 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Lifestyle Innovation Hub apre a Chiasso e unisce imprese e ricerca

Lifestyle Innovation Hub apre a Chiasso e unisce imprese e ricerca

8 Ottobre 2026

8 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Lifestyle Innovation Hub apre a Chiasso e unisce imprese e ricerca

La notizia in sintesi

  • Inaugurato il 7 ottobre 2026 a Chiasso il Lifestyle Innovation Hub, nell’ex sede di Credit Suisse.
  • La riqualificazione dell’edificio è sostenuta da un investimento complessivo di 30 milioni di franchi.
  • Il centro collega imprese, università, startup e investitori su intelligenza artificiale, ricerca applicata e tecnologie emergenti.
  • lastminute.com ha trasferito il quartier generale su tre piani; il progetto punta ad attrarre talenti e lavoro qualificato.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Fakednss Scrivania Modulare Da Ufficio Con Pannelli Divisori E Passacavi, Postazione Di Lavoro Scrivania Computer per Call Center Coworking Team(2 person)

【Scrivania modulare da ufficio】 Questa postazione lavoro ufficio può essere utilizzata singolarmente oppure combinata in linea o fronte a fronte. Una soluzione pratica come scrivania modulare per configurazioni da 1, 2, 3, 4, 6, 8 o 10 persone, adatta a team e spazi di lavoro flessibili. · 【Scrivania con pannelli divisori】 La struttura con pannelli su tre lati aiuta a creare una postazione di lavoro personale e ben definita. I pannelli superiori traslucidi lasciano passare la luce, mentre quelli inferiori effetto legno offrono una discreta separazione visiva. · 【Scrivania computer spaziosa】 Ogni postazione offre un ampio piano per laptop, monitor, tastiera, documenti, raccoglitori e accessori da ufficio. Aiuta a mantenere la scrivania ordinata, funzionale e comoda per lavoro quotidiano, studio, scrittura e attività amministrative.

Prezzo su Amazon603,99 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Lifestyle Innovation Hub: a Chiasso un polo da 30 milioni di franchi

Il Lifestyle Innovation Hub è stato inaugurato il 7 ottobre 2026 a Chiasso, nell’ex sede di Credit Suisse in Piazza Indipendenza, riqualificata con un investimento complessivo di 30 milioni di franchi. Cofondato da Dagorà, lastminute.com, A++ Group e Alpha Square Invest, il centro nasce per collegare imprese, startup, università, investitori e istituzioni, favorendo collaborazioni nell’innovazione tecnologica e nell’intelligenza artificiale. Il progetto, patrocinato dal Cantone Ticino, concentra le attività su turismo, ospitalità, tempo libero, design e media: la posizione della città al confine con l’Italia sostiene l’obiettivo dichiarato di attirare aziende e talenti da entrambi i versanti delle Alpi, avvicinando industria e ricerca.

Spazi, ricerca e imprese: come è organizzato il centro

L’Hub occupa un edificio di sei piani e oltre 10.000 metri quadrati, la cui riqualificazione è sostenuta dall’investimento di A++ Group, Alpha Square Invest e Dagorà. lastminute.com, oltre a essere tra i fondatori, ha trasferito il proprio quartier generale su tre piani dello stabile, affiancando così la presenza aziendale alle attività previste dal progetto. Il programma comprende ricerca applicata, workshop, open innovation, scouting di startup ed eventi con investitori, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti: strumenti pensati per mettere in relazione competenze, imprese e capitali.

La scelta di Chiasso è legata anche ai collegamenti economici svizzeri ed europei, oltre che alla vicinanza con l’Italia, nell’intento di favorire collaborazioni tra industria e ricerca. All’inaugurazione, il sindaco Bruno Arrigoni ha descritto il recupero di «uno degli edifici più simbolici» della città, indicando l’ambizione di portare «aziende, talenti e nuove idee» a Chiasso. Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia del Cantone, ha invece richiamato le potenzialità del centro per creare posti di lavoro qualificati, attrarre investimenti e avvicinare le imprese locali all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Dalle collaborazioni ai risultati per il territorio

Per Carlo Terreni, presidente di Dagorà Lifestyle Innovation Hub, l’obiettivo è trasformare le relazioni tra tecnologia, investimenti e ricerca «in progetti, posti di lavoro, competenze e in un impatto concreto» sul territorio. La prospettiva va quindi oltre il recupero immobiliare: il centro punta a tradurre l’incontro tra soggetti diversi in attività economiche e capacità professionali. Occupazione qualificata e attrazione di investimenti sono gli esiti auspicati dai promotori e dalle istituzioni, non risultati già acquisiti con l’inaugurazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori zaini e borse porta PC di agosto 2026Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
#2
INTERNET
Arden&Gale punta a creare una community di design thinker
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#3
EVENTI
Milano Beauty Week cresce del 32% e supera 360mila presenze
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#4
INTERNET
Assicurazioni, il 23% integra l’AI lungo la catena del valore
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#5
EVENTI
LONGEVEATS debutta a Milano con due Café e servizi per le aziende
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.