Home / EDITORE3 / Governo introduce bonus luce da 115 euro in bolletta: requisiti e beneficiari effettivi

Bonus luce da 115 euro e taglio accise carburanti: cosa cambia

Il governo italiano interviene contro il caro energia con un doppio pacchetto di misure: un taglio temporaneo delle accise sui carburanti e un bonus automatico in bolletta elettrica da 110-115 euro. Le iniziative, operative in tutta Italia dal nuovo decreto bollette entrato in vigore il 21 febbraio 2026, puntano a sostenere soprattutto famiglie e utenti più fragili, colpiti dall’aumento dei prezzi del greggio legato anche alla guerra in Iran e agli strascichi energetici del conflitto in Ucraina. Il taglio delle accise, finanziato tramite tagli ai Ministeri, durerà solo 20 giorni, mentre il bonus luce è pensato come contributo straordinario e mirato per i clienti vulnerabili, con possibile successiva estensione a chi ha ISEE fino a 25.000 euro.

In sintesi:

Taglio accise carburanti per 20 giorni, finanziato con riduzioni di spesa dei Ministeri.

Bonus luce automatico da circa 110-115 euro per clienti domestici vulnerabili.

Contributo una tantum in bolletta, senza necessità di presentare domanda o autocertificazioni.

Possibile estensione del beneficio a famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

Come funziona il bonus luce automatico per i clienti vulnerabili

Il cuore del nuovo intervento sul caro bollette è il bonus da 115 euro sulla fornitura di energia elettrica. Il meccanismo è stato definito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che ha confermato l’erogazione in modalità completamente automatica.

Il contributo è destinato ai clienti domestici classificati come vulnerabili e già titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto bollette. Per questi utenti lo sconto, di importo compreso fra 110 e 115 euro, verrà applicato direttamente in fattura, nella prima bolletta utile successiva alla conferma del diritto, sotto forma di sconto diretto sull’importo complessivo da pagare.

Il contributo ha natura una tantum e non richiede alcuna domanda, modulo o pratica aggiuntiva presso i fornitori: l’intero processo è gestito attraverso le banche dati già utilizzate per il bonus sociale, riducendo tempi e burocrazia per le famiglie beneficiarie.

Taglio accise, nuovi vulnerabili e possibili estensioni future

Parallelamente al bonus luce, il governo ha varato un taglio temporaneo delle accise sui carburanti per contenere l’aumento dei prezzi alla pompa, spinti da rincari internazionali del greggio e da dinamiche speculative accentuate dalla guerra in Iran. La misura, attiva per 20 giorni e finanziata tramite tagli ai Ministeri, ha finalità emergenziale e serve soprattutto a guadagnare tempo in attesa di un quadro geopolitico più stabile.

Sul fronte elettrico, ARERA segnala che la platea dei beneficiari potrebbe non restare limitata agli attuali clienti vulnerabili titolari di bonus sociale elettrico. È allo studio, infatti, l’ipotesi di estendere il contributo anche alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Se confermata, questa scelta amplierebbe significativamente il numero di nuclei che riceveranno uno sconto diretto sulle bollette elettriche, rappresentando un ulteriore tassello nel percorso di protezione dei consumatori più esposti ai rincari energetici.

FAQ

Chi riceverà il bonus luce automatico da 110-115 euro

Il bonus sarà riconosciuto automaticamente ai clienti domestici vulnerabili che risultavano già beneficiari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026.

Quando verrà accreditato lo sconto di 115 euro in bolletta

Lo sconto sarà applicato una sola volta nella prima bolletta utile successiva alla verifica del diritto, come riduzione diretta dell’importo dovuto.

Serve fare domanda per ottenere il nuovo bonus luce

No, il riconoscimento è automatico: è sufficiente rientrare nei requisiti di vulnerabilità e risultare già destinatari del bonus sociale elettrico.

Per quanto tempo durerà il taglio temporaneo delle accise sui carburanti

Il taglio delle accise avrà durata di 20 giorni, con effetto immediato sui prezzi alla pompa e copertura tramite riduzioni di spesa ministeriali.

Quali sono le fonti ufficiali delle informazioni su bonus e decreto bollette

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.