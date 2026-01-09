TOYOTA GAZOO Racing svela GR Yaris MORIZO RR: la compatta estrema che rivoluziona le prestazioni

Novità principali della gr yaris morizo rr

TOYOTA GAZOO Racing presenta la GR Yaris MORIZO RR, edizione speciale sviluppata con Akio Toyoda (alias Morizo) e derivata dall’esperienza in gara con il TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing alla 24 Ore del Nürburgring 2025. Il prototipo è stato mostrato al Tokyo Auto Salon 2026, con produzione limitata e debutto commerciale previsto per la primavera 2026.

La vettura introduce un pacchetto telaistico e aerodinamico ottimizzato: un’ala posteriore in fibra di carbonio dedicata aumenta il carico, mentre sospensioni ritarate e un EPS con calibrazione specifica migliorano precisione e aderenza su fondi irregolari come il Nürburgring. Ne nasce una guida quotidiana più fluida senza rinunciare a performance da pista.

In gara, Morizo ha guidato la GR Yaris #109 con trasmissione automatica diretta GAZOO Racing (DAT) a otto rapporti, esprimendo apprezzamento per la risposta del cambio dopo aver completato più giri del previsto. La MORIZO RR trasferisce quell’esperienza su strada, elevando l’interazione uomo-macchina e la confidenza al volante.

La serie sarà limitata a 100 unità in mercati europei selezionati e 100 unità in Giappone. Tra le dotazioni: assetto con ammortizzatori a taratura esclusiva, modalità 4WD dedicata, e un pacchetto estetico funzionale con cofano in carbonio, spoiler anteriore, minigonne e dettagli firmati Morizo.

FAQ

Cos’è la GR Yaris MORIZO RR?

Un’edizione speciale della GR Yaris sviluppata con Morizo, focalizzata su prestazioni e feeling di guida.

Il lancio è previsto per la primavera 2026.

100 per l’Europa (mercati selezionati) e 100 per il Giappone.

Taratura esclusiva per migliorare aderenza e comfort su fondi irregolari.

Utilizza la trasmissione automatica diretta GAZOO Racing (DAT) a otto rapporti provata in gara.

Ala posteriore e cofano in fibra di carbonio, più spoiler e minigonne specifici.

Sviluppo tecnico e modalità 4wd morizo

Sviluppo tecnico e modalità 4WD morizo

Il lavoro di sviluppo nasce dalla pista: l’assetto è stato rifinito al Nürburgring per garantire contatto costante degli pneumatici e stabilità alle alte velocità. La nuova ala posteriore in fibra di carbonio incrementa il carico aerodinamico, consentendo ammortizzatori con smorzamenti specifici e un EPS ricalibrato per una risposta più diretta e prevedibile.

La logica di sterzo è stata adattata per ridurre microcorrezioni sullo sconnesso e migliorare la progressione intorno al centro, con benefici in termini di precisione e affaticamento ridotto nella guida quotidiana. L’insieme genera una comunicazione più chiara tra vettura e conducente, mantenendo margini di controllo su fondi irregolari.

La modalità 4WD esclusiva “MORIZO” sostituisce la “GRAVEL” del modello standard, impostando coppia iniziale e distribuzione della forza motrice a 50:50. La ripartizione neutra favorisce inserimenti puliti, trazione omogenea in uscita e coerenza del passo, con reazioni progressive nei cambi di carico.

Lo sviluppo con Morizo ha privilegiato la prevedibilità di risposta: l’integrazione tra taratura sospensiva, aerodinamica e controllo della coppia permette un feeling immediato, sfruttabile sia in uso stradale sia nelle sessioni in circuito, mantenendo comfort e ripetibilità delle prestazioni.

FAQ

Che cos’è la modalità 4WD “MORIZO”?

Una taratura dedicata con ripartizione 50:50 pensata per trazione e neutralità.

EPS ricalibrato per maggiore linearità, minori correzioni e precisione sullo sconnesso.

L’ala in carbonio aumenta il carico, stabilizzando il retrotreno e l’assetto.

Guidabilità più fluida, minore affaticamento e risposta prevedibile.

Sì, smorzamenti dedicati per mantenere l’aderenza su fondi irregolari.

Morizo insieme ai team TGR e ROOKIE Racing, trasferendo feedback dalla pista.

Design, interni ed edizione limitata

Il carattere della GR Yaris MORIZO RR è definito da un kit estetico funzionale: ala posteriore in fibra di carbonio esclusiva, spoiler anteriore, gonne laterali e cofano in carbonio, soluzioni sviluppate con i feedback maturati alla 24 Ore del Nürburgring. La carrozzeria adotta il colore dedicato Gravel Khaki, abbinato a griglia Piano Black e cerchi Bronzo Matte per un look tecnico ma sobrio.

Dettagli mirati completano l’esterno: pinze freno gialle, emblema MORIZO RR e parabrezza autografato da Morizo. L’insieme privilegia rendimento aerodinamico e coerenza stilistica, senza eccessi.

All’interno spiccano rivestimenti in camoscio con cuciture gialle su volante GR, manopola e base del cambio, leva e coperchio freno a mano. Il volante ha diametro ridotto, palette e switch ottimizzati per la guida sportiva, con comando separato ispirato alla GR Yaris Rally2.

I sedili dedicati offrono ricami rivisti sui poggiatesta e finiture a contrasto, mentre la targhetta “MORIZO RR” certifica l’unicità. La strumentazione GR Full TFT integra la visualizzazione della modalità “MORIZO”. La tiratura è limitata: 100 unità in Europa (mercati selezionati) e 100 in Giappone, con lancio nella primavera 2026.

