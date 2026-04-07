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Ikea amplia il personale e cerca arredatori e addetti vendita senza esperienza in tutta Italia

Ikea amplia il personale e cerca arredatori e addetti vendita senza esperienza in tutta Italia

Ikea assume arredatori e addetti in Italia: dove, quando e perché

Ikea ha avviato in queste settimane una nuova campagna di assunzioni in diverse sedi sul territorio italiano. Le ricerche riguardano soprattutto arredatori e profili legati all’interior design, ma anche addetti vendite, logistica, ristorazione e assistenza clienti.
Le selezioni si svolgono online, tramite il portale carriere ufficiale di Ikea, e sono aperte sia a candidati con esperienza sia a giovani alla prima occupazione.
L’obiettivo dichiarato del gruppo è rafforzare i team dei negozi italiani in vista dei piani di crescita e dei nuovi servizi dedicati alla progettazione degli spazi domestici.

In sintesi:

  • Ikea cerca arredatori, addetti vendite, logistica, ristorazione e assistenza clienti in varie città italiane.
  • Posizioni aperte sia per profili esperti sia per giovani al primo impiego, con percorsi formativi interni.
  • Candidature esclusivamente online tramite il sito ufficiale Ikea, sezione carriere, con caricamento del curriculum.
  • Il retail internazionale, da Ikea a Kfc, continua ad assumere anche senza esperienza.

Le nuove ricerche di personale confermano il ruolo di Ikea come datore di lavoro di riferimento nel settore dell’arredo accessibile. L’azienda punta su figure capaci di tradurre i bisogni abitativi dei clienti in soluzioni concrete, combinando funzionalità, estetica e sostenibilità.

Le assunzioni coinvolgono più reparti dei negozi italiani: dai team di vendita alle squadre di magazzino, fino ai ristoranti interni e ai servizi di assistenza post-vendita.
In parallelo, la multinazionale continua a investire su formazione, cultura inclusiva e percorsi di crescita interna, elementi chiave per attrarre giovani e professionisti che vogliono consolidare la propria carriera nel retail organizzato.

Profili ricercati e competenze richieste nei negozi Ikea

Il profilo centrale di questa campagna è l’arredatore Ikea, figura che lavora a stretto contatto con il cliente per progettare gli ambienti domestici. L’arredatore supporta nella scelta di mobili, accessori e soluzioni salvaspazio, creando progetti personalizzati e coerenti con budget e vincoli dell’abitazione.

Sono richieste attitudine al contatto con il pubblico, capacità di ascolto, sensibilità estetica e familiarità con strumenti digitali di progettazione. Titoli in ambito design di interni o esperienze pregresse rappresentano un plus, ma non sempre sono obbligatori se accompagnati da forte motivazione.
Accanto agli arredatori, Ikea seleziona addetti vendita per i vari reparti, specialisti di visual merchandising, personale per logistica e magazzini, operatori per l’assistenza clienti e addetti alla ristorazione interna. Per molti ruoli sono previsti percorsi di inserimento strutturati, con formazione on the job, affiancamento e possibilità di stabilizzazione.

Il processo di candidatura è interamente digitale: dal sito ufficiale delle carriere Ikea è possibile filtrare le ricerche per città, negozio e mansione, registrarsi e caricare il curriculum aggiornato. I profili più in linea vengono contattati per colloqui individuali o di gruppo, spesso in più fasi.

Prospettive occupazionali e altri datori che assumono

Entrare in Ikea consente di lavorare in un contesto internazionale strutturato, che negli anni ha consolidato politiche di welfare, flessibilità e sviluppo professionale. La richiesta di competenze nell’arredo e nella customer experience resta alta, anche grazie alla crescita della domanda di servizi di progettazione domestica.

Il dinamismo non riguarda però solo Ikea. Anche la catena di ristorazione Kfc, in vista di 35 nuove aperture, sta potenziando il proprio organico in Italia, con posizioni accessibili anche senza esperienza e percorsi formativi interni.
Nel complesso, il quadro occupazionale nel retail organizzato mostra segnali di tenuta, con opportunità soprattutto per chi è disponibile a turni, lavoro su weekend e formazione continua. Per candidati alle prime esperienze, queste realtà rappresentano un canale concreto per entrare nel mercato del lavoro e costruire competenze spendibili anche in altri settori.

FAQ

Quali profili sta cercando Ikea nei negozi italiani?

Ikea sta cercando principalmente arredatori, addetti vendite, specialisti visual merchandising, personale logistica e magazzino, operatori ristorazione e assistenza clienti, con inserimenti in diversi punti vendita italiani.

Come inviare la candidatura per lavorare in Ikea?

È necessario candidarsi online sul sito ufficiale Ikea, sezione “Carriere”, registrarsi, selezionare l’annuncio di interesse e caricare il curriculum aggiornato in formato digitale.

Ikea assume anche giovani senza esperienza lavorativa?

Sì, Ikea prevede posizioni aperte per giovani alla prima occupazione, con percorsi strutturati di formazione interna, affiancamento sul campo e possibilità di crescita professionale progressiva nei diversi reparti aziendali.

Quali altre aziende stanno assumendo nel retail in Italia?

Oltre a Ikea, la catena di ristorazione Kfc sta assumendo in Italia per circa 35 nuove aperture, offrendo opportunità anche a candidati senza esperienza specifica nel settore.

Da quali fonti deriva l’elaborazione di questa notizia?

L’articolo è stato elaborato a partire da informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente riorganizzate e approfondite dalla nostra Redazione secondo criteri giornalistici indipendenti.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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