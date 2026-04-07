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INPS chiarisce le nuove pensioni: chi è realmente salvaguardato dalla riforma Fornero e come verificarlo

INPS chiarisce le nuove pensioni: chi è realmente salvaguardato dalla riforma Fornero e come verificarlo

Pensioni, cosa cambia con la circolare INPS 41 e perché conta ora

Con la circolare INPS n. 41 del 3 aprile, il Ministero del Lavoro e l’INPS chiariscono definitivamente gli effetti degli adeguamenti alla speranza di vita sulle uscite verso la pensione.
Il provvedimento riguarda i lavoratori che utilizzano strumenti di esodo come Isopensione e contratti di espansione, in tutta Italia, a partire dai prossimi adeguamenti previsti dal 2027.

L’intervento è decisivo perché risponde al timore, sollevato da sindacati e addetti ai lavori, della nascita di “nuovi esodati” causati dall’allungamento dell’età pensionabile introdotto dopo la riforma Fornero. In sintesi, l’INPS conferma che i trattamenti di accompagnamento saranno prolungati automaticamente, evitando periodi senza reddito tra prepensionamento e pensione effettiva.

In sintesi:

  • Gli aumenti dei requisiti pensionistici saranno coperti prolungando gli assegni di prepensionamento.
  • INPS esclude la creazione di nuovi esodati legati alla riforma Fornero.
  • La tutela vale per chi accederà ora agli strumenti e per chi già li usa.
  • Garantita continuità del reddito fino alla pensione di vecchiaia.

Adeguamenti alla vita media e perché non nasceranno nuovi esodati

Negli ultimi mesi i sindacati avevano denunciato il rischio che l’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi – un mese in più dal 2027 e tre mesi dal 2028 – producesse una “finestra vuota” tra fine del prepensionamento e accesso alla pensione.
Il problema riguardava in particolare strumenti aziendali come Isopensione e contratti di espansione, che oggi accompagnano i lavoratori fino a un’età prefissata, tipicamente i 67 anni.

Con l’allungamento dell’età pensionabile, molti lavoratori rischiavano teoricamente di trovarsi senza copertura per i mesi aggiuntivi richiesti, riproponendo lo schema già visto con il fenomeno degli esodati dopo la riforma Fornero.

La circolare INPS n. 41 smonta questo scenario: gli adeguamenti alla speranza di vita non creeranno buchi di tutela. I trattamenti di accompagnamento verranno estesi per coprire integralmente il nuovo requisito, così da mantenere ininterrotta la protezione economica.

Come funzionano gli assegni ponte e chi viene effettivamente tutelato

L’INPS specifica che gli assegni ponte legati ai prepensionamenti saranno automaticamente prolungati per lo stesso numero di mesi di aumento del requisito pensionistico.
In pratica, se l’accesso alla pensione slitta in avanti, anche il periodo di esodo si allunga in modo speculare.

Questo meccanismo garantisce la continuità del reddito e azzera il rischio di restare senza sostegno economico nella fase finale della carriera lavorativa.

Un aspetto cruciale della circolare è l’efficacia sia per i lavoratori che accederanno in futuro a Isopensione e contratti di espansione, sia per chi ne sta già beneficiando sulla base di accordi aziendali in corso.

La tutela copre quindi non solo i “nuovi” casi, ma anche chi è già uscito dal lavoro con assegni di esodo, assicurando accompagnamento fino al raggiungimento del nuovo requisito di pensione di vecchiaia.

FAQ

Chi è protetto dalla circolare INPS 41 contro i nuovi esodati?

La circolare tutela sia i lavoratori che accederanno in futuro ai prepensionamenti, sia coloro che già percepiscono assegni di esodo aziendale.

Cosa succede ai requisiti pensionistici che aumentano dal 2027?

Gli aumenti di un mese dal 2027 e tre mesi dal 2028 saranno integralmente coperti prolungando in modo automatico gli assegni ponte.

Gli accordi di Isopensione e contratti di espansione vanno rifatti?

No, gli accordi esistenti restano validi: l’INPS adeguerà la durata dei trattamenti senza creare interruzioni nel reddito.

La circolare INPS 41 elimina definitivamente il rischio di nuovi esodati?

Sì, la circolare chiarisce che non si creeranno vuoti di copertura tra prepensionamento e pensione di vecchiaia.

Da quali fonti è stato elaborato questo approfondimento sulle pensioni?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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