatico.

L’indagine Russiagate certificò l’interferenza russa ma non una cospirazione criminale Trump-Mosca.

Mueller fu figura chiave della sicurezza Usa dal post-11 settembre alle presidenze Bush e Obama.

Mueller tra Russiagate, Fbi e scontro permanente con Donald Trump

Incaricato nel 2017 come procuratore speciale, Robert Mueller guidò per quasi due anni l’indagine federale sui rapporti tra la campagna di Donald Trump e la Russia, operando con un profilo volutamente basso, senza conferenze stampa né fughe di notizie.

Il rapporto finale del 2019, 448 pagine, concluse che Mosca aveva interferito nel voto 2016 per favorire Trump, ma non provò una cospirazione criminale tra il candidato repubblicano e il Cremlino.

Il documento descrisse però numerosi contatti fra esponenti della campagna e soggetti russi, oltre a vari tentativi del presidente di influenzare o limitare l’indagine, senza giungere a un’accusa penale diretta, in linea con la prassi del Dipartimento di Giustizia che sconsiglia l’incriminazione di un presidente in carica.

L’inchiesta portò comunque a incriminazioni per sei stretti collaboratori di Trump, fra cui il capo della campagna e il consigliere per la sicurezza nazionale, consolidando l’immagine di un’indagine penetrante ma politicamente esplosiva.

Prima del Russiagate, Mueller era già un pilastro dell’apparato di sicurezza Usa: nominato direttore dell’Fbi da George W. Bush una settimana prima dell’11 settembre 2001, orchestrò la trasformazione dell’agenzia in un organismo centrato sull’intelligence preventiva e sull’anti-terrorismo.

Il suo mandato di 12 anni, prolungato nel 2011 su richiesta di Barack Obama, fu uno dei più lunghi di sempre, segno di una fiducia bipartisan rara a Washington.

Nato a New York e cresciuto nell’area di Filadelfia, laureato a Princeton e alla New York University, veterano decorato dei Marines in Vietnam (Stella di Bronzo e Cuore Viola), Mueller costruì una carriera da procuratore federale su casi di altissimo profilo, dal dittatore panamense Manuel Noriega al boss mafioso John Gotti.

Figura austera e riservata, è stato a lungo percepito come un servitore dello Stato estraneo al gioco partitico; proprio il Russiagate lo ha trasformato in un simbolo polarizzante dello scontro tra Casa Bianca e istituzioni di controllo.

La reazione di Trump alla sua morte conferma che quella stagione continua a condizionare il dibattito politico statunitense, a ridosso di nuove campagne elettorali ad alta tensione.

L’eredità divisiva di Mueller e il futuro delle indagini sulle interferenze straniere

Con la morte di Robert Mueller si chiude la parabola di uno degli uomini più influenti della giustizia federale americana, ma non il contenzioso politico sulla sua opera.

La sua eredità rimane spaccata: per una parte dell’establishment è il garante delle istituzioni, per l’area trumpiana il simbolo di un “deep state” ostile alla propria leadership.

Le sue conclusioni sul ruolo di Mosca hanno però fissato un precedente: le interferenze straniere nei processi elettorali Usa sono ormai un capitolo strutturale delle politiche di sicurezza nazionale, destinato a pesare sulle strategie digitali e di intelligence delle prossime amministrazioni.

FAQ

Chi era Robert Mueller e perché è stato così influente?

Mueller è stato direttore dell’Fbi per 12 anni e procuratore speciale del Russiagate, guidando la trasformazione dell’agenzia dopo l’11 settembre e un’indagine cruciale sulle interferenze russe.

Cosa stabilì esattamente il rapporto Mueller sul Russiagate?

Il rapporto accertò l’interferenza russa per favorire Trump, documentò molti contatti con Mosca ma non provò una cospirazione criminale né incriminò il presidente in carica.

Perché Donald Trump ha attaccato Mueller anche dopo la sua morte?

Trump continua a considerare il Russiagate una “caccia alle streghe” che avrebbe colpito ingiustamente lui e i suoi collaboratori, trasformando Mueller in un simbolo di potere ostile.

In che modo Mueller ha cambiato l’Fbi dopo l’11 settembre 2001?

Mueller ha orientato l’Fbi dall’approccio tradizionale di polizia federale verso un modello centrato su intelligence preventiva, antiterrorismo e sicurezza nazionale, ridefinendo priorità e strumenti investigativi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Robert Mueller?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni fornite da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.