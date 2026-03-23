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Referendum giustizia, affluenza in calo e primi risultati: cosa cambia per processi e magistratura

Referendum giustizia, affluenza in calo e primi risultati: cosa cambia per processi e magistratura

Referendum sulla Giustizia: affluenza record e cosa succede ora

Il referendum costituzionale sulla Giustizia, che modifica sette articoli della Costituzione, si è tenuto in tutta Italia domenica 22 e lunedì 23 marzo. Alle 23 di domenica l’affluenza parziale ha raggiunto il 46,07%, record storico per il primo giorno di una consultazione confermativa in due date. Il dato definitivo sarà diffuso dal ministero dell’Interno alle 15 di lunedì, insieme ai primi exit poll. Il voto, senza quorum, determinerà se confermare o respingere la riforma sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della nuova Corte disciplinare. L’esito, atteso già nel tardo pomeriggio, è politicamente considerato un test anticipato degli equilibri in vista delle elezioni politiche del 2027.

In sintesi:

  • Affluenza alle 23 di domenica al 46,07%, la più alta di sempre per un primo giorno.
  • Referendum confermativo senza quorum: decide solo la maggioranza dei voti validi.
  • Una sola scheda verde su riforma giustizia e istituzione Corte disciplinare.
  • Consultazione letta come prova generale delle elezioni politiche del 2027.

Il quesito, le regole del voto e la lettura politica

Gli elettori hanno ricevuto una sola scheda di colore verde, contenente il quesito sulla legge di revisione degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 come “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Sotto il quesito compaiono due sole opzioni: SI e NO. Si barra SI per approvare la riforma e rendere operative le modifiche costituzionali sull’ordinamento giurisdizionale e sulla nuova Corte disciplinare; si barra NO per respingere il testo e mantenere l’assetto attuale.

Trattandosi di referendum confermativo ex articolo 138 della Costituzione, non è previsto alcun quorum: il risultato è valido a prescindere dal numero dei votanti e conta esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi. Già dalle 15 sono attesi i primi exit poll, resi più affidabili dall’unicità del quesito. Se il distacco tra i due schieramenti sarà netto, l’esito politico potrebbe emergere nel tardo pomeriggio, altrimenti servirà attendere lo scrutinio completo.

Per molti osservatori, il voto è anche un termometro dello stato dei rapporti di forza tra i principali partiti in vista del 2027.

Affluenza elevata e scenari futuri per la riforma della Giustizia

L’affluenza al 46,07% alle 23 di domenica viene letta dagli analisti come segnale di forte mobilitazione. Alessandro Amadori, docente di Comunicazione Politica all’Università Cattolica di Milano e Direttore Scientifico di Yoodata, stima in un comunicato che «con il dato di affluenza al 46,07 per cento ieri sera alle ore 23, la stima per l’affluenza finale oggi alle ore 15 è nella forchetta dal 58 al 62 per cento».

Secondo Amadori, «l’impressione è che questo appuntamento sia diventato una sorta di prova generale delle elezioni politiche 2027, con buona partecipazione al voto da parte degli elettori di tutti i principali partiti italiani». Un’affluenza finale vicina o superiore al 60% rafforzerebbe la legittimazione politica dell’esito, qualunque esso sia, e renderebbe più vincolante l’indirizzo espresso dagli elettori su un tema strutturale come la Giustizia.

In caso di vittoria del SI, il Parlamento e il Governo sarebbero chiamati a una rapida attuazione delle nuove norme sull’ordinamento giurisdizionale e sulla Corte disciplinare. In caso di vittoria del NO, si aprirebbe invece una fase di riflessione sulla riforma della giustizia, con effetti diretti sulla futura agenda politica.

FAQ

Cosa prevede il referendum costituzionale sulla Giustizia?

Il referendum conferma o respinge una riforma che modifica sette articoli della Costituzione su ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare.

Come si vota correttamente sulla scheda verde del referendum?

Si vota barrando la casella SI per approvare la riforma o la casella NO per respingerla, usando una sola croce valida.

Perché nel referendum confermativo non è previsto il quorum?

È così perché l’articolo 138 della Costituzione stabilisce che le revisioni costituzionali siano confermate o respinte solo dalla maggioranza dei voti validi.

Quando saranno disponibili i risultati del referendum sulla Giustizia?

I primi exit poll sono attesi dalle 15, mentre l’esito sostanzialmente definitivo dovrebbe emergere nel tardo pomeriggio di lunedì.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul referendum?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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