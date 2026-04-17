michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, svolta nelle indagini televisive: nuova consulenza genetica ridimensiona definitivamente la pista pornografica

Garlasco, svolta nelle indagini televisive: nuova consulenza genetica ridimensiona definitivamente la pista pornografica

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco a Mattino Cinque del 17 aprile

Nella puntata di venerdì 17 aprile 2026, Mattino Cinque ha dedicato uno spazio più breve ma strategico al caso Garlasco. Dal collegamento davanti a casa Poggi con l’inviato Emanuele Canta, è emerso che la Procura di Pavia ha disposto una nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè, già autore dell’individuazione del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Le nuove analisi riguardano il materiale informatico di Alberto Stasi, di Chiara e gli hard disk sequestrati ad Andrea Sempio per chiarire frequentazioni, spostamenti e possibili collegamenti con l’ipotesi di un omicidio in concorso. Il focus investigativo sul fronte genetico e digitale mira a comprendere se più persone possano aver partecipato all’omicidio e a dare solidità a una pista alternativa rispetto alle ricostruzioni consolidate negli anni.

In sintesi:

  • Nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè dalla Procura di Pavia.
  • Analisi su computer di Alberto Stasi, Chiara Poggi e hard disk di Andrea Sempio.
  • Ipotesi investigativa di omicidio in concorso e presenza di un possibile “Ignoto 2”.
  • Mattino Cinque riduce lo spazio, ma segue la fase definita “ultimo miglio”.

Nuova consulenza genetica e indagini digitali sul caso Garlasco

Nel collegamento da Garlasco, davanti alla villetta di via Pascoli, Emanuele Canta ha ricostruito le ultime mosse della Procura. Le indagini ripartono dai computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, oggetto della consulenza informatica del dottor Dal Checco.
Secondo quanto riportato in trasmissione, sul pc in uso alla famiglia Poggi sarebbero emersi elementi “nuovi” ritenuti interessanti dagli inquirenti, legati alle frequentazioni di Andrea Sempio e del suo gruppo di amici non solo a Garlasco ma anche in altri centri limitrofi, e non connessi ai materiali pornografici analizzati in passato.

Su questo quadro digitale si innesta la decisione della Procura di chiedere approfondimenti genetici al professor Carlo Previderè, lo stesso specialista che isolò il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento già cruciale nelle fasi precedenti del caso. La conduttrice Federica Panicucci ha sottolineato come questa mossa faccia pensare all’“ultimo miglio” dell’inchiesta, mentre Canta ha ricordato che l’accusa attuale per Andrea Sempio è di omicidio in concorso, con ignoti o con Alberto Stasi, alla luce delle consulenze medico-legali, in particolare quella di Cristina Cattaneo sull’uso di più armi e sulla possibile esistenza di un “Ignoto 2” da identificare o almeno rendere compatibile sul piano genetico.

Prospettive future e possibili scenari dell’inchiesta Garlasco

L’attenzione degli inquirenti su DNA, tracce digitali e rete di conoscenze di Andrea Sempio apre scenari processuali potenzialmente dirompenti per il caso Garlasco. Se le nuove consulenze genetiche del professor Previderè dovessero confermare la presenza di più soggetti sulla scena del delitto o rafforzare il profilo di un “Ignoto 2”, potrebbero maturare richieste di ulteriori atti, fino alla revisione delle responsabilità già accertate.

La linea editoriale di Mattino Cinque, pur riducendo lo spazio in palinsesto, resta centrata su ricostruzioni documentate e anticipazioni sulle strategie investigative, con il dichiarato obiettivo di portare alla luce eventuali errori del passato e seguire passo passo la possibile apertura di una nuova fase giudiziaria.

FAQ

Cosa ha rivelato Mattino Cinque sul caso Garlasco il 17 aprile 2026?

La puntata ha rivelato una nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè e ulteriori verifiche sui computer e hard disk sequestrati.

Chi è Carlo Previderè e perché è centrale nel caso Garlasco?

Carlo Previderè è un genetista forense che individuò il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi; oggi guida i nuovi approfondimenti genetici.

Qual è il ruolo di Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco?

Andrea Sempio è indagato per omicidio in concorso; gli inquirenti analizzano sue frequentazioni e hard disk sequestrati per riscontri oggettivi.

Cosa significa l’ipotesi di “Ignoto 2” nel fascicolo Garlasco?

L’ipotesi di “Ignoto 2” indica un possibile secondo soggetto coinvolto, su cui si cercano compatibilità genetiche senza ancora una piena identificazione.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul caso Garlasco?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache