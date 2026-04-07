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Jannik Sinner allarme condizioni fisiche l’analisi di Juan Carlos Ferrero preoccupa tifosi e addetti ai lavori

Jannik Sinner allarme condizioni fisiche l’analisi di Juan Carlos Ferrero preoccupa tifosi e addetti ai lavori

Sinner-Humbert a Montecarlo, l’allarme di Ferrero sul fisico dell’azzurro

Chi: Jannik Sinner, numero 2 ATP, atteso contro il francese Ugo Humbert al Masters 1000 di Montecarlo.
Che cosa: alla vigilia del debutto sulla terra rossa, l’ex numero 1 e coach Juan Carlos Ferrero esprime preoccupazioni sulla tenuta fisica dell’azzurro e ridisegna gli equilibri del vertice mondiale.
Dove: al Country Club di Montecarlo, primo grande banco di prova stagionale sulla terra.

Quando: alla vigilia del match di esordio di Sinner nel torneo monegasco.
Perché: la sconfitta con Novak Djokovic agli Australian Open e alcuni segnali fisici destano interrogativi sulla continuità dell’italiano in una fase chiave della stagione.

In sintesi:

  • Ferrero elogia il percorso di Sinner ma teme per la sua condizione fisica.
  • La terra di Montecarlo diventa banco di prova decisivo per l’azzurro numero 2 ATP.
  • Per Ferrero il duopolio Sinner–Alcaraz è reale, ma con rivali pronti a inserirsi.
  • Djokovic, Zverev e un Fritz ispirato restano minacce concrete nel circuito.

Le parole di Ferrero tra orgoglio per Alcaraz e dubbi su Sinner

In un’intervista a Marca, Juan Carlos Ferrero, ex coach di Carlos Alcaraz, ripercorre il recente Australian Open e allarga lo sguardo sugli equilibri del circuito.
Ferrero ammette di non aver seguito integralmente il torneo di Melbourne, ma di aver analizzato “dettagli e risultati”, soprattutto dei match di Alcaraz contro Tommy Paul, Alexander Zverev e la finale.

L’ex numero 1 del mondo sottolinea l’importanza storica del traguardo raggiunto dallo spagnolo: “Era un obiettivo molto chiaro che Carlos si era prefissato negli ultimi anni, e il fatto che sia stato il più giovane nella storia a raggiungerlo mi rende molto orgoglioso. Suppongo di aver dato anche io un piccolo contributo in tutto questo tempo”.
Il ragionamento si sposta poi su Sinner e sulla semifinale persa dall’azzurro contro Novak Djokovic. Ferrero confessa: “Sono rimasto sorpreso dalla sua sconfitta contro Djokovic, soprattutto perché lo aveva battuto nettamente nelle ultime partite”.

Da qui nasce la vera preoccupazione: Sono un po’ preoccupato per la sua condizione fisica, visto che ha avuto problemi già all’inizio del torneo. È anche vero che Novak è Novak, e quando gioca al 100% è sempre molto difficile da battere”.
Per l’allenatore spagnolo, però, non esiste un dominio incontrastato: “Dominio Sinner–Alcaraz per i prossimi anni? Direi che c’è una leggera differenza, ma non così grande”.

Ferrero inserisce altri nomi nel gruppo di testa: “Alla fine, Zverev ha dimostrato di esserci vicino; forse anche un Fritz ispirato; Djokovic è sempre una forza da non sottovalutare. Sono giocatori che possono mettere in difficoltà Carlos e Jannik. È vero che se entrambi sono al massimo della forma, sono superiori a tutti gli altri, ma ci sono rivali che possono seriamente sfidarli”.

Montecarlo e la sfida sulla terra: cosa cambia per Sinner

Il passaggio al rosso di Montecarlo apre per Jannik Sinner una fase strategica della stagione: adattare il proprio tennis aggressivo a una superficie che allunga gli scambi e mette alla prova articolazioni e resistenza.
Contro Ugo Humbert, mancino capace di variazioni e traiettorie fastidiose sul lento, l’azzurro dovrà dimostrare di aver recuperato pienamente dai problemi fisici accusati a Melbourne.

In ottica ranking, ogni partita sulla terra inciderà sul tentativo di avvicinare il numero 1 e consolidare la percezione di nuova leadership tecnica del circuito. L’analisi di Ferrero colloca Sinner e Carlos Alcaraz un gradino sopra gli altri, ma non in una bolla di invincibilità.
La stagione sul rosso, con Montecarlo, Madrid, Roma e Roland Garros, misurerà quanto il “gap rosso” dell’italiano sia davvero colmato e se il fattore fisico rappresenti una criticità strutturale o solo un passaggio di assestamento.

FAQ

Perché Ferrero è preoccupato per la condizione fisica di Sinner?

Ferrero ritiene che Sinner abbia mostrato problemi fisici già all’inizio degli Australian Open, temendo che possano limitarne continuità e rendimento nella lunga stagione sulla terra.

Che importanza ha Montecarlo per la stagione di Jannik Sinner?

Montecarlo è il primo vero test sul rosso per misurare adattamento tecnico, resistenza fisica e capacità di reggere il ruolo di numero 2 ATP.

Chi può insidiare il potenziale duopolio Sinner–Alcaraz?

Secondo Ferrero, Novak Djokovic, Alexander Zverev e un Taylor Fritz particolarmente ispirato hanno gioco e mentalità per mettere in difficoltà entrambi.

Sinner è già considerato superiore alla maggior parte dei rivali ATP?

Sì, per Ferrero Sinner e Alcaraz, al massimo della forma, sono superiori al resto del circuito, pur restando vulnerabili a rivali di vertice.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Sinner?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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