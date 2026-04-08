Home / NEWS / Matteo Renzi critica Salvini per le frasi su Trump e Nobel per la pace, polemica sulle sue parole

Renzi attacca Salvini e Meloni sulle lodi a Trump e al Nobel per la pace

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha rilanciato sui social un video in cui attacca il vicepremier Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni per le loro passate dichiarazioni entusiastiche su Donald Trump e sull’ipotesi di un Nobel per la pace all’ex presidente Usa.

Il botta e risposta si inserisce nel nuovo clima di tensione tra Stati Uniti e Iran, dopo la minaccia americana di “fine di un’intera civiltà” e la successiva tregua di due settimane annunciata da Trump.

Renzi, nel video pubblicato su X, accusa il centrodestra italiano di aver costruito una narrazione semplicistica su Trump come garante di un “anno di pace”, salvo poi prendere le distanze quando lo scenario internazionale è tornato instabile.

In sintesi:

Renzi critica Salvini e Meloni per aver esaltato Trump come portatore di pace.

Il video social mostra vecchie dichiarazioni sul Nobel per la pace a Trump.

Lo scontro avviene sullo sfondo della crisi Usa-Iran e della tregua annunciata.

Renzi accusa il centrodestra di cambiare posizione su Trump per convenienza.

Nel filmato diffuso da Matteo Renzi su X, l’ex premier riparte da una frase pronunciata a È sempre Cartabianca, montandola con vecchi interventi pubblici di Matteo Salvini e Giorgia Meloni in difesa di Donald Trump.

Renzi ironizza: “La sfiga che porta Salvini ragazzi, è bastato che dicesse ‘ci sarà un anno di pace’ e tra un po’ si fa la guerra”.

Nel video compare un intervento di Salvini in cui l’allora vicepremier affermava: “Chi critica Trump o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia Trump, gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo”.

La sequenza viene affiancata alle dichiarazioni di Trump sulla “fine di un’intera civiltà” in caso di escalation con l’Iran, seguite dall’annuncio di una tregua di due settimane, che ha inciso anche sui mercati energetici e sul prezzo del petrolio.

Salvini, Meloni e il “Nobel a Trump”: la polemica riaperta da Renzi

Nel montaggio social, si sente la giornalista Bianca Berlinguer ricordare che non solo Matteo Salvini, ma anche Giorgia Meloni aveva indicato Donald Trump come possibile protagonista di una stagione di pace, fino a meritare il Nobel per la pace.

Segue un vecchio comizio in cui la premier dichiarava: “C’è una persona che bisogna ringraziare, si chiama Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, repubblicano, in linea con i presidenti repubblicani degli Stati Uniti d’America che solitamente la pace la portano e la guerra non la creano”.

Renzi, commentando la distanza attuale del centrodestra dall’ex presidente Usa, osserva: “Non si trova uno adesso che dica viva Trump”.

Nel post allegato al video, l’ex premier rincara: “Fino a poco tempo fa si mettevano il cappellino MAGA e facevano la fila per baciare l’anello a Trump. Ora non si trova più nessun leader della destra che parla bene del Presidente americano. Questi cambiano idea su tutto”.

La ricostruzione di Renzi incrocia anche le parole ufficiali di Giorgia Meloni in sede internazionale.

In una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a gennaio 2026, la presidente del Consiglio aveva ipotizzato la candidatura di Donald Trump al Nobel per la pace, qualora fosse riuscito a favorire una “pace giusta e duratura” in Ucraina.

Meloni aveva ribadito la forte sintonia con Washington su Ucraina e Medioriente, sottolineando l’impegno dell’Italia a contribuire a un quadro stabile di sicurezza e prosperità in entrambe le aree di crisi.

Alla luce delle attuali tensioni con l’Iran e delle parole aggressive di Trump, Renzi utilizza oggi quelle prese di posizione per mettere in discussione la coerenza strategica del centrodestra, sia nella lettura della politica americana, sia nella gestione della comunicazione verso l’opinione pubblica italiana ed europea.

Trump, centrodestra italiano e scenari futuri nella politica estera

Lo scontro verbale su Trump apre uno scenario più ampio sul rapporto tra destra italiana e leadership repubblicane Usa.

Se l’ipotesi di un Nobel per la pace a Donald Trump appare oggi politicamente remota, la polemica lanciata da Matteo Renzi potrebbe incidere sulla narrazione interna della maggioranza, costringendo Matteo Salvini e Giorgia Meloni a ricalibrare la propria comunicazione atlantista.

In prospettiva, il modo in cui il governo italiano gestirà il dossier Ucraina, la crisi con l’Iran e il riequilibrio nel Medioriente diventerà un banco di prova concreto, più delle passate dichiarazioni sul “Trump pacificatore”.

FAQ

Cosa ha detto Matteo Renzi su Salvini e la pace di Trump?

Renzi ha ironizzato sostenendo che Matteo Salvini porti “sfiga”, ricordando quando il leader leghista annunciava “un anno di pace” grazie a Donald Trump.

Perché Salvini aveva parlato di Nobel per la pace a Trump?

Salvini sosteneva che Trump non fosse un nemico e dichiarava che meritasse il Nobel per la pace, criticando chi ne contestava la politica internazionale.

Cosa disse Giorgia Meloni sul Nobel a Donald Trump?

Meloni, nel 2026, ipotizzò la candidatura di Trump al Nobel per la pace se avesse garantito una “pace giusta e duratura” in Ucraina.

Qual è il contesto della tregua tra Stati Uniti e Iran citata da Renzi?

La tregua di due settimane segue minacce di Trump verso l’Iran, con impatti immediati su mercati energetici e quotazioni internazionali del petrolio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Renzi, Salvini e Trump?

L’articolo è stato elaborato partendo da una sintesi delle notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.