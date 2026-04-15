Home / NEWS / Saviano prevede il riavvicinamento di Donald Trump a Giorgia Meloni dopo l’isolamento di Orban in Europa

Trump attacca Meloni dopo il caso Papa Leone, Saviano prevede un riavvicinamento

L’inasprimento dei rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni esplode dopo le critiche della premier italiana alle intemperanze del presidente Usa contro Papa Leone XIV. L’ex tycoon, intervistato dal Corriere della Sera e da Fox News, accusa Meloni di mancanza di coraggio e contesta il mancato appoggio dell’Italia nella guerra in Iran. La rottura appare consumata sul piano mediatico, ma lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, intervenuto a Di Martedì, sostiene che lo strappo non potrà durare a lungo. Secondo Saviano, Trump avrà nuovamente bisogno della premier italiana in quanto riferimento politico cruciale per la destra europea, soprattutto dopo l’indebolimento dell’ex premier ungherese Viktor Orbán. Perché, sul piano strategico, l’alleanza tra Washington trumpiana e Palazzo Chigi resta per lui funzionale e destinata a essere ricomposta.

In sintesi:

Trump attacca Meloni per la posizione sull’offensiva verbale contro Papa Leone XIV.

Il presidente Usa contesta anche il mancato sostegno italiano nella guerra in Iran.

Meloni prende le distanze, puntando sull’elettorato cattolico italiano irritato da Trump.

Saviano prevede un riavvicinamento per il ruolo strategico di Meloni in Europa.

Le accuse di Trump e il calcolo politico di Meloni

Lo scontro si accende dopo l’attacco di Trump a Papa Leone XIV, definito “debole contro la criminalità” e “terribile in politica estera”.

Raggiunto al telefono dal Corriere della Sera, il presidente Usa collega la vicenda al mancato sostegno dell’Italia nella guerra in Iran, dichiarandosi “scioccato” dalla scelta di Giorgia Meloni e affermando: “Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”.

A Fox News Trump ribadisce il concetto, sottolineando: “È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”. Parole che suonano come una rottura formale con una delle leader europee più vicine alla destra americana.

Secondo Roberto Saviano, tuttavia, la crisi ha un risvolto interno: l’attacco al Papa ha raffreddato profondamente l’elettorato cattolico italiano e la presa di distanza di Meloni può trasformarsi in opportunità. Lo scrittore sostiene che la premier possa “capitalizzare” il dissenso verso Trump tra i fedeli, rafforzando la propria immagine di leader nazionale autonoma, senza compromettere a lungo termine i rapporti con Washington trumpiana.

Perché, secondo Saviano, l’alleanza tornerà utile a entrambi

Ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, Roberto Saviano inquadra lo scontro in una logica di lungo periodo: “Trump, come dire, in qualche modo sta cercando soldati nella sua battaglia”, osserva, sottolineando come il leader Usa stia selezionando alleati affidabili nello scenario internazionale.

Con il ridimensionamento politico di Viktor Orbán, Saviano individua in Giorgia Meloni la figura centrale per rappresentare in Europa la futura agenda trumpiana. “Domani Trump tornerà in alleanza, ma è certo questo – perché ha bisogno di avere la sua figura in Europa, che è certamente Giorgia Meloni perché non c’è più Orban”, assicura lo scrittore.

Per entrambi, la convenienza geopolitica resta forte: Meloni beneficia di un margine di autonomia interna agli occhi dell’elettorato moderato e cattolico, mentre Trump non può permettersi di rinunciare al sostegno della principale leader conservatrice europea in vista dei prossimi dossier su sicurezza, migrazioni e politica mediorientale.

Equilibri futuri tra destra americana, Vaticano e governo italiano

La vicenda apre un fronte inedito: il rapporto tra destra statunitense, Vaticano e governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Se Trump proseguirà sul terreno dello scontro con Papa Leone XIV, la premier dovrà bilanciare fedeltà atlantica, sensibilità cattolica domestica e ruolo di riferimento della destra europea.

Nel medio periodo, l’evoluzione del conflitto in Iran e il posizionamento dell’Unione europea potrebbero costringere Washington e Roma a riannodare i fili della cooperazione strategica, rilanciando un asse pragmatico oltre le frizioni personali.

FAQ

Perché Trump ha attaccato Giorgia Meloni pubblicamente?

Trump ha reagito duramente perché ha percepito la condanna di Meloni alle sue critiche al Papa e il mancato sostegno italiano in Iran come un tradimento politico.

Che ruolo ha avuto Papa Leone XIV nello scontro politico?

Lo scontro nasce dalle parole di Trump, che ha definito Papa Leone XIV “debole contro la criminalità” e “terribile in politica estera”, suscitando reazioni critiche in Italia.

In che modo Meloni può beneficiare di questa crisi con Trump?

Meloni può presentarsi come leader autonoma, difendendo il Papa e rassicurando l’elettorato cattolico italiano pur mantenendo margini di dialogo con la destra Usa.

Perché Roberto Saviano prevede un riavvicinamento tra Trump e Meloni?

Saviano ritiene probabile un riavvicinamento perché Trump necessita di una figura di riferimento in Europa e individua in Meloni l’erede del ruolo di Orbán.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di analisi politica?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.