michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, svolta nelle perizie del Ris: un unico killer e ultimo colpo inferto sulle scale

Garlasco, svolta nelle perizie del Ris: un unico killer e ultimo colpo inferto sulle scale

Delitto di Garlasco, nuove analisi Bpa riaprono il caso Poggi

Nuove indiscrezioni sulle analisi di Bloodstain Pattern Analysis (Bpa) eseguite dai Ris di Cagliari sul delitto di Garlasco rilanciano l’ipotesi di un solo aggressore e di un’unica arma, probabilmente un martello. Le valutazioni, riferite alla morte di Chiara Poggi avvenuta a Garlasco, in provincia di Pavia, potrebbero ridefinire la dinamica dell’omicidio, suggerendo anche un possibile colpo finale inferto sulle scale che portano alla cantina. Le nuove letture tecniche, emerse nel 2026, riaccendono l’attenzione su uno dei casi giudiziari più seguiti in Italia perché potrebbero incidere sulla collocazione temporale dell’omicidio e sulla coerenza degli alibi già vagliati nei processi.

In sintesi:

  • Le nuove analisi Bpa dei Ris di Cagliari confermano la presenza di un solo killer.
  • L’arma del delitto sarebbe un unico oggetto contundente, compatibile con un martello da lavoro.
  • Ipotesi di un colpo finale a Chiara Poggi sulle scale che portano alla cantina.
  • Le perizie, inclusa quella della dottoressa Cattaneo, potrebbero modificare orario e dinamica dell’omicidio.

Martello scomparso, scala teatro finale e nuova finestra temporale

Le risultanze Bpa indicherebbero con maggiore decisione l’uso di un’arma unica, con superfici diverse in grado di produrre ferite sia nette sia ampie e fratturative, compatibili con un martello da lavoro. Questo rilancia l’attenzione sulla scomparsa di un martello dall’abitazione dei Poggi, mai ritrovato ma da tempo considerato dagli inquirenti un possibile vettore dell’omicidio.

La novità più rilevante riguarda la fase conclusiva dell’aggressione: Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita almeno un’ultima volta sulle scale che conducono alla cantina, e non solo prima della caduta, come recepito nelle sentenze. Le macchie di sangue e le traiettorie studiate suggerirebbero un’azione violenta in quella zona, ma la posizione dell’aggressore nella parte alta della scala crea criticità: risulta complesso spiegare un colpo diretto alla testa senza ulteriori appoggi o spostamenti non più documentabili, forse cancellati da flussi ematici o successivi interventi nella scena.

In parallelo, emergono indiscrezioni sulla perizia della dottoressa Cattaneo. L’incrocio tra dati ambientali, condizioni del cadavere e tracce biologiche potrebbe restringere o spostare l’orario dell’omicidio, con potenziali ricadute sulla valutazione degli alibi e sulla sequenza degli spostamenti di chi, a vario titolo, è entrato nella casa dei Poggi.

Prospettive investigative e impatto giudiziario delle nuove perizie

Se confermate in sede giudiziaria, le nuove letture Bpa e medico‑legali potrebbero orientare richieste di approfondimenti o revisioni, quantomeno su singoli aspetti della dinamica del delitto di Garlasco. L’indicazione di un martello come arma unica rafforza il tema del reperto mancante, mentre l’ipotesi del colpo finale sulle scale apre scenari inediti sulle ultime fasi di vita di Chiara Poggi e sugli spostamenti dell’aggressore all’interno dell’abitazione.

Un eventuale ricalcolo dell’orario del decesso, collegato alle valutazioni della dottoressa Cattaneo, inciderebbe inoltre sulla compatibilità temporale di telefonate, movimenti e testimonianze, con possibili ricadute sulla narrativa processuale consolidata. L’attenzione ora è concentrata su come queste evidenze tecniche verranno integrate, o eventualmente contestate, nei futuri passaggi giudiziari.

FAQ

Cosa hanno concluso i Ris di Cagliari sulla dinamica del delitto?

Le analisi Bpa indicano in modo concorde la presenza di un solo aggressore e l’utilizzo di un’unica arma contundente, compatibile con un martello.

Perché il martello scomparso nella casa Poggi è ancora centrale?

Il martello mancante è ritenuto compatibile con le ferite di Chiara Poggi; la sua assenza impedisce verifiche definitive sull’arma del delitto.

Cosa cambia con l’ipotesi del colpo finale sulle scale?

La nuova ipotesi sposta la fase conclusiva dell’aggressione sulla scala verso la cantina, modificando possibile posizione e movimenti dell’aggressore.

In che modo la perizia Cattaneo può influire sul caso Garlasco?

La perizia della dottoressa Cattaneo potrebbe ridefinire l’orario dell’omicidio, incidendo su valutazione degli alibi e sequenza temporale degli eventi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache