Carly Tommasini smaschera Cara Villain: la verità scioccante sulle vessazioni taciute e le conseguenze oggi

Accuse di truffa e manipolazione emotiva

Carly Tommasini rompe il silenzio su Cara Villain, accusandola di “truffa, manipolazione emotiva, trauma” in relazione a un episodio avvenuto sette anni fa. Le dichiarazioni arrivano dopo il video virale della tiktoker “sono stata denigrata da altre trans”, che ha acceso i riflettori su tensioni interne alla community transgender italiana.

Secondo il racconto della ex concorrente de L’Isola dei Famosi, l’influencer l’avrebbe coinvolta in una falsa opportunità abitativa a Milano, usando la mediazione di una presunta zia per richiedere un anticipo economico. Il pagamento sarebbe avvenuto, ma l’appartamento non si sarebbe mai concretizzato.

Tommasini parla di fiducia tradita e di dinamiche psicologiche che avrebbero alimentato senso di colpa e timore nel denunciare i fatti. Pur avendo recuperato l’intera somma, sottolinea l’assenza di sostegno da parte di Cara Villain, contestandole la distanza tra i messaggi pubblici di rispetto e il comportamento tenuto in quella vicenda.

Il racconto di Carly: dalla proposta di convivenza al denaro versato

Nel suo video su TikTok, Carly Tommasini ricostruisce l’inizio del rapporto con Cara Villain nel 2017, quando aveva 18 anni. Contatti frequenti, confidenza crescente e l’idea di una convivenza a Milano proposta dall’influencer. Secondo il racconto, la casa sarebbe stata gestita da un’amica di famiglia, presentata come “zia”, con cui Carly avvia un canale di comunicazione diretto.

Alla richiesta di un anticipo, Carly afferma di aver ricevuto coordinate bancarie e documenti e di aver effettuato un bonifico di 500 euro alla presunta zia. L’appartamento, però, non si materializza e le risposte diventano evasive. Crescono dubbi e frustrazione, fino alla ricerca online del nome della donna indicata come zia.

Da qui, la scoperta: la stessa persona, stando a quanto riferisce Carly, risultava coinvolta in precedenti episodi legati a vendite fittizie di immobili. L’ex naufraga sostiene di non aver ottenuto supporto da Cara Villain nella fase più critica, sottolineando la discrepanza tra la retorica pubblica del rispetto e la gestione privata dell’accaduto. I 500 euro, precisa, sono stati restituiti integralmente in seguito, ma il rapporto personale si è chiuso definitivamente.

Conseguenze e reazioni nella community di TikTok

Le accuse di Carly Tommasini hanno riacceso il dibattito su responsabilità e fiducia tra creator, in un contesto già segnato dal video di Cara Villain sulla denigrazione ricevuta. La vicenda ha polarizzato i commenti su TikTok, tra chi chiede chiarezza e chi invita a separare dinamiche personali da battaglie comunitarie.

Nel flusso di reazioni emergono due linee: la richiesta di trasparenza nei rapporti economici tra influencer e follower, e l’appello a evitare idolatrie, come sottolineato dalla stessa Tommasini. La restituzione dei 500 euro non ha attenuato le critiche sulla gestione del caso e sull’assenza di un’assunzione di responsabilità percepita.

La frattura ha effetti reputazionali: creator e utenti domandano verifiche, prove e contesto, mentre la discussione su rispetto e accountability nella community trans italiana si intensifica. L’eco del caso alimenta l’attenzione mediatica su Cara Villain e spinge a un confronto più ampio sulle pratiche di tutela nelle relazioni digitali.

FAQ