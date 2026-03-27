Google Gemini guida completa per trasferire in sicurezza le memorie da ChatGPT e Claude

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Google Gemini importa memorie da ChatGPT e Claude: cosa cambia per gli utenti

Google Gemini introduce la funzione “Import memory”, che consente di migrare ricordi, preferenze e cronologie da chatbot rivali come ChatGPT e Claude.

L’integrazione, disponibile nelle impostazioni di Gemini, permette di trasferire contesto personale e abitudini maturate in mesi di utilizzo con altri assistenti.

L’obiettivo, attivo globalmente nelle prossime settimane, è ridurre l’attrito nel passaggio a Gemini, preservando il valore dei dati conversazionali accumulati e potenziando la personalizzazione tramite la funzione Personal Intelligence.

In sintesi:

Gemini importa memorie e preferenze personali da ChatGPT , Claude e altri chatbot AI.

, e altri chatbot AI. La funzione “Import memory” usa un prompt generato da Gemini per trasferire i dati.

È possibile caricare file ZIP fino a 5 GB con l’intera cronologia chat.

Vengono migrati solo prompt e risposte testuali, esclusi allegati e immagini.

Per chi utilizza quotidianamente un assistente AI, il vero valore non è il singolo prompt, ma il contesto costruito nel tempo: stile di scrittura, routine, preferenze, obiettivi personali.

Finora cambiare piattaforma significava ripartire da zero, rinunciando a mesi di “addestramento” implicito del modello.

Con “Import memory”, Google punta a rimuovere questo lock-in: Gemini può ereditare la conoscenza maturata con altri sistemi, agganciandola direttamente alla propria Personal Intelligence per risposte più pertinenti, coerenti e stabili nel lungo periodo.

La procedura è guidata: dalle impostazioni di Gemini si genera un prompt “Import memory in Gemini” da incollare nel chatbot di origine; la risposta testuale ottenuta va poi inserita nell’interfaccia di importazione di Gemini e salvata con “Add memory”.

In questo modo l’assistente dispone subito di un profilo contestuale avanzato, senza richiedere lunghe riconfigurazioni manuali.

Come funziona l’import di conversazioni e memorie in Google Gemini

La novità non riguarda solo le memorie strutturate, ma anche l’intera cronologia delle conversazioni.

Google Gemini consente infatti di esportare le chat da altri assistenti in un file ZIP (fino a 5 GB) e caricarle nella piattaforma.

Una volta importate, le conversazioni vengono organizzate automaticamente, consentendo di riprendere attività, progetti e thread complessi esattamente dal punto in cui erano stati interrotti altrove.

Restano tuttavia alcune limitazioni: lo strumento gestisce esclusivamente contenuti testuali, quindi non vengono trasferiti file di progetto, allegati, immagini o output generativi non testuali.

Il perimetro dell’import si concentra su prompt e risposte, cioè sul nucleo semantico dell’interazione, preservando il patrimonio informativo più utile all’analisi e alla personalizzazione.

Nella maggior parte dei chatbot, l’esportazione della cronologia è accessibile dalle sezioni dedicate a dati e privacy, in linea con i requisiti di portabilità dei dati.

In parallelo, Google sta rinominando la sezione “Past chats” in “Memory”, segnalando una visione più strutturata e persistente delle informazioni conversazionali, che diventano un vero layer di memoria trasversale alle interazioni con Gemini.

Impatto strategico e scenari futuri per l’ecosistema degli assistenti AI

L’apertura di Google Gemini all’import da ChatGPT, Claude e altri sistemi segna un passo critico verso la portabilità dei dati conversazionali.

Riducendo il costo di switching, Google rende più semplice testare o adottare Gemini senza sacrificare anni di interazioni pregresse.

Questa mossa potrebbe spingere l’intero settore verso standard più chiari di interoperabilità e controllo utente sul proprio “profilo AI”.

In prospettiva, la combinazione tra memorie importate, cronologie strutturate e Personal Intelligence apre la strada ad assistenti sempre più persistenti e cross‑piattaforma, dove il valore cruciale diventa la qualità del modello e della governance dei dati, più che il lock‑in proprietario delle memorie.

FAQ

Come attivare la funzione Import memory in Google Gemini?

È necessario accedere alle impostazioni di Google Gemini, selezionare “Import memory in Gemini”, generare il prompt, incollarlo nel chatbot di origine e inserire la risposta nell’interfaccia di import.

Cosa viene trasferito da ChatGPT e Claude a Gemini?

Vengono trasferiti esclusivamente contenuti testuali: prompt, risposte, preferenze e contesto personale desumibile dalle conversazioni, utilizzabili da Gemini per personalizzare le interazioni successive.

Posso importare anche allegati, file e immagini generate dall’AI?

No, attualmente l’import supporta solo testo. Non vengono migrati file di progetto, allegati, immagini, audio o altri contenuti non testuali provenienti dagli altri chatbot.

Qual è la dimensione massima del file ZIP con le chat esportate?

È supportato un file ZIP fino a 5 GB. Oltre questa soglia l’upload non viene accettato e occorre suddividere l’esportazione.

Quali sono le fonti di questo articolo su Google Gemini?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.