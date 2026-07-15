15 Luglio 2026

Home / FINTECH / Inflazione Usa al 3,5% a giugno, dato sotto le attese

La notizia in sintesi

Federal Reserve sotto osservazione dopo il rallentamento dell’inflazione statunitense di giugno.

sotto osservazione dopo il rallentamento dell’inflazione statunitense di giugno. Il CPI annuo scende al 3,5%, mentre i prezzi calano dello 0,4% mensile.

La componente core resta invariata nel mese e sale del 2,6% annuo.

Mercati più distesi, ma petrolio e tensioni geopolitiche restano rischi rilevanti.

(Riassunto generato con AI)

Inflazione USA rallenta oltre le attese

Gli Stati Uniti registrano a giugno un rallentamento dell’inflazione più netto delle previsioni, un dato che rimette al centro le prossime decisioni della Federal Reserve guidata da Kevin Warsh. Il Consumer Price Index, pubblicato il 14 luglio, è salito del 3,5% su base annua, contro il 3,8% atteso dagli analisti, dopo il 4,2% rilevato a maggio. Su base mensile i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,4%, una flessione più ampia del calo dello 0,1% previsto dal mercato.

La frenata è rilevante perché allenta, almeno nell’immediato, la pressione su una politica monetaria restrittiva. Anche l’inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è rimasta ferma su base mensile ed è cresciuta del 2,6% annuo, al di sotto delle stime. Il dato arriva alla vigilia del FOMC del 29 luglio, quando la banca centrale dovrà valutare tassi, crescita e rischi sui prezzi.

Energia decisiva, ma il quadro resta fragile

Il principale contributo alla discesa del CPI di giugno è arrivato dall’energia: l’indice del comparto è calato del 5,7% nel mese e la benzina del 9,7%. La dinamica mensile rappresenta la flessione più ampia dall’aprile 2020, ma non elimina le pressioni accumulate: su base annua energia e benzina restano rispettivamente in aumento del 15,7% e del 26,7%.

Per questo il sollievo offerto dal rapporto di giugno va letto con cautela. Il calo fotografa un periodo precedente al nuovo rialzo del petrolio e al ritorno delle tensioni nel Golfo, fattori che possono riversarsi nuovamente sui prezzi al consumo. Il WTI resta poco sotto gli 80 dollari al barile, mentre il Brent viene indicato sopra gli 87 dollari.

La componente core offre tuttavia un segnale più stabile: non include voci volatili come energia e alimentari, pur non essendo l’indicatore principale seguito dalla Fed, che guarda soprattutto al PCE. Kevin Warsh ha ribadito che riportare l’inflazione sotto il 2% resta la priorità del suo mandato. La combinazione di CPI e core sotto le attese riduce quindi i timori di una stretta immediata, senza risolvere il problema della persistenza inflazionistica.

Effetti su Wall Street, bond e risparmiatori

La reazione iniziale dei mercati è stata distensiva: Wall Street ha aperto in rialzo, con S&P 500 e Nasdaq positivi, mentre si è ridotto il timore di un imminente aumento dei tassi. Prima della pubblicazione, gli operatori attribuivano il 63,1% di probabilità a tassi invariati a luglio e il 36,9% a un rialzo.

Per Bitcoin e gli asset digitali, tassi attesi meno elevati possono sostenere il sentiment, perché un contesto monetario meno rigido tende a favorire gli investimenti più rischiosi. In Italia, il riflesso passa soprattutto dai BTP, dalle utility e dalle banche, sensibili ai rendimenti e all’evoluzione del margine d’interesse.

FAQ

Quanto è salita l’inflazione USA a giugno?

Sì, il CPI statunitense è salito del 3,5% su base annua a giugno, in rallentamento dal 4,2% di maggio e sotto il 3,8% atteso.

Di quanto sono calati i prezzi mensili?

Sì, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,4% su base mensile, contro una previsione di mercato pari a una flessione dello 0,1%.

Che cosa indica l’inflazione core americana?

Sì, la componente core è rimasta invariata nel mese ed è aumentata del 2,6% annuo; esclude alimentari ed energia per misurare meglio le pressioni più persistenti.

Quando si riunirà il FOMC sui tassi?

Sì, il FOMC della Federal Reserve, il comitato che decide sui tassi d’interesse, è convocato per il 29 luglio.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, AssetCrypto, Criptovaluta.it® e QuiFinanza.