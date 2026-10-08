8 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Lifestyle Innovation Hub apre a Chiasso e unisce imprese e ricerca

La notizia in sintesi Inaugurato il 7 ottobre 2026 a Chiasso il Lifestyle Innovation Hub, nell’ex sede di Credit Suisse.

La riqualificazione dell’edificio è sostenuta da un investimento complessivo di 30 milioni di franchi.

Il centro collega imprese, università, startup e investitori su intelligenza artificiale, ricerca applicata e tecnologie emergenti.

lastminute.com ha trasferito il quartier generale su tre piani; il progetto punta ad attrarre talenti e lavoro qualificato.

Lifestyle Innovation Hub: a Chiasso un polo da 30 milioni di franchi

Il Lifestyle Innovation Hub è stato inaugurato il 7 ottobre 2026 a Chiasso, nell’ex sede di Credit Suisse in Piazza Indipendenza, riqualificata con un investimento complessivo di 30 milioni di franchi. Cofondato da Dagorà, lastminute.com, A++ Group e Alpha Square Invest, il centro nasce per collegare imprese, startup, università, investitori e istituzioni, favorendo collaborazioni nell’innovazione tecnologica e nell’intelligenza artificiale. Il progetto, patrocinato dal Cantone Ticino, concentra le attività su turismo, ospitalità, tempo libero, design e media: la posizione della città al confine con l’Italia sostiene l’obiettivo dichiarato di attirare aziende e talenti da entrambi i versanti delle Alpi, avvicinando industria e ricerca.

Spazi, ricerca e imprese: come è organizzato il centro

L’Hub occupa un edificio di sei piani e oltre 10.000 metri quadrati, la cui riqualificazione è sostenuta dall’investimento di A++ Group, Alpha Square Invest e Dagorà. lastminute.com, oltre a essere tra i fondatori, ha trasferito il proprio quartier generale su tre piani dello stabile, affiancando così la presenza aziendale alle attività previste dal progetto. Il programma comprende ricerca applicata, workshop, open innovation, scouting di startup ed eventi con investitori, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti: strumenti pensati per mettere in relazione competenze, imprese e capitali.

La scelta di Chiasso è legata anche ai collegamenti economici svizzeri ed europei, oltre che alla vicinanza con l’Italia, nell’intento di favorire collaborazioni tra industria e ricerca. All’inaugurazione, il sindaco Bruno Arrigoni ha descritto il recupero di «uno degli edifici più simbolici» della città, indicando l’ambizione di portare «aziende, talenti e nuove idee» a Chiasso. Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia del Cantone, ha invece richiamato le potenzialità del centro per creare posti di lavoro qualificati, attrarre investimenti e avvicinare le imprese locali all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

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Dalle collaborazioni ai risultati per il territorio

Per Carlo Terreni, presidente di Dagorà Lifestyle Innovation Hub, l’obiettivo è trasformare le relazioni tra tecnologia, investimenti e ricerca «in progetti, posti di lavoro, competenze e in un impatto concreto» sul territorio. La prospettiva va quindi oltre il recupero immobiliare: il centro punta a tradurre l’incontro tra soggetti diversi in attività economiche e capacità professionali. Occupazione qualificata e attrazione di investimenti sono gli esiti auspicati dai promotori e dalle istituzioni, non risultati già acquisiti con l’inaugurazione.