Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne, crollo emotivo di Matteo Stratoti dopo la scelta

Uomini e Donne, perché Sara ha scelto Alessio e la reazione di Matteo

Nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, la tronista romana Sara Gaudenzi ha scelto il corteggiatore Alessio Rubeca, chiudendo bruscamente il percorso con il rivale milanese Matteo Stratoti.

La scelta, avvenuta negli studi di Roma e sollecitata dall’opinionista Tina Cipollari, è stata registrata di recente e trasmessa su Canale 5.

Il momento ha provocato uno shock evidente in Matteo, che ha abbandonato lo studio in lacrime e si è poi sfogato dietro le quinte alle telecamere di Witty Tv, denunciando di essersi sentito preso in giro.

La decisione di Sara, percepita da parte del pubblico come annunciata da tempo, apre ora il dibattito sul futuro televisivo di Matteo e sulla credibilità del percorso sentimentale della tronista.

In sintesi:

Sara Gaudenzi chiude il trono scegliendo Alessio Rubeca, spinta dall’analisi di Tina Cipollari.

Matteo Stratoti lascia lo studio in lacrime e parla di presa in giro a Witty Tv.

Sui social cresce la richiesta di vedere Matteo sul trono nella prossima edizione.

Segnalazioni e sospetti alimentano dubbi sulla trasparenza del percorso di Sara e Alessio.

La scelta di Sara, lo shock di Matteo e i dubbi sul percorso

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha messo alle strette Sara Gaudenzi, sottolineando come il suo coinvolgimento per Alessio Rubeca fosse evidente da settimane.

Sollecitata a prendere una posizione chiara, la tronista ha scelto Alessio, lasciando lo studio tra petali rossi e baci, mentre il pubblico appariva più sollevato per la fine del trono che emozionato.

Matteo Stratoti, visibilmente provato, ha abbandonato lo studio senza riuscire a commentare a caldo.

Dietro le quinte, raggiunto da Witty Tv, si è lasciato andare a uno sfogo durissimo: “Sono arrabbiato, sono stato preso in giro… investo sempre e sbaglio ogni volta”, ha detto, sottolineando i sacrifici fatti fra lavoro e famiglia per partecipare al programma.

Matteo ha ammesso di sentirsi fragile, di avere difetti mai nascosti e di non essersi sentito compreso da Sara, nonostante credesse davvero nella possibilità di una storia fuori dalle telecamere.

Ha inoltre ribadito i propri dubbi sulla sincerità della tronista, ricordando come da tempo circolassero segnalazioni su un presunto accordo tra lei e Alessio, con il nome di Ciro Solimeno indicato come possibile tramite.

Il futuro di Matteo e le conseguenze per il programma

Lo sfogo di Matteo Stratoti sta generando forte empatia sui social, dove molti utenti chiedono a Mediaset e alla redazione di Uomini e Donne di offrirgli il trono nella prossima stagione.

Paradossalmente, il “no” di Sara Gaudenzi potrebbe trasformarsi in un’opportunità: Matteo, uscito ferito ma percepito come sincero, potrebbe diventare una risorsa narrativa e di audience per il programma.

Resta però il tema della trasparenza dei percorsi: le continue segnalazioni su Sara e Alessio Rubeca, mai del tutto smentite, alimentano il dibattito sulla capacità del format di intercettare storie autentiche.

Se Matteo dovesse tornare da protagonista, la sua vulnerabilità dichiarata e la richiesta di essere finalmente compreso potrebbero segnare una svolta più matura nel racconto sentimentale del dating show.

FAQ

Perché Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca invece di Matteo Stratoti?

La scelta è stata motivata da un coinvolgimento dichiarato più forte verso Alessio, evidenziato da Tina Cipollari. Matteo, pur molto preso, non ha ricevuto conferme coerenti da Sara.

Cosa ha detto Matteo nello sfogo a Witty Tv dopo la scelta?

Matteo ha affermato di sentirsi preso in giro, ricordando i sacrifici fatti per il programma, ammettendo fragilità personali e ribadendo di avere creduto seriamente in una storia con Sara.

È possibile che Matteo diventi tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne?

Al momento non c’è conferma ufficiale, ma la forte richiesta social e l’empatia del pubblico rendono l’ipotesi concreta e strategicamente interessante per la produzione.

Quali sono le principali accuse di poca trasparenza nel percorso di Sara e Alessio?

Le critiche riguardano numerose segnalazioni su un presunto accordo pregresso tra Sara e Alessio, con il nome di Ciro Solimeno citato come possibile intermediario.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda della scelta di Sara?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.