Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lucarelli attacca intervista di Vespa a Olindo e denuncia format Garlasco

Perché Selvaggia Lucarelli attacca l’intervista di Vespa a Olindo Romano

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente, sui social, l’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano, condannato in via definitiva insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. L’intervista è andata in onda in Italia, a distanza di anni dal massacro avvenuto l’11 dicembre 2006 in Lombardia. Lucarelli contesta il modo in cui il condannato viene interrogato sulla propria presunta innocenza, parlando di “format Garlasco” e denunciando un meccanismo mediatico che, a suo giudizio, tende a rimettere in discussione verità processuali già accertate. Al centro delle critiche: il rischio di trasformare gravissimi fatti di cronaca giudiziaria in narrazione spettacolarizzata e seriale, con possibili ricadute sulla percezione pubblica della giustizia.

In sintesi:

Selvaggia Lucarelli attacca l’intervista di Bruno Vespa al condannato per la strage di Erba.

attacca l’intervista di al condannato per la strage di Erba. La giornalista parla di “ format Garlasco ” e critica la spettacolarizzazione dei delitti.

” e critica la spettacolarizzazione dei delitti. Al centro del dibattito il rapporto tra media, sentenze definitive e vittime.

La strage di Erba resta confermata da più gradi di giudizio fino alla Cassazione.

La polemica sul “format Garlasco” e il ruolo dei media nei casi di cronaca

Nel passaggio più contestato dell’intervista, Bruno Vespa chiede a Olindo Romano: “Signor Olindo, posso chiederle chi è lei davvero? Il pacifico netturbino innamorato di sua moglie o un assassino spietato che ha massacrato un’intera famiglia?”. Romano risponde: “Io penso la prima, sicuramente”.

Un’altra domanda di Vespa riguarda eventuali scuse ai familiari delle vittime. Romano replica: “Di che cosa dovevamo scusarci? Se dovevamo scusarci per le liti che succedevano, quello lo avevamo già fatto. Per quello che è successo dopo, però, se non siamo stati noi, che scuse gli facciamo?”.

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli definisce questa impostazione un “format Garlasco”: “si va dagli assassini condannati in via definitiva a chiedere a loro se sono delle brave persone o no. E poi, di norma con la spinta delle Iene, inizia la danza mediatica con accuse a giudici, inquirenti e giornalisti considerati di parte. Ovviamente verranno messi in croce i parenti delle vittime, processati mediaticamente a loro volta grazie alle molte fragoline88. In questo caso pure dopo un tentativo di revisione andato male. Un paese stupendo”.

Lucarelli contesta dunque un filone televisivo ricorrente: rilanciare i dubbi sui processi, anche dopo l’esito in Cassazione, ribaltando l’attenzione dall’accertamento giudiziario al “personaggio” condannato, fino a una seconda “giustizia” mediatica che coinvolge anche le famiglie delle vittime.

Strage di Erba, sentenze definitive e richieste di revisione respinte

L’11 dicembre 2006, nella cittadina di Erba (provincia di Como), furono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, gravemente ferito alla gola e creduto morto, sopravvisse e divenne testimone chiave, prima di morire nel 2014.

Le indagini e i processi individuarono come responsabili i vicini di casa Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in primo grado. In appello le condanne furono confermate; il 3 maggio 2011 la Corte di Cassazione rese definitiva la sentenza, rigettando i ricorsi delle difese.

Negli anni successivi i legali dei coniugi hanno tentato la strada della revisione del processo, sostenendo presunte nuove prove e criticità investigative. La Cassazione ha però respinto la richiesta, pubblicando motivazioni che confermano la solidità delle decisioni precedenti e l’impossibilità di riaprire il caso alla luce del materiale presentato.

È su questo sfondo che si inserisce la critica di Selvaggia Lucarelli: l’intervista televisiva a Romano interviene dopo un percorso giudiziario chiuso in tutti i suoi gradi e dopo un tentativo di revisione fallito, riaprendo nel dibattito pubblico interrogativi che il sistema giudiziario ha già affrontato.

Memoria delle vittime, responsabilità editoriale e futuro del true crime in TV

La discussione innescata da Selvaggia Lucarelli non riguarda solo la singola intervista, ma l’intero ecosistema del racconto televisivo dei grandi delitti. Il nodo è l’equilibrio tra diritto di cronaca, ascolti e rispetto delle sentenze definitive e delle vittime.

Il richiamo al “format Garlasco” segnala un genere ormai consolidato: casi chiusi in tribunale ma tenuti aperti nello spazio mediatico, dove condannati, opinionisti e pubblico rigiocano, spesso senza nuovi elementi, un processo parallelo.

Per editori e conduttori, la sfida nei prossimi anni sarà definire standard più rigorosi di verifica, contesto giuridico e tutela dei familiari delle vittime, mantenendo l’interesse per il true crime ma riducendo il rischio di creare narrazioni che delegittimano in modo superficiale indagini e giudicati.

FAQ

Chi sono Olindo Romano e Rosa Bazzi nella vicenda della strage di Erba?

Sono stati riconosciuti in via definitiva come autori della strage di Erba e condannati all’ergastolo, dopo tre gradi di giudizio.

Cosa critica Selvaggia Lucarelli nell’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano?

Critica l’idea di intervistare un condannato definitivo chiedendogli se sia “brava persona”, riaprendo mediaticamente un caso chiuso dalla giustizia.

Cosa significa l’espressione “format Garlasco” usata da Selvaggia Lucarelli?

Indica un modello televisivo che trasforma delitti giudicati in prodotti seriali, mettendo in dubbio sentenze e coinvolgendo nuovamente vittime e familiari.

La Cassazione ha mai riaperto il caso della strage di Erba?

No, la Cassazione ha confermato la condanna definitiva e ha respinto la richiesta di revisione del processo presentata dalle difese.

Qual è la fonte originale delle informazioni su strage di Erba e polemiche TV?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.