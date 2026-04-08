Home / NEWS / Famiglia del bambino dal cuore bruciato avvia trattativa con ospedale Monaldi per il risarcimento danni

Indagini su Domenico Caliendo e trattativa con l’ospedale Monaldi

Chi: la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, l’ospedale Monaldi di Napoli, il legale Francesco Petruzzi, il chirurgo Guido Oppido, il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Che cosa: proseguono le indagini sulla morte del bambino, si apre una trattativa risarcitoria e viene presentata una querela per diffamazione.

Dove: presso l’ospedale Monaldi di Napoli e nelle sedi giudiziarie competenti.

Quando: la fase attuale riguarda gli sviluppi investigativi e le interlocuzioni legali emersi nelle ultime settimane.

Perché: per accertare eventuali responsabilità nel trapianto, ottenere un risarcimento danni e difendere la reputazione della famiglia e della struttura sanitaria.

In sintesi:

La Procura acquisisce un video sul cuore di Domenico sul tavolo operatorio.

sul tavolo operatorio. Famiglia Caliendo e ospedale Monaldi avviano una trattativa sul risarcimento economico.

avviano una trattativa sul risarcimento economico. Patrizia Mercolino querela il dottor Oppido per presunta diffamazione televisiva.

querela il dottor per presunta diffamazione televisiva. Roberto Fico difende l’eccellenza del Monaldi e della sanità campana.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Francesco Petruzzi, la Procura disporrebbe di un nuovo filmato in sala operatoria in cui si vedrebbe il “cuore di Domenico sul tavolo” e una box destinata al cuore da trapiantare ancora sigillata.

Tale ricostruzione, se confermata, suggerirebbe che al bambino sarebbe stato rimosso il cuore prima di verificare lo stato dell’organo donato, poi risultato congelato e quindi inutilizzabile per il trapianto.

Parallelamente, è in corso una trattativa tra la famiglia e l’ospedale Monaldi per un possibile risarcimento danni, in attesa degli esiti delle indagini penali e di un eventuale processo. L’azione civile potrebbe correre in parallelo all’accertamento delle responsabilità penali, con l’obiettivo di riconoscere il pregiudizio subito dai genitori del piccolo Domenico.

La posizione della famiglia Caliendo e il ruolo dell’ospedale Monaldi

In un intervento televisivo, la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, ha ribadito la volontà di proseguire fino in fondo il percorso giudiziario: “Non è facile, siamo tutti stanchi ma io ho fatto una promessa a mio figlio e non mollo”.

La donna ha annunciato di aver presentato una querela per diffamazione nei confronti del dottor Guido Oppido, contestando alcune sue dichiarazioni rese in televisione, dove il medico avrebbe sostenuto di averle comunicato ogni dettaglio sulla procedura.

Mercolino ha inoltre difeso con forza il proprio legale: “Questa è una battaglia lunga e difficile, qualsiasi cosa detta contro il mio avvocato è detta contro la famiglia Caliendo perché l’avvocato e la mia famiglia sono una cosa sola, stiamo solo cercando verità e giustizia”.

Sul versante istituzionale, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, aprendo una seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al caso, ha invitato a non trasformare la vicenda in una condanna generalizzata della sanità campana e ha definito il Monaldi un “centro di eccellenza nazionale” che continua ad attrarre talenti e a garantire prestazioni di altissimo livello.

Impatto sulla fiducia nella sanità e possibili sviluppi futuri

Il caso di Domenico Caliendo incrocia tre piani delicati: la responsabilità professionale, il diritto al risarcimento e la fiducia collettiva nelle strutture di alta specialità come il Monaldi di Napoli.

Gli esiti delle perizie medico-legali, l’analisi del video di sala operatoria e l’apertura della box con il cuore donato saranno centrali per definire eventuali rinvii a giudizio dei sanitari coinvolti.

Sul fronte civile, la trattativa tra famiglia e ospedale potrebbe portare a un accordo economico, ma non esaurirà il bisogno di chiarire le responsabilità cliniche e organizzative. La gestione trasparente di questa vicenda potrà incidere a lungo termine sul rapporto di fiducia tra cittadini, sistema dei trapianti e ospedali di riferimento, in Campania e a livello nazionale.

FAQ

Chi è il piccolo Domenico Caliendo e cosa è accaduto?

Domenico Caliendo è un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli; l’organo donato sarebbe risultato congelato e inutilizzabile.

Qual è il contenuto del video acquisito dalla Procura?

Il video mostrerebbe il cuore di Domenico sul tavolo operatorio e la box del cuore da trapiantare ancora chiusa, elemento cruciale per le indagini.

Perché la madre di Domenico ha querelato il dottor Oppido?

La querela nasce da presunta diffamazione: in tv il dottor Oppido avrebbe affermato di averle comunicato tutto, circostanza da lei contestata.

Che ruolo ha l’ospedale Monaldi nella trattativa con la famiglia?

L’ospedale Monaldi ha aperto una trattativa risarcitoria con la famiglia Caliendo, distinta ma collegata alle indagini penali in corso.

Quali sono le fonti principali delle informazioni su questo caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.