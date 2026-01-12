Coniugi Moretti sotto accusa: prestito Covid trasformato in Maserati, il caso scuote Crans-Montana

Coniugi Moretti sotto accusa: prestito Covid trasformato in Maserati, il caso scuote Crans-Montana

Indagini sul prestito Covid e acquisto della Maserati

Crans-Montana, 2020: i coniugi Moretti ottengono un prestito Covid di 75.500 franchi svizzeri, destinato alla liquidità aziendale. Gli inquirenti accertano che una quota significativa viene impiegata per l’acquisto di una Maserati, in violazione delle finalità del credito garantito. Le verifiche bancarie e i movimenti contabili ricostruiscono tempi, beneficiario e causali dei bonifici collegati al veicolo.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La procura avvia un fascicolo per possibile uso improprio di fondi pubblici e false dichiarazioni, incrociando fatture, leasing e contratti di finanziamento. Gli atti indicano un mismatch tra spese dichiarate per la continuità operativa e l’effettivo impiego su beni di lusso. Vengono escussi consulenti, intermediari e il concessionario coinvolto nella transazione.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Gli investigatori acquisiscono email, corrispondenza con l’istituto erogante e documenti fiscali per valutare dolo e responsabilità gestionali. Si analizzano eventuali triangolazioni tra conti personali e societari, nonché il rispetto dei vincoli imposti dal programma di sostegno pandemico. La Maserati risulta registrata a uso privato, rafforzando l’ipotesi di distrazione di fondi.

FAQ

  • Qual è l’importo del prestito Covid contestato?
    75.500 franchi svizzeri.
  • Perché l’acquisto della Maserati è sotto inchiesta?
    Per presunto uso non conforme di fondi destinati alla liquidità aziendale.
  • Quali documenti sono stati acquisiti dagli inquirenti?
    Estratti conto, fatture, contratti di leasing/finanziamento, email e corrispondenza bancaria.
  • Chi ha disposto i pagamenti legati al veicolo?
    I movimenti risultano riconducibili ai coniugi Moretti tramite conti collegati all’attività.
  • La vettura risulta strumentale all’impresa?
    Dalle verifiche emerge registrazione a uso privato.
  • Quali reati vengono ipotizzati?
    Uso indebito di fondi pubblici e possibili false attestazioni nelle richieste di credito.
  • Qual è la fonte giornalistica che ha riportato i dettagli del caso?
    L’inchiesta è stata resa nota da una testata locale citata nei documenti, come riportato dalla cronaca.

Precedenti giudiziari e profilo dei coniugi Moretti

I coniugi Moretti risultano già noti alle autorità per precedenti contestazioni in materia fiscale e amministrativa, con segnalazioni su irregolarità contabili e gestione opaca dei flussi di cassa. Il profilo societario evidenzia passaggi ricorrenti tra conti personali e conti aziendali, non sempre giustificati da causali operative. In più occasioni sono stati richiesti chiarimenti su spese non coerenti con l’oggetto sociale.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Le verifiche pregresse includono controlli su dichiarazioni IVA, coerenza tra ricavi dichiarati e pagamenti a fornitori, nonché l’uso di mezzi intestati all’impresa per finalità private. Gli atti segnalano pendenze risolte con piani di rientro e sanatorie parziali, ma anche ritardi nel versamento di contributi. La reputazione economica risulta frammentata, con rapporti bancari classificati a rischio.

Il curriculum imprenditoriale mostra frequenti cambi di ragione sociale e trasferimenti di sede, funzionali a ristrutturazioni e ottimizzazioni di cassa. Consulenti esterni hanno curato pratiche di finanziamento short-term e leasing, con deleghe operative concentrate in capo ai coniugi. La governance appare accentrata, con limitati controlli interni e documentazione gestionale spesso incompleta.

Controlli sul lavoro, espansione dei locali e inchiesta post-strage

Dopo la strage, gli ispettori del lavoro intensificano i controlli su orari, contratti e sicurezza nei locali riconducibili ai coniugi Moretti. Vengono acquisiti turni, buste paga e registri presenze per verificare straordinari non dichiarati e inquadramenti corretti. Le prime relazioni segnalano gap su formazione obbligatoria e procedure antincendio.

Parallelamente, il Comune e la polizia amministrativa esaminano l’espansione dei locali: ampliamenti di superficie, dehors e aumento dei posti a sedere sarebbero avvenuti con permessi parziali o tardivi. Le planimetrie depositate non coincidono con lo stato di fatto; chiesti adeguamenti e possibili sanzioni. Sotto lente anche l’impatto acustico e il rispetto delle soglie di capienza.

L’inchiesta post-strage coordina profili penali e amministrativi: si valutano collegamenti tra eventuali irregolarità lavorative, sostenibilità economica dei locali e pressioni sui flussi di cassa. Gli atti incrociano forniture, subappalti e rapporti con consulenti per ricostruire catene decisionali. Aperte verifiche su presunti lavoratori in prova non registrati e sull’uso di cooperative per contenere il costo del lavoro.

FAQ

  • Quali aspetti hanno verificato gli ispettori del lavoro?
    Orari, contratti, sicurezza, formazione e registri presenze.
  • Cosa è emerso sull’espansione dei locali?
    Difformità tra planimetrie autorizzate e stato reale, con permessi incompleti o tardivi.
  • Sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza?
    Relazioni preliminari indicano lacune su procedure antincendio e formazione obbligatoria.
  • La capienza era rispettata?
    In corso verifiche su soglie di affollamento e impatto acustico.
  • Ci sono indagini su lavoro irregolare?
    Sì, su straordinari non dichiarati, periodi di prova non registrati e uso di cooperative.
  • Come si collega l’inchiesta post-strage alla gestione dei locali?
    Incrocia profili penali e amministrativi per valutare decisioni, flussi di cassa e catena di responsabilità.
  • Qual è la fonte giornalistica citata nel caso?
    La ricostruzione è stata riportata da una testata locale menzionata negli atti d’indagine.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com