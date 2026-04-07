Home / EDITORE3 / Energia petrolifera, scorte ridotte e prezzi in salita mettono a rischio la stabilità della filiera

Crisi energetica da Hormuz, Italia tra resistenza e rischio recessione

La chiusura parziale dello Stretto di Hormuz, crocevia di circa un quinto del petrolio mondiale, sta alimentando un nuovo shock energetico globale.

In Europa e in Italia i flussi sono ridotti, i prezzi di petrolio, gas ed elettricità risultano in forte rialzo e la volatilità è elevata.

Secondo le autorità italiane ed europee, le scorte strategiche garantiscono alcune settimane di relativa tranquillità, ma un blocco prolungato trasformerebbe l’attuale tensione in crisi conclamata.

Per l’Italia, spiega Aurelio Regina di Confindustria, il rischio non è solo energia più cara, ma una vera recessione, mentre il ministro Gilberto Pichetto Fratin conferma che Bruxelles sta già aggiornando gli scenari di emergenza.

In sintesi:

Blocco allo Stretto di Hormuz riduce i flussi petroliferi globali e spinge i prezzi al rialzo.

riduce i flussi petroliferi globali e spinge i prezzi al rialzo. Le scorte italiane coprono circa 90 giorni di importazioni, ma non reggono a lungo.

di importazioni, ma non reggono a lungo. Filiera carburanti sotto stress: margini compressi, disservizi ai distributori, rischio razionamento futuro.

Fisco pesa per oltre metà sul prezzo finale, aggravando l’impatto sugli utenti.

Scorte, prezzi e filiera: cosa rischia davvero l’Italia

L’Italia rispetta gli standard europei con riserve strategiche pari a circa 90 giorni di importazioni nette, integrate dalle scorte degli operatori. Questa capacità offre un cuscinetto temporaneo, ma non elimina il rischio.

“Se la guerra si prolunga, il rischio per l’Italia non è solo energia più cara, ma uno shock economico complessivo”, avverte Aurelio Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Energia: inflazione più alta, tassi più rigidi, commercio mondiale più debole, approvvigionamenti incerti.

Le valutazioni istituzionali stimano una resistenza di alcune settimane prima di misure straordinarie, fino al possibile razionamento. Lo stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin ha confermato a Repubblica che questi scenari sono all’esame non solo a Roma ma anche a Bruxelles.

Lo shock attuale non è solo di offerta, ma anche logistico e finanziario: premi assicurativi e costi di trasporto sulle rotte alternative aumentano, spingendo verso l’alto i prezzi alla pompa e in bolletta.

I Paesi meno esposti al Medio Oriente subiscono comunque rincari per effetto della riallocazione dei flussi verso l’Asia. Alcuni operatori lavorano con margini industriali prossimi allo zero o negativi per contenere i prezzi finali, con effetti distorsivi: possibili fenomeni di speculazione competitiva e, in alcune aree italiane, distributori rimasti senza carburante.

Il gas mostra tensioni, ma l’Italia parte da una posizione relativamente migliore: a fine marzo gli stoccaggi europei erano intorno al 28%, mentre il nostro Paese era circa al 44%.

La vera criticità è l’elettricità: a marzo 2026 i prezzi italiani toccano i 143 €/MWh contro 99 in Germania, 64 in Francia e 42 in Spagna, evidenziando un problema strutturale di competitività energetica.

Il peso del fisco sui carburanti e le prospettive future

Dietro il prezzo finale di benzina e diesel c’è una struttura dominata dalla fiscalità: circa il 54% del totale è composto da imposte, contro il 46% circa della componente industriale.

Le accise valgono circa il 36% del prezzo, l’Iva un ulteriore 22%, mentre materia prima, raffinazione e distribuzione pesano complessivamente intorno al 40%. Ciò significa che gli operatori non controllano la quota prevalente del prezzo alla pompa, fortemente condizionata da scelte fiscali nazionali e dal contesto geopolitico.

La componente industriale segue l’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e il cambio euro-dollaro, fattori esterni al controllo dei singoli Stati. Le tensioni in aree strategiche come il Medio Oriente e lo Stretto di Hormuz si riflettono rapidamente lungo tutta la filiera fino ai consumatori.

Nel medio periodo, la combinazione tra congestione logistica, volatilità dei prezzi e competitività elettrica ridotta può erodere margini industriali e redditi familiari, aggravando il rischio di stagnazione o recessione evocato da Regina.

Per l’Italia la risposta passa da tre direttrici: accelerare sulle rinnovabili per ridurre dipendenze esterne, rivedere la struttura fiscale sui carburanti per attenuare gli shock e rafforzare il coordinamento europeo sulle scorte strategiche. La durata del blocco a Hormuz determinerà quanto rapidamente queste scelte diventeranno obbligatorie, più che opzionabili.

FAQ

Quanto possono durare le scorte petrolifere italiane in caso di blocco?

Le scorte strategiche italiane coprono circa 90 giorni di importazioni nette, cui si sommano le riserve degli operatori. Oltre tale orizzonte servirebbero misure straordinarie e possibili razionamenti.

Perché il blocco dello Stretto di Hormuz fa aumentare i prezzi in Europa?

Il blocco di Hormuz riduce l’offerta globale di petrolio, fa salire le quotazioni internazionali e spinge verso l’alto costi di trasporto, assicurazioni e prodotti raffinati anche in Europa.

Perché l’elettricità in Italia costa più che in Germania e Francia?

In Italia l’elettricità costa di più per mix energetico meno competitivo, minore produzione nucleare e rinnovabile dispacciabile, oltre a oneri di sistema e infrastrutture meno efficienti rispetto ad altri Paesi europei.

Quanto pesa la fiscalità sul prezzo finale dei carburanti in Italia?

In Italia le imposte rappresentano circa il 54% del prezzo finale: accise intorno al 36% e Iva al 22%, con la parte industriale concentrata nel restante 40%.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questa analisi sulla crisi energetica?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.