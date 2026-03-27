michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Uomini e Donne, crollo emotivo di Matteo Stratoti dopo la scelta

Uomini e Donne, crollo emotivo di Matteo Stratoti dopo la scelta

Uomini e Donne, perché Sara ha scelto Alessio e la reazione di Matteo

Nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, la tronista romana Sara Gaudenzi ha scelto il corteggiatore Alessio Rubeca, chiudendo bruscamente il percorso con il rivale milanese Matteo Stratoti.
La scelta, avvenuta negli studi di Roma e sollecitata dall’opinionista Tina Cipollari, è stata registrata di recente e trasmessa su Canale 5.

Il momento ha provocato uno shock evidente in Matteo, che ha abbandonato lo studio in lacrime e si è poi sfogato dietro le quinte alle telecamere di Witty Tv, denunciando di essersi sentito preso in giro.
La decisione di Sara, percepita da parte del pubblico come annunciata da tempo, apre ora il dibattito sul futuro televisivo di Matteo e sulla credibilità del percorso sentimentale della tronista.

In sintesi:

  • Sara Gaudenzi chiude il trono scegliendo Alessio Rubeca, spinta dall’analisi di Tina Cipollari.
  • Matteo Stratoti lascia lo studio in lacrime e parla di presa in giro a Witty Tv.
  • Sui social cresce la richiesta di vedere Matteo sul trono nella prossima edizione.
  • Segnalazioni e sospetti alimentano dubbi sulla trasparenza del percorso di Sara e Alessio.

La scelta di Sara, lo shock di Matteo e i dubbi sul percorso

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha messo alle strette Sara Gaudenzi, sottolineando come il suo coinvolgimento per Alessio Rubeca fosse evidente da settimane.
Sollecitata a prendere una posizione chiara, la tronista ha scelto Alessio, lasciando lo studio tra petali rossi e baci, mentre il pubblico appariva più sollevato per la fine del trono che emozionato.

Matteo Stratoti, visibilmente provato, ha abbandonato lo studio senza riuscire a commentare a caldo.
Dietro le quinte, raggiunto da Witty Tv, si è lasciato andare a uno sfogo durissimo: “Sono arrabbiato, sono stato preso in giro… investo sempre e sbaglio ogni volta”, ha detto, sottolineando i sacrifici fatti fra lavoro e famiglia per partecipare al programma.

Matteo ha ammesso di sentirsi fragile, di avere difetti mai nascosti e di non essersi sentito compreso da Sara, nonostante credesse davvero nella possibilità di una storia fuori dalle telecamere.
Ha inoltre ribadito i propri dubbi sulla sincerità della tronista, ricordando come da tempo circolassero segnalazioni su un presunto accordo tra lei e Alessio, con il nome di Ciro Solimeno indicato come possibile tramite.

Il futuro di Matteo e le conseguenze per il programma

Lo sfogo di Matteo Stratoti sta generando forte empatia sui social, dove molti utenti chiedono a Mediaset e alla redazione di Uomini e Donne di offrirgli il trono nella prossima stagione.

Paradossalmente, il “no” di Sara Gaudenzi potrebbe trasformarsi in un’opportunità: Matteo, uscito ferito ma percepito come sincero, potrebbe diventare una risorsa narrativa e di audience per il programma.

Resta però il tema della trasparenza dei percorsi: le continue segnalazioni su Sara e Alessio Rubeca, mai del tutto smentite, alimentano il dibattito sulla capacità del format di intercettare storie autentiche.
Se Matteo dovesse tornare da protagonista, la sua vulnerabilità dichiarata e la richiesta di essere finalmente compreso potrebbero segnare una svolta più matura nel racconto sentimentale del dating show.

FAQ

Perché Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca invece di Matteo Stratoti?

La scelta è stata motivata da un coinvolgimento dichiarato più forte verso Alessio, evidenziato da Tina Cipollari. Matteo, pur molto preso, non ha ricevuto conferme coerenti da Sara.

Cosa ha detto Matteo nello sfogo a Witty Tv dopo la scelta?

Matteo ha affermato di sentirsi preso in giro, ricordando i sacrifici fatti per il programma, ammettendo fragilità personali e ribadendo di avere creduto seriamente in una storia con Sara.

È possibile che Matteo diventi tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne?

Al momento non c’è conferma ufficiale, ma la forte richiesta social e l’empatia del pubblico rendono l’ipotesi concreta e strategicamente interessante per la produzione.

Quali sono le principali accuse di poca trasparenza nel percorso di Sara e Alessio?

Le critiche riguardano numerose segnalazioni su un presunto accordo pregresso tra Sara e Alessio, con il nome di Ciro Solimeno citato come possibile intermediario.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda della scelta di Sara?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache