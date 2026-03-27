Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25 eliminata una tra Caterina e Valentina nelle nuove puntate

Amici 23 Serale, seconda puntata: chi esce e cosa succede

Nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata a Roma e in onda sabato 28 marzo su Canale 5, hanno lasciato la scuola il ballerino Simone Galante e la cantante Caterina Lumia. La doppia eliminazione, anticipata da SuperguidaTv e dall’insider Amedeo Venza, arriva dopo una settimana già segnata dall’uscita di tre allievi. Il ballottaggio finale ha visto scontrarsi le cantanti Valentina Pesaresi (team Anna Pettinelli) e Caterina Lumia (team Rudy Zerbi). La puntata è stata caratterizzata anche da nuove scintille in studio tra la prof Pettinelli e il coach Gigi D’Alessio, protagonisti di un botta e risposta acceso che conferma la forte competizione tra squadre e giudizi in questa fase cruciale del talent.

In sintesi:

Doppia eliminazione al Serale: fuori il ballerino Simone Galante e la cantante Caterina Lumia .

e la cantante . Ballottaggio finale tra le cantanti Valentina Pesaresi e Caterina Lumia , vince Valentina.

e , vince Valentina. Nuovo scontro acceso tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio sugli equilibri discografici e radiofonici.

e sugli equilibri discografici e radiofonici. Rispetto alla prima puntata, eliminazioni ridotte: escono due allievi invece dei tre precedenti.

Doppia eliminazione, squadre in assestamento e nuovi equilibri al Serale

Le anticipazioni confermano che il primo a lasciare Amici nella seconda puntata del Serale è stato il ballerino Simone Galante, voluto fortemente da Veronica Peparini a talent iniziato. L’uscita del danzatore, arrivato in corsa, ridisegna il parco ballerini in gara, concentrando ancora di più l’attenzione sui performer rimasti.

In chiusura di puntata il verdetto più atteso: ballottaggio tutto al femminile tra Valentina Pesaresi, voce di punta del team Anna Pettinelli, e Caterina Lumia, elemento di rilievo della squadra Rudy Zerbi. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Amedeo Venza, sarebbe stata proprio Caterina a risultare eliminata, garantendo a Valentina la permanenza nel programma.

Questa settimana la produzione ha optato per due sole uscite, dopo la tripla eliminazione iniziale di Opi, Michele Ballo e Antonio Stillante, allievi rispettivamente di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Una scelta che rende la competizione più progressiva e consente ai talenti rimasti di costruire percorsi narrativi e artistici più solidi verso le fasi finali.

Pettinelli contro D’Alessio, scontro mediatico e riflessi sull’industria musicale

Il Serale non è solo gara tra allievi: resta alta anche la tensione tra i coach. Nel corso della registrazione, riferisce SuperguidaTv, si è acceso nuovamente lo scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. Il confronto ha toccato un tema sensibile: il rapporto tra radio e carriera discografica.

Il cantautore napoletano ha sottolineato, con tono polemico, di aver avuto una carriera di successo *“nonostante RDS non abbia passato i miei brani”*, riferimento diretto all’emittente per cui lavora la prof Pettinelli. Un’affermazione che illumina, tra le righe, i delicati equilibri tra media, radio e industria musicale.

La risposta di Anna Pettinelli ha cercato di stemperare i toni, virando sull’ironia: *“Gigi, offrimi una pizza e la finiamo qua”*. Resta da capire se il tentativo scherzoso abbia davvero chiuso la frattura o se la dialettica tra i due continuerà a essere uno degli elementi di maggiore interesse narrativo nelle prossime puntate del Serale.

FAQ

Chi è stato eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 23?

Sono stati eliminati il ballerino Simone Galante e la cantante Caterina Lumia, secondo le anticipazioni diffuse da fonti televisive specializzate.

Chi ha vinto il ballottaggio finale tra Valentina Pesaresi e Caterina Lumia?

Secondo le indiscrezioni, ha avuto la meglio Valentina Pesaresi, che rimane al Serale, mentre Caterina Lumia risulta eliminata.

Perché si è acceso lo scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio?

Lo scontro è nato da una discussione su radio e passaggi in onda; Gigi D’Alessio ha ironizzato sul ruolo di RDS nella sua carriera.

Quanti concorrenti sono stati eliminati nella seconda puntata rispetto alla prima?

Nella seconda puntata sono usciti due allievi, contro i tre eliminati della prima serata del Serale di Amici.

Quali sono le fonti delle anticipazioni sul Serale di Amici 23?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.