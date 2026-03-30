Home / SPETTACOLI & CINEMA / Federica Pellegrini difende il parto cesareo e risponde alle critiche

Federica Pellegrini, bufera social sulla frase prima del parto cesareo

Federica Pellegrini, incinta della seconda figlia, è finita al centro di una polemica social dopo un post su Instagram. L’ex campionessa olimpica, a Verona, ha condiviso una foto con il marito Matteo Giunta scrivendo ironicamente “Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così”. La frase, riferita alla vita familiare dopo la nascita, ha scatenato critiche sul parto cesareo programmato per inizio aprile. Le contestazioni, arrivate nelle ultime ore, riguardano sia il tono del messaggio sia la scelta medica. La nuotatrice ha risposto difendendo pubblicamente il cesareo per motivi di sicurezza legati alla precedente gravidanza con la primogenita Matilde, rivendicando il diritto di decidere sul proprio percorso di nascita.

In sintesi:

Federica Pellegrini posta una foto pre-parto e viene travolta da critiche sul cesareo.

posta una foto pre-parto e viene travolta da critiche sul cesareo. L’ironia sull’“ultima cena” scatena una discussione sul ruolo delle madri e dell’aiuto familiare.

Pellegrini replica citando complicazioni avute con Matilde e motivazioni mediche chiare.

e motivazioni mediche chiare. Il caso riaccende il dibattito online sulla libertà di scelta sul tipo di parto.

Il post su Instagram e la risposta diretta alle critiche

Nello scatto condiviso su Instagram, Federica Pellegrini appare sorridente accanto al marito Matteo Giunta, alla vigilia della nascita della seconda figlia. Alla foto ha abbinato la battuta: “Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così”, alludendo al cambio di ritmi familiari dopo l’arrivo della bambina.

Tra i commenti è spiccato un attacco diretto: “Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa”. La reazione della “Divina” è stata immediata, ferma e personale. Pellegrini ha risposto: “Patatica, se vabbe… faccio il cesareo per un ottimo motivo ed è quello di non mettere in pericolo mia figlia, cosa che è capitata con Matilde e per quanto riguarda la nonna… santa subito”.

La campionessa aveva già raccontato a Verissimo di aver vissuto un parto cesareo d’urgenza con la primogenita Matilde, definendolo “tosto anche per la bambina”. Per questo, ha spiegato, il cesareo programmato a inizio aprile è stato concordato per prevenire rischi e affrontare il parto con maggiore sicurezza clinica, trasformandolo in una scelta informata e non in un “capriccio di comfort”.

Il significato del caso nel dibattito su parto e maternità online

La vicenda di Federica Pellegrini va oltre l’episodio social e intercetta un nervo scoperto: la pressione sul corpo e sulle decisioni delle madri, soprattutto quando sono figure pubbliche. Ogni scelta – dal tipo di parto al sostegno della famiglia, come la presenza della “nonna” – viene sottoposta a giudizio collettivo.

Proprio la risposta della nuotatrice, che rivendica motivazioni cliniche e ringrazia l’aiuto familiare, mette in luce un punto chiave: il parto cesareo programmato è, in molti casi, un atto di prevenzione ragionato. La chiarezza con cui Pellegrini collega l’esperienza pregressa con Matilde alla decisione per la seconda figlia offre un esempio di comunicazione trasparente sulla salute materna.

Il caso potrebbe spingere, nelle prossime settimane, ginecologi, ostetriche e società scientifiche a intervenire nel dibattito, promuovendo informazioni basate su evidenze e riducendo stigma e polarizzazioni che sui social trasformano scelte mediche complesse in semplici bersagli di giudizio.

FAQ

Perché Federica Pellegrini ha scelto un parto cesareo programmato?

La scelta è motivata da precedenti complicazioni avute nel parto di Matilde. Un cesareo programmato riduce i rischi per la seconda figlia e per la madre.

Cosa ha scritto Federica Pellegrini nel post che ha scatenato le critiche?

Ha pubblicato una foto con Matteo Giunta scrivendo ironicamente: “Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così”.

Come ha risposto Federica Pellegrini ai commenti offensivi sul cesareo?

Ha difeso il cesareo come scelta medica necessaria per non mettere in pericolo la figlia, ricordando le difficoltà affrontate nel parto di Matilde.

Il supporto della famiglia è centrale nelle decisioni sul parto?

Sì, il sostegno familiare, come quello della “nonna”, è spesso decisivo per la gestione del post-parto, ma non determina le scelte cliniche.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Federica Pellegrini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.