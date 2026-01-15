Sara Barbieri svela a chi somiglia davvero il figlio Thiago: la reazione di Fabrizio Corona sorprenderà

Somiglianza di Thiago: il “mini me” di Sara

Sara Barbieri risponde ai follower mostrando due foto della sua infanzia: una accanto al padre e una con il biberon in mano. Nelle Storie dichiara che il piccolo Thiago, che ha compiuto un anno il 21 dicembre, è il suo “mini me”, indicando una somiglianza evidente nei tratti del viso e nelle espressioni. Le immagini, confrontate con quelle attuali del bimbo, rivelano lineamenti sovrapponibili e la stessa dolcezza dello sguardo.

La compagna di Fabrizio Corona sottolinea come il riscontro visivo confermi ciò che i fan le scrivono da mesi: madre e figlio “sono due gocce d’acqua”. La scelta di condividere scatti personali rafforza la narrazione familiare e offre un riferimento concreto per valutare l’affinità estetica.

L’annuncio arriva in un contesto di domande dirette e risposte brevi, con cui la 25enne modella costruisce un dialogo immediato con la community e mette a fuoco il tema dell’identità del bambino attraverso il parallelo con la propria infanzia.

Risposta alle critiche sul corpo e sulla magrezza

Sara Barbieri affronta i commenti sulla sua fisicità con una replica netta ai follower che la definiscono “troppo magra”. Sottolinea l’inconsistenza del giudizio sociale, alternato tra “troppo magra” e “troppo grassa”, e rivendica il diritto di stabilire il proprio equilibrio. Afferma che oggi il suo corpo sta bene e che questo per lei è sufficiente.

La 25enne evidenzia come la sensibilità personale influisca rapidamente sul fisico nei periodi più intensi, respingendo etichette e semplificazioni. Il messaggio si concentra sull’autodeterminazione e sulla gestione consapevole del benessere, senza alimentare polemiche.

La posizione della compagna di Fabrizio Corona si inserisce in un dialogo costante con la community, in cui preferisce chiarire il contesto e disinnescare giudizi sommari, ribadendo una visione pragmatica del rapporto con il proprio corpo.

Relazione con Corona e giudizio sulla docuserie Netflix

Sara Barbieri ripercorre i tre anni con Fabrizio Corona con toni realistici: all’inizio tutto le sembrava “folle ed emozionante”, complice l’età giovane e una certa incoscienza, ma anche una maturità precoce. Con il tempo, la convivenza e la nascita di Thiago hanno messo a nudo la sua personalità e il peso concreto della relazione.

Non elude le difficoltà: ammette che stare accanto a Corona può essere stressante, senza però ridurre il legame a una dimensione univoca. Sottolinea il carisma e l’ironia del compagno, rimarcando la sua capacità di amare con intensità, elementi spesso oscurati dalla narrazione pubblica.

Sulla docuserie Io Sono Notizia di Netflix, definisce il racconto “grottesco”. Non avendo vissuto quegli anni, riconosce che il prodotto illumina i meccanismi distorti del Paese e apprezza il tributo alla figura del padre di Corona, tratteggiata con umanità.

Al tempo stesso critica l’immagine monolitica del protagonista: a suo avviso emerge solo uno “psicopatico senza sentimenti”, mentre la complessità di Fabrizio Corona resta fuori campo. La sua valutazione distingue tra valore documentale e spettacolarizzazione, chiedendo una rappresentazione più completa dell’uomo oltre il personaggio.

In questa cornice, la testimonianza di Sara Barbieri funge da contrappunto: mette ordine tra percezione mediatica e vissuto privato, tra cronaca e realtà domestica, offrendo al pubblico una chiave di lettura più aderente ai fatti.

FAQ