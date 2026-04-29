Home / SOCIAL MEDIA / Delia Duran esclusa dal tavolo di Fazio, cresce l’indignazione online per il gesto umiliante

Delia esclusa dal tavolo di Fabio Fazio, scintilla la polemica social

Domenica sera, negli studi de Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, le cantanti Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi hanno presentato il singolo Al Mio Paese.

Al termine dell’esibizione, però, solo Brancale e Levante sono state invitate al celebre Tavolo del programma, mentre Delia è stata salutata e fatta uscire.

La scelta, avvenuta in diretta televisiva, ha scatenato la reazione degli utenti su X e Instagram, che hanno parlato di “umiliazione” e “cattivo gusto”.

Il caso è esploso quando l’avvocatessa Anna Leone ha denunciato pubblicamente l’episodio, definendolo simbolo di una cultura che premia la notorietà più della dignità professionale delle artiste coinvolte.

In sintesi:

Delia Buglisi esclusa dal Tavolo di Fabio Fazio dopo l’esibizione con Levante e Serena Brancale.

dopo l’esibizione con Levante e Serena Brancale. Sui social l’episodio viene giudicato “umiliante” e “di cattivo gusto” dagli spettatori.

L’avvocatessa Anna Leone firma un post virale di denuncia sulla dinamica televisiva.

firma un post virale di denuncia sulla dinamica televisiva. Al centro del dibattito: meritocrazia, visibilità mediatica e rispetto per tutte le artiste.

La decisione di non far sedere Delia al Tavolo, motivata in diretta da Fazio con la frase “non c’è posto per tutti”, è stata percepita come un chiaro segnale gerarchico tra artiste.

In una trasmissione che fa dell’inclusività culturale uno dei propri marchi, il trattamento differenziato ha aperto un fronte critico sul modo in cui la televisione generalista gestisce spazio, ruoli e visibilità degli ospiti.

La vicenda, in poche ore, è diventata tema di discussione pubblica, superando il livello del semplice “incidente” televisivo per trasformarsi in un caso emblematico di rappresentazione e rispetto nel sistema mediatico italiano.

Dal gesto in studio al caso sociale: cosa è successo davvero

Durante la puntata, le tre artiste hanno eseguito insieme Al Mio Paese, presentandosi come progetto corale.

Al momento del passaggio al Tavolo, però, Fabio Fazio ha salutato Delia Buglisi, trattenendo soltanto Serena Brancale e Levante.

Gli utenti su X hanno reagito immediatamente: *“Salutare Delia e tenersi Giucas mi ha spinto a cambiare canale”*, *“Quel radical chic di Fazio una sedia per Delia poteva trovarla, che figuraccia”*, fino a chi ha ricordato: *“Peccato aver liquidato così Delia Buglisi, grandissima voce professionista”*.

A rilanciare la polemica è stata l’avvocatessa Anna Leone, con circa 14mila follower su Instagram, che ha parlato di meccanismo strutturale: *“Non è solo una scelta televisiva. È un messaggio. È dire: ‘Tu sei di passaggio. Loro no’. È umiliante”*.

Nei commenti al suo post, diversi spettatori confermano la frase di Fazio: *“Mi dispiace ma non c’è posto per tutti”*, giudicata “bruttissima” e “vergognosa”.

Molti utenti hanno criticato anche l’atteggiamento percepito come passivo di Levante e Serena Brancale, che sarebbero potute uscire insieme a Delia per ribadire la natura collettiva del progetto.

Il significato culturale del caso Delia oltre la singola puntata

L’episodio tocca un nervo scoperto dell’intrattenimento televisivo: la selezione degli ospiti “che contano” in base al grado di notorietà.

Nel caso specifico, tre artiste vengono presentate come co-protagoniste di un brano, ma solo due ottengono lo spazio simbolicamente più rilevante.

Per una parte del pubblico, questo squilibrio comunica che la visibilità prevale sul merito artistico, rafforzando l’idea di un sistema che considera “sacrificabili” i profili meno noti, anche quando contribuiscono in modo sostanziale al progetto.

In prospettiva, simili dinamiche possono spingere redazioni e conduttori a rivedere criteri e rituali di gestione degli ospiti, soprattutto quando la promozione riguarda lavori corali.

Una maggiore coerenza tra narrazione (tre artiste per un unico singolo) e rappresentazione in studio potrebbe evitare fratture percepite dal pubblico come mancanza di rispetto e contribuire a costruire un ambiente mediatico più equo, inclusivo e credibile.

FAQ

Chi è Delia Buglisi e quale ruolo ha nel singolo Al Mio Paese?

Delia Buglisi è una cantante professionista, co-protagonista del brano Al Mio Paese insieme a Levante e Serena Brancale, con uguale ruolo artistico nel progetto.

Cosa ha detto esattamente Fabio Fazio nel momento dell’esclusione?

Fabio Fazio, salutando Delia Buglisi, avrebbe dichiarato in diretta: *“Mi dispiace ma non c’è posto per tutti”*, motivando così l’assenza di una sedia al Tavolo.

Perché il gesto è stato giudicato umiliante da molti spettatori?

È stato giudicato umiliante perché ha separato visibilmente le tre artiste, comunicando che Delia “contasse meno”, nonostante l’identico contributo al singolo.

Le reazioni social possono influenzare le scelte future dei programmi TV?

Sì, le reazioni social virali orientano editori e autori, spingendoli ad adottare maggiore attenzione a inclusività, percezione di rispetto e gestione equilibrata degli ospiti.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo episodio televisivo?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.