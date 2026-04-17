Home / NEWS / Denise Pipitone, tensione crescente tra Antonio Pipitone e Pietro Pulizzi dopo lite in officina

Tensione tra i padri di Denise Pipitone riaccende il caso irrisolto

Chi: i genitori di Denise Pipitone, Antonio Pipitone (padre legale) e Pietro Pulizzi (padre biologico), con Piera Maggio a difesa del marito.

Cosa: un acceso contrasto personale sfociato in una formale diffida, con ipotesi di reato e possibili misure cautelari.

Dove: in un’autofficina di Mazara del Vallo, provincia di Trapani.

Quando: lo scontro sarebbe avvenuto il 14 aprile 2026, con diffida notificata il 15 aprile 2026.

Perché: divergenze profonde su rapporti personali, paternità e mantenimento, che riaccendono tensioni familiari mai sopite attorno al caso della bimba scomparsa nel 2004.

In sintesi:

Nuovo scontro tra Antonio Pipitone e Pietro Pulizzi in un’officina a Mazara del Vallo.

e in un’officina a Mazara del Vallo. Notificata diffida formale a Pulizzi, ipotizzati reati di diffamazione, violenza privata e molestie.

Piera Maggio respinge ogni accusa, parla di semplice richiesta di dialogo e nessun contatto fisico.

respinge ogni accusa, parla di semplice richiesta di dialogo e nessun contatto fisico. Il conflitto familiare riaccende l’attenzione sul mistero irrisolto della scomparsa di Denise.

Diffida, accuse e replica: cosa è successo a Mazara del Vallo

Secondo lo studio legale Giordano and Partners, guidato dall’avvocato Stefano Giordano, il 14 aprile 2026 Pietro Pulizzi avrebbe avvicinato Antonio Pipitone in un’autofficina di Mazara del Vallo ignorando il suo esplicito rifiuto al dialogo.

La ricostruzione parla di “contatto fisico non consentito” e di frasi urlate, ritenute gravemente lesive per onore e reputazione, con riferimenti a paternità e mantenimento dei figli, tema già al centro di un contenzioso civile tra le parti.

Il 15 aprile sarebbe stata notificata una formale diffida, con ipotesi di diffamazione, violenza privata e molestie. L’atto intima a Pulizzi di cessare “immediatamente e definitivamente” ogni contatto con Pipitone, in qualunque forma e mezzo, preannunciando richiesta di misure cautelari, incluso il divieto di avvicinamento previsto dal codice di procedura penale, in caso di nuovi episodi.

La difesa di Pipitone annuncia anche un’azione civile per il risarcimento dei danni d’immagine e patrimoniali, a conferma dell’inasprimento del conflitto interno alla famiglia allargata di Denise.

La difesa di Piera Maggio e le ombre sul passato familiare

La reazione di Piera Maggio è stata immediata e dura. In una nota, la madre di Denise Pipitone ha respinto ogni accusa verso il marito Pietro Pulizzi, parlando di “ricerca di scalpore a fini meramente sensazionalistici, priva di fondamento”.

Secondo la sua versione, il 14 aprile ci sarebbe stata soltanto “una semplice richiesta di dialogo” da parte di Pietro, rifiutata “in maniera molto agitata”, ma *nessun contatto fisico, nessuno scontro fisico né tanto meno “contatto fisico non consentito”*. Maggio sostiene di disporre di “prove inconfutabili” da depositare alle autorità e annuncia iniziative giudiziarie contro le ricostruzioni ritenute false o fantasiose.

L’episodio si innesta su una storia familiare estremamente complessa. Denise nacque da una relazione extraconiugale tra Pietro Pulizzi e Piera Maggio, entrambi già legati: lui sposato con Anna Corona, cui nascose l’esistenza della bambina, lei sposata con Antonio Pipitone, con cui aveva avuto il figlio Kevin.

Il 1° settembre 2004 Denise fu rapita mentre giocava davanti alla casa della nonna, sotto gli occhi di Kevin. L’unica imputata per il sequestro, la sorellastra Jessica Pulizzi (all’epoca 17enne), è stata definitivamente assolta per insufficienza di prove. Oggi Denise avrebbe 26 anni. Nessuno degli avvistamenti, neppure quello in Marocco, ha mai portato a una svolta.

Di recente la criminologa Antonella Delfino Pesce ha rilanciato le speranze parlando di rivelazioni importanti ricevute da un testimone mai sentito prima dagli inquirenti.

Conflitto familiare e prospettive future sul caso Denise Pipitone

Il nuovo scontro tra Antonio Pipitone e Pietro Pulizzi rischia di spostare l’attenzione mediatica dai profili investigativi del caso alle fratture interne fra i familiari di Denise Pipitone.

Sul piano giudiziario, l’eventuale richiesta di misure cautelari e di risarcimento danni potrebbe aprire un ulteriore fronte legale parallelo all’iter, mai davvero concluso, di ricerca della verità sulla scomparsa della bambina.

La possibile valorizzazione delle nuove informazioni indicate dalla criminologa Antonella Delfino Pesce potrà avere un impatto concreto solo se raccolta e verificata dalle autorità competenti. In questo contesto, la gestione responsabile della comunicazione pubblica da parte di tutti i protagonisti sarà cruciale per evitare che tensioni personali oscurino ancora una volta l’obiettivo centrale: chiarire cosa sia accaduto a Denise e, se possibile, riportarla a casa.

FAQ

Cosa prevede la diffida inviata adesso a Pietro Pulizzi?

La diffida impone a Pietro Pulizzi di evitare ogni contatto con Antonio Pipitone e preannuncia richieste di misure cautelari e risarcimento danni.

Quali reati sono stati ipotizzati dai legali di Antonio Pipitone?

I legali di Antonio Pipitone ipotizzano i reati di diffamazione, violenza privata e molestie, legati allo scontro avvenuto nell’autofficina di Mazara del Vallo.

Qual è oggi lo stato delle indagini sul sequestro di Denise Pipitone?

Le indagini ufficiali non hanno individuato colpevoli. Jessica Pulizzi è stata assolta definitivamente; nuovi spunti investigativi dipendono da segnalazioni recenti e loro verifica.

Che ruolo ha la criminologa Antonella Delfino Pesce nel caso Denise?

La criminologa Antonella Delfino Pesce ha segnalato rivelazioni di un testimone mai sentito, potenzialmente utili, che dovranno essere vagliate dall’autorità giudiziaria.

Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.