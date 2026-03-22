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Cbs News riduce organici, taglia 60 posti e chiude il radiogiornale storico nell’editoria in crisi

Cbs News riduce organici, taglia 60 posti e chiude il radiogiornale storico nell’editoria in crisi

Cbs News taglia 60 posti e chiude la storica divisione radiofonica

Cbs News, emittente statunitense controllata dal miliardario David Ellison, ha annunciato un nuovo piano di licenziamenti che colpirà oltre 60 dipendenti, circa il 6% della divisione news. La decisione, comunicata in videoconferenza dalla direttrice editoriale Bari Weiss, riguarda soprattutto la chiusura integrale di Cbs News Radio, attiva dal 1927 e simbolo del giornalismo di guerra di Edward Murrow da Londra nella Seconda guerra mondiale. L’operazione si inserisce in una ristrutturazione più ampia della redazione news, già colpita da circa 100 esuberi nel 2025, e riflette la trasformazione del settore dell’informazione statunitense verso modelli digitali e piattaforme streaming, con forti implicazioni industriali, politiche e di autonomia editoriale.

In sintesi:

  • Oltre 60 licenziamenti in Cbs News, pari al 6% della divisione notizie
  • Chiusura completa di Cbs News Radio, storica voce dell’emittente dal 1927
  • Ristrutturazione guidata da Bari Weiss dopo l’acquisizione Skydance-Paramount
  • Accuse di influenza pro-Donald Trump sulla linea editoriale della rete

Ristrutturazione Cbs News tra tagli, politica e trasformazione digitale

Nel piano illustrato da Bari Weiss, la riduzione dell’organico viene presentata come condizione necessaria per “costruire” nuovi prodotti informativi competitivi in un mercato dominato da piattaforme digitali e streaming. “Certe parti di questa redazione devono ridursi per far spazio alle cose che dobbiamo costruire per restare competitivi in futuro”, ha spiegato Weiss ai dipendenti, mentre un memorandum firmato con il presidente Tom Cibrowski riconosce che “non è un segreto che il settore delle notizie stia cambiando radicalmente”.

Il ridimensionamento segue l’acquisizione del gruppo Paramount da parte di Skydance, casa di produzione di David Ellison. L’operazione, approvata dall’amministrazione dell’allora presidente Donald Trump, è arrivata dopo il versamento di 16 milioni di dollari da parte di Paramount per chiudere una causa in cui Trump sosteneva che Cbs avesse manipolato in modo fuorviante un’intervista alla vicepresidente Kamala Harris, trasmessa da 60 Minutes nell’ottobre 2024. I fondi, secondo gli accordi, sono stati destinati alla futura biblioteca presidenziale di Trump.

In questo contesto, diverse voci interne e osservatori esterni accusano Weiss di aver spostato l’orientamento editoriale di Cbs News in senso più favorevole all’ex presidente repubblicano, soprattutto dopo il rinvio della messa in onda di un servizio critico di 60 Minutes sulle deportazioni di migranti venezuelani in El Salvador. Un episodio che alimenta il dibattito sull’indipendenza giornalistica dell’emittente in una fase di profonda riorganizzazione industriale.

Impatto sui media Usa e prospettive per l’informazione globale

La chiusura di Cbs News Radio segna un punto di non ritorno per il sistema mediatico americano: un marchio nato nel 1927, protagonista del reportage di Edward Murrow, viene sacrificato per sostenere il passaggio al digitale. Per gli analisti, il caso Cbs diventa un test sulla capacità delle grandi reti di conciliare sostenibilità economica, innovazione tecnologica e indipendenza editoriale in un contesto di forte polarizzazione politica e di crescente pressione da parte di attori finanziari e industriali.

Gli sviluppi futuri dipenderanno da come la nuova gestione guidata da David Ellison ridefinirà investimenti, priorità tematiche e relazioni con il potere politico, in un mercato in cui la reputazione di affidabilità delle news diventa un fattore competitivo decisivo, anche agli occhi di piattaforme come Google News e Discover.

FAQ

Quanti dipendenti vengono licenziati da Cbs News in questa fase?

Secondo quanto comunicato internamente, verranno licenziati oltre 60 dipendenti, pari a circa il 6% dell’intera divisione notizie di Cbs News.

Cosa comporta la chiusura di Cbs News Radio per il network?

La chiusura cancella una struttura attiva dal 1927, con forte valore storico e identitario, spostando risorse verso prodotti digitali, streaming e nuovi formati informativi multipiattaforma.

Qual è il ruolo di Bari Weiss nella ristrutturazione di Cbs News?

Bari Weiss, direttrice editoriale dall’ottobre scorso, guida il ridisegno dell’offerta news, giustificando i tagli con la necessità di restare competitivi nel mercato digitale globale.

Come si inserisce Donald Trump nelle vicende recenti di Cbs?

L’amministrazione Trump ha approvato l’acquisizione Skydance-Paramount dopo un accordo da 16 milioni di dollari legato al programma 60 Minutes e alla futura biblioteca presidenziale.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Cbs News?

La notizia è stata elaborata a partire da informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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