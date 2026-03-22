Home / EDITORE3 / Iran impone maxi pedaggi alle navi e prepara la privatizzazione strategica dello stretto di Hormuz

Iran, possibili pedaggi milionari per lo Stretto di Hormuz

L’Iran sta valutando di introdurre un pedaggio fino a 2 milioni di dollari per ogni nave che attraversa lo Stretto di Hormuz, cruciale corridoio marittimo nel Golfo Persico da cui transita circa un quinto dell’energia globale. La misura, discussa a Teheran e sostenuta da esponenti del Parlamento iraniano, emergerebbe in un contesto di crescenti tensioni regionali e punta a trasformare il libero passaggio in un transito regolato e monetizzato. Non si tratterebbe di una chiusura totale, ma di un controllo stringente e selettivo del traffico commerciale, in particolare di petroliere e navi cargo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’influenza strategica e le entrate finanziarie della Repubblica Islamica.

In sintesi:

L’Iran valuta pedaggi fino a 2 milioni di dollari per nave nello Stretto di Hormuz.

Previsto un nuovo regime di transito con autorizzazioni preventive e controlli dei Pasdaran.

Il passaggio resterebbe aperto ma soggetto a blocco selettivo dei traffici sensibili.

Rischi immediati per mercati energetici globali, soprattutto in Asia.

Nuovo regime di transito e blocco selettivo nello Stretto di Hormuz

Secondo le analisi citate da HuffPost, Teheran vuole trasformare lo Stretto di Hormuz in una rotta a pagamento, gestita come uno spazio di sovranità economica oltre che militare. Le navi, in particolare petroliere e cargo, dovrebbero ottenere un via libera preventivo e versare un pedaggio per attraversare in sicurezza i corridoi controllati nelle acque iraniane, sotto la supervisione dei Pasdaran. Almeno una petroliera, secondo queste fonti, avrebbe già corrisposto il pagamento richiesto, segnando un possibile precedente operativo.

La strategia punta a un blocco selettivo: consentire il passaggio ai traffici ritenuti compatibili con gli interessi politici ed economici della Repubblica Islamica, limitando o ostacolando quelli collegati a Paesi percepiti come ostili. Anche durante il conflitto in corso nell’area, lo stretto non risulta completamente chiuso, ma il traffico è incanalato in rotte monitorate, con controlli su identità, carico e destinazione delle imbarcazioni.

Questa evoluzione ridisegna gli equilibri sul principale snodo energetico del pianeta, aumentando il potere di leva di Teheran su partner e avversari, e inserendosi nel più ampio confronto strategico tra Iran, Paesi del Golfo e alleati occidentali.

Impatto sui mercati energetici e possibili sviluppi futuri

L’ipotesi di pedaggi milionari nello Stretto di Hormuz sta già alimentando incertezza sui mercati energetici, con particolare pressione su Asia ed economie emergenti più dipendenti dal petrolio del Golfo. Il solo annuncio di un nuovo regime di transito accresce il rischio percepito per le rotte marittime e può tradursi in premi assicurativi più elevati, rialzi dei noli e rincari del greggio.

Nel medio periodo, le principali potenze importatrici potrebbero accelerare strategie di diversificazione delle forniture e delle vie di trasporto, dalla ricerca di alternative terrestri a investimenti su gas naturale liquefatto. Allo stesso tempo, la mossa di Teheran potrebbe innescare reazioni diplomatiche e militari mirate a garantire la libertà di navigazione in un’area già esposta a incidenti e calcoli errati. Il margine di manovra iraniano, tra necessità di entrate e rischio di escalation, sarà uno dei dossier chiave per la sicurezza energetica globale.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l’energia mondiale?

Lo Stretto di Hormuz è cruciale perché attraverso questa rotta passa circa un quinto del petrolio e gas globale trasportato via mare, collegando produttori del Golfo e mercati asiatici ed europei.

Come funzionerebbe il pedaggio ipotizzato dall’Iran per le navi?

Il pedaggio funzionerebbe con autorizzazioni preventive rilasciate da Teheran alle navi, soprattutto petroliere e cargo, che pagherebbero fino a 2 milioni di dollari per transitare nei corridoi controllati.

Quali Paesi sarebbero più esposti ai pedaggi nello Stretto di Hormuz?

Sarebbero soprattutto esposti i grandi importatori asiatici, come Cina, India, Corea del Sud e Giappone, fortemente dipendenti dal petrolio e dal gas provenienti dal Golfo Persico.

Che effetto potrebbe avere il pedaggio iraniano sui prezzi del petrolio?

Il pedaggio potrebbe avere un effetto immediatamente rialzista, aumentando costi di trasporto, rischio geopolitico percepito e premi assicurativi, con ripercussioni sui prezzi internazionali del greggio e dei derivati energetici.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.