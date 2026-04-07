Home / EVENTI / Jannik Sinner allarme condizioni fisiche l’analisi di Juan Carlos Ferrero preoccupa tifosi e addetti ai lavori

Sinner-Humbert a Montecarlo, l’allarme di Ferrero sul fisico dell’azzurro

Chi: Jannik Sinner, numero 2 ATP, atteso contro il francese Ugo Humbert al Masters 1000 di Montecarlo.

Che cosa: alla vigilia del debutto sulla terra rossa, l’ex numero 1 e coach Juan Carlos Ferrero esprime preoccupazioni sulla tenuta fisica dell’azzurro e ridisegna gli equilibri del vertice mondiale.

Dove: al Country Club di Montecarlo, primo grande banco di prova stagionale sulla terra.

Quando: alla vigilia del match di esordio di Sinner nel torneo monegasco.

Perché: la sconfitta con Novak Djokovic agli Australian Open e alcuni segnali fisici destano interrogativi sulla continuità dell’italiano in una fase chiave della stagione.

In sintesi:

Ferrero elogia il percorso di Sinner ma teme per la sua condizione fisica.

ma teme per la sua condizione fisica. La terra di Montecarlo diventa banco di prova decisivo per l’azzurro numero 2 ATP.

Per Ferrero il duopolio Sinner–Alcaraz è reale, ma con rivali pronti a inserirsi.

Djokovic, Zverev e un Fritz ispirato restano minacce concrete nel circuito.

Le parole di Ferrero tra orgoglio per Alcaraz e dubbi su Sinner

In un’intervista a Marca, Juan Carlos Ferrero, ex coach di Carlos Alcaraz, ripercorre il recente Australian Open e allarga lo sguardo sugli equilibri del circuito.

Ferrero ammette di non aver seguito integralmente il torneo di Melbourne, ma di aver analizzato “dettagli e risultati”, soprattutto dei match di Alcaraz contro Tommy Paul, Alexander Zverev e la finale.

L’ex numero 1 del mondo sottolinea l’importanza storica del traguardo raggiunto dallo spagnolo: “Era un obiettivo molto chiaro che Carlos si era prefissato negli ultimi anni, e il fatto che sia stato il più giovane nella storia a raggiungerlo mi rende molto orgoglioso. Suppongo di aver dato anche io un piccolo contributo in tutto questo tempo”.

Il ragionamento si sposta poi su Sinner e sulla semifinale persa dall’azzurro contro Novak Djokovic. Ferrero confessa: “Sono rimasto sorpreso dalla sua sconfitta contro Djokovic, soprattutto perché lo aveva battuto nettamente nelle ultime partite”.

Da qui nasce la vera preoccupazione: “Sono un po’ preoccupato per la sua condizione fisica, visto che ha avuto problemi già all’inizio del torneo. È anche vero che Novak è Novak, e quando gioca al 100% è sempre molto difficile da battere”.

Per l’allenatore spagnolo, però, non esiste un dominio incontrastato: “Dominio Sinner–Alcaraz per i prossimi anni? Direi che c’è una leggera differenza, ma non così grande”.

Ferrero inserisce altri nomi nel gruppo di testa: “Alla fine, Zverev ha dimostrato di esserci vicino; forse anche un Fritz ispirato; Djokovic è sempre una forza da non sottovalutare. Sono giocatori che possono mettere in difficoltà Carlos e Jannik. È vero che se entrambi sono al massimo della forma, sono superiori a tutti gli altri, ma ci sono rivali che possono seriamente sfidarli”.

Montecarlo e la sfida sulla terra: cosa cambia per Sinner

Il passaggio al rosso di Montecarlo apre per Jannik Sinner una fase strategica della stagione: adattare il proprio tennis aggressivo a una superficie che allunga gli scambi e mette alla prova articolazioni e resistenza.

Contro Ugo Humbert, mancino capace di variazioni e traiettorie fastidiose sul lento, l’azzurro dovrà dimostrare di aver recuperato pienamente dai problemi fisici accusati a Melbourne.

In ottica ranking, ogni partita sulla terra inciderà sul tentativo di avvicinare il numero 1 e consolidare la percezione di nuova leadership tecnica del circuito. L’analisi di Ferrero colloca Sinner e Carlos Alcaraz un gradino sopra gli altri, ma non in una bolla di invincibilità.

La stagione sul rosso, con Montecarlo, Madrid, Roma e Roland Garros, misurerà quanto il “gap rosso” dell’italiano sia davvero colmato e se il fattore fisico rappresenti una criticità strutturale o solo un passaggio di assestamento.

FAQ

Perché Ferrero è preoccupato per la condizione fisica di Sinner?

Ferrero ritiene che Sinner abbia mostrato problemi fisici già all’inizio degli Australian Open, temendo che possano limitarne continuità e rendimento nella lunga stagione sulla terra.

Che importanza ha Montecarlo per la stagione di Jannik Sinner?

Montecarlo è il primo vero test sul rosso per misurare adattamento tecnico, resistenza fisica e capacità di reggere il ruolo di numero 2 ATP.

Chi può insidiare il potenziale duopolio Sinner–Alcaraz?

Secondo Ferrero, Novak Djokovic, Alexander Zverev e un Taylor Fritz particolarmente ispirato hanno gioco e mentalità per mettere in difficoltà entrambi.

Sinner è già considerato superiore alla maggior parte dei rivali ATP?

Sì, per Ferrero Sinner e Alcaraz, al massimo della forma, sono superiori al resto del circuito, pur restando vulnerabili a rivali di vertice.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Sinner?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.