Home / SPETTACOLI & CINEMA / The Boys e Daredevil Rinascita raccontano l’America polarizzata dell’era Trump

Supereroi in TV come lente sull’America di Trump 2.0

Nella stagione televisiva 2026, le nuove puntate di The Boys 5 su Prime Video e di Daredevil: Rinascita 2 su Disney+ trasformano la satira supereroistica in radiografia politica dell’America post-Trump.

Tra New York e Washington, i due show raccontano il progressivo slittamento verso modelli di governo autoritari, la normalizzazione della violenza istituzionale e la manipolazione algoritmica del consenso.

Accade ora, nell’era delle campagne presidenziali “permanenti” e della disinformazione virale, perché i supereroi – nati sulla carta – sono diventati lo strumento più efficace per mettere a nudo il cortocircuito tra potere, media e populismo digitale.

In sintesi:

The Boys 5 e Daredevil: Rinascita 2 abbandonano la metafora e scelgono la denuncia politica diretta.

Il sindaco Wilson Fisk replica metodi e retoriche del trumpismo urbano e dell’ICE.

replica metodi e retoriche del trumpismo urbano e dell’ICE. Patriota trasforma crimini e abusi in consenso, grazie a propaganda, social e deepfake.

trasforma crimini e abusi in consenso, grazie a propaganda, social e deepfake. Le serie mostrano come populismo, IA e post-verità ridefiniscano potere, sicurezza e diritti civili.

Dal sindaco Kingpin al Patriota candidato: la satira supera il telegiornale

Il nuovo Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, in Daredevil: Rinascita, non è più soltanto lo storico “re del crimine”: è il sindaco populista di New York che piega municipi, polizia e procure ai propri interessi personali.

La sua task force anti-vigilanti replica nella finzione i rastrellamenti dell’ICE nell’America reale di Donald Trump 2.0, con retate di quartiere, sospensione di diritti e criminalizzazione sistematica del dissenso.

Lo stesso D’Onofrio ha ammesso che Fisk *“si nutre delle tensioni sociali reali”*, usando l’insicurezza urbana per giustificare misure eccezionali e costruire un potere fondato sulla paura più che sul consenso.

In parallelo, la quinta stagione di The Boys, guidata da Eric Kripke, porta alle estreme conseguenze il cortocircuito tra politica e intrattenimento.

Patriota, interpretato da Anthony Starr, diventa la versione superomistica del trumpismo più radicale: un leader che converte accuse di stupro, omicidi di massa e collusioni in argomenti identitari per la propria base.

Supportato dalla stratega Suor Sage e dalla Vought, Patriota usa deepfake, social e talk show per riscrivere la realtà, presentando i propri abusi come atti necessari di difesa nazionale.

Il passaggio ai “campi di libertà” – centri di detenzione mascherati da oasi patriottiche – evoca insieme i lager del Novecento e le più recenti polemiche sui centri ICE, come già suggerito in serie come Una battaglia dopo l’altra.

La sperimentazione di massa con il Primo Composto V e il Virus, il sacrificio di Soldatino e l’uso della popolazione come laboratorio politico-sanitario sanciscono il vero tema della stagione: il narcisismo assoluto trasformato in architettura di governo.

Non è più solo distopia supereroistica: è il racconto, esasperato ma riconoscibile, di un’America dove la linea tra campagna elettorale, stato d’eccezione e intrattenimento è ormai svanita.

Quando i supereroi diventano il vero giornale di denuncia

Che siano nati in casa Marvel o nella controcultura di Garth Ennis e Darick Robertson, i supereroi funzionano come archetipi politici: estremizzano paure e desideri collettivi, rendendo visibile ciò che il dibattito pubblico spesso edulcora.

A differenza di molte produzioni tradizionali, The Boys e Daredevil: Rinascita mantengono radici esplicite in luoghi reali – New York, Washington, gli apparati federali – e nella cronaca recente di abusi di potere, militarizzazione della polizia e radicalizzazione online.

In un ecosistema informativo frammentato, dove social e IA moltiplicano fake news e “versioni” alternative degli eventi, queste serie offrono un paradossale servizio di chiarezza: deformano per rendere riconoscibile.

La loro forza non sta soltanto nella qualità di scrittura, ma nella capacità di costringere lo spettatore a un confronto scomodo con il presente:

un’America che flirta con l’autoritarismo, che usa la sicurezza per erodere diritti e che affida la propria memoria a piattaforme private.

Un episodio di Daredevil: Born Again o di The Boys non cambierà un’elezione né fermerà un rastrellamento; ma può incrinare la rassicurante narrativa dominante e suggerire, soprattutto ai più giovani, che la neutralità è già una forma di scelta politica.

FAQ

The Boys 5 è veramente ispirata all’era Trump?

Sì, la quinta stagione accentua riferimenti diretti alla retorica trumpiana: culto del leader, delegittimazione dei media, demonizzazione dei migranti e uso sistematico della paura come strumento di mobilitazione politica.

In che modo Daredevil: Rinascita parla di populismo urbano?

La serie mostra Wilson Fisk usare la carica di sindaco per militarizzare New York, aggirare le garanzie costituzionali e costruire consenso tramite emergenze di sicurezza amplificate mediaticamente.

Cosa rappresentano i “campi di libertà” in The Boys?

Rappresentano centri di detenzione travestiti da strutture patriottiche, che citano storicamente lager, campi profughi e strutture ICE, denunciando la trasformazione della segregazione in prodotto di marketing politico.

Perché i supereroi funzionano bene come denuncia sociale?

Funzionano perché estremizzano vizi e paure collettive, permettono di parlare di autoritarismo, razzismo e disuguaglianze tramite metafore riconoscibili, evitando le resistenze ideologiche del dibattito politico diretto.

Da quali fonti è stata rielaborata questa analisi sulle serie?

È stata elaborata integrando e rielaborando criticamente informazioni e spunti provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.