Home / BLOCKCHAIN / PayPal espande la stablecoin PYUSD a decine di nuovi mercati globali

PayPal estende PYUSD in 70 Paesi e punta sui pagamenti globali

La stablecoin PYUSD di PayPal entra in una nuova fase di espansione globale.

Il colosso dei pagamenti digitali ha annunciato l’abilitazione della propria stablecoin ancorata al dollaro USA in 68 nuovi mercati, portando a 70 i Paesi complessivamente supportati.

La funzionalità è disponibile direttamente all’interno dei conti PayPal, dove gli utenti possono inviare, ricevere e detenere PYUSD come saldo in dollari digitali.

L’estensione geografica interessa Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America, con particolare impatto nei Paesi caratterizzati da alti costi di trasferimento internazionale.

L’obiettivo dichiarato da PayPal è ridurre in modo strutturale le commissioni transfrontaliere e accelerare l’accesso ai fondi, rendendo i pagamenti digitali più inclusivi e competitivi rispetto ai tradizionali servizi di rimesse.

Il lancio arriva a quasi tre anni dall’introduzione di PYUSD, nell’agosto 2023, e consolida la strategia crypto del gruppo statunitense.

In sintesi:

PYUSD di PayPal è ora disponibile in 70 Paesi, con 68 nuovi mercati abilitati.

Obiettivo: abbattere commissioni e tempi dei trasferimenti internazionali in dollari digitali.

Utenti in Asia, Europa e America possono detenere PYUSD direttamente nei conti PayPal.

La capitalizzazione di PYUSD è cresciuta di circa il 600% nel corso del 2025.

Come l’espansione di PYUSD cambia i trasferimenti internazionali

La mossa di PayPal mira a posizionare PYUSD come infrastruttura di base per i pagamenti digitali cross-border, in un contesto in cui commercio elettronico e lavoro da remoto richiedono regolamenti istantanei e a basso costo.

Secondo l’azienda, le stablecoin possono alimentare “un sistema di commercio globale inclusivo, veloce, a basso costo”, riducendo la dipendenza da intermediari tradizionali e circuiti costosi.

Nei nuovi mercati serviti – tra cui Paesi dell’America Latina come il Perù – gli utenti finora potevano prelevare solo nella valuta locale, spesso con commissioni significative su bonifici e rimesse in dollari.

Ora, con PYUSD, possono inviare, ricevere e custodire fondi direttamente in dollari digitali all’interno dell’ecosistema PayPal, replicando le opzioni già disponibili in Stati Uniti e Regno Unito.

Come ha spiegato May Zabaneh, responsabile crypto di PayPal, “abilitare PYUSD nei conti degli utenti in 70 mercati offre accesso più rapido ai fondi, modi a basso costo per inviare denaro oltre confine e un percorso diretto per partecipare all’economia globale”.

Il progetto punta così a integrare pagamenti retail, rimesse personali e gestione della liquidità in un unico strumento digitale denominato in dollari.

Crescita di PYUSD e possibili sviluppi per l’ecosistema crypto

La stablecoin PYUSD, emessa da Paxos Trust e distribuita da PayPal, si è rapidamente affermata tra i principali token ancorati al dollaro.

Secondo i dati CoinGecko, si colloca oggi al settimo posto per capitalizzazione, con circa 4,1 miliardi di dollari in circolazione.

Il 2025 ha rappresentato un anno di svolta: stime citate da Cointelegraph indicano un incremento di valore di circa il 600%, da 500 milioni a 3,6 miliardi di dollari nel corso dell’anno, prima di attestarsi sui livelli attuali.

Questa dinamica riflette un utilizzo crescente di PYUSD non solo come asset speculativo, ma anche come strumento operativo per pagamenti e conservazione del valore.

Per PayPal, l’espansione in 70 mercati consolida un proprio ecosistema crypto proprietario, in cui carte, wallet e stablecoin convergono in un’unica esperienza utente.

Nel medio periodo, la disponibilità di PYUSD in più giurisdizioni potrebbe facilitare l’integrazione con merchant, piattaforme di e-commerce e marketplace digitali, aprendo la strada a casi d’uso più avanzati, dai micropagamenti alle sottoscrizioni internazionali denominate in dollari.

FAQ

Che cos’è PYUSD e chi la emette esattamente?

PYUSD è una stablecoin ancorata al dollaro USA, emessa da Paxos Trust e distribuita globalmente tramite l’infrastruttura di pagamento di PayPal.

In quali aree del mondo è ora disponibile PYUSD?

PYUSD è ora accessibile in 70 Paesi, inclusi mercati in Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America, direttamente dai conti PayPal.

Quali vantaggi pratici offre PYUSD per le rimesse internazionali?

PYUSD consente trasferimenti in dollari digitali con commissioni ridotte, regolamenti più rapidi e minore dipendenza da conversioni valutarie locali spesso costose.

Come si è evoluta la capitalizzazione di mercato di PYUSD?

PYUSD ha registrato una crescita di circa il 600% nel 2025, passando da 500 milioni a 3,6 miliardi di dollari.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata partendo da informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.