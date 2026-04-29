Home / SPETTACOLI & CINEMA / Massimo Bagnato profilo, carriera e accuse di stalking dopo l’arresto

Stalking a Roma, l’ex di Massimo Bagnato chiama i Carabinieri

Una donna residente in zona Balduina a Roma ha chiamato i Carabinieri lunedì sera, intorno alle 20.30, segnalando la presenza insistente dell’ex fidanzato sotto casa. L’uomo, identificato come il comico romano Massimo Bagnato, 53 anni, rifiutava di allontanarsi. All’arrivo dei militari sarebbe apparso in stato di forte agitazione, urlando e scalciando, fino all’ammanettamento e al trasferimento in caserma.

Martedì mattina Bagnato è comparso davanti al giudice del Tribunale di Piazzale Clodio con l’accusa di stalking. Il fermo è stato convalidato e il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, respingendo però la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura, in assenza di episodi documentati di violenza fisica o minacce dirette.

In sintesi:

Segnalazione ai Carabinieri a Balduina per la presenza dell’ex sotto casa.

Massimo Bagnato fermato in stato di agitazione e portato in caserma.

fermato in stato di agitazione e portato in caserma. Convalidato il fermo e imposto il divieto di avvicinamento alla donna.

Rigettata la custodia cautelare, processo per stalking atteso a breve.

La relazione finita, la querela e il quadro accusatorio

Secondo gli atti, la donna e Massimo Bagnato avrebbero avuto una relazione di circa dieci anni, terminata nell’aprile scorso. Dopo la rottura, lei avrebbe iniziato a sentirsi seguita e sotto pressione, fino a modificare abitudini quotidiane e canali di contatto per ragioni di sicurezza.

La donna avrebbe bloccato Bagnato sui social e nelle comunicazioni dirette, quindi presentato querela documentando gli episodi ritenuti più invasivi. L’ultima scena, lunedì sera a Balduina, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sfociando nella chiamata ai Carabinieri.

Durante il fermo, mentre veniva fatto salire in auto con le manette ai polsi, il comico si sarebbe rivolto all’ex dicendo: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato”. Una frase che, per gli inquirenti, rafforza il quadro accusatorio, suggerendo una pressione emotiva e una personalizzazione del conflitto. La difesa, rappresentata dall’avvocato Claudio Berardi, sostiene invece che l’artista cercasse soltanto spiegazioni sulla fine della relazione, senza atteggiamenti minacciosi.

La carriera del comico e le possibili ricadute sull’immagine pubblica

Massimo Bagnato, esponente della comicità surreale romana, è noto al grande pubblico per le partecipazioni a Zelig e Colorado, dopo l’esordio televisivo con Maurizio Costanzo e lo sketch “per alzata di mano” che ne consacrò la popolarità. Per anni è stato collaboratore storico di 610, il programma di Lillo & Greg su Rai Radio 2.

Negli ultimi tempi non è uscito dal radar televisivo: ha preso parte a Tale e Quale Show, Da Bar Stella con Stefano De Martino, al Festivallo di Nino Frassica e a LOL. Al cinema ha recitato in Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, Cacao di Luca Rea e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi.

L’apertura di un procedimento per stalking sposta ora l’attenzione dalla sua lunga carriera al piano giudiziario, con possibili effetti sulla reputazione pubblica e sui rapporti professionali nel mondo dello spettacolo, in un contesto di crescente sensibilità verso le condotte persecutorie.

FAQ

Quali misure cautelari sono state applicate a Massimo Bagnato?

È stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati; la custodia cautelare è stata rigettata.

Perché la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere?

La richiesta mirava a prevenire ulteriori contatti, ma è stata respinta dal giudice per mancanza di episodi di violenza fisica o minacce.

Cosa rischia Massimo Bagnato in caso di condanna per stalking?

In caso di condanna definitiva per stalking, la legge italiana prevede pene detentive, possibili sanzioni accessorie e rilevanti ricadute professionali e d’immagine.

Come può una vittima di stalking chiedere tutela immediata?

È possibile sporgere querela alle forze dell’ordine, chiedere misure cautelari urgenti e rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Massimo Bagnato?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.