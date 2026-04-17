Home / NEWS / Garlasco, svolta nelle indagini televisive: nuova consulenza genetica ridimensiona definitivamente la pista pornografica

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco a Mattino Cinque del 17 aprile

Nella puntata di venerdì 17 aprile 2026, Mattino Cinque ha dedicato uno spazio più breve ma strategico al caso Garlasco. Dal collegamento davanti a casa Poggi con l’inviato Emanuele Canta, è emerso che la Procura di Pavia ha disposto una nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè, già autore dell’individuazione del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Le nuove analisi riguardano il materiale informatico di Alberto Stasi, di Chiara e gli hard disk sequestrati ad Andrea Sempio per chiarire frequentazioni, spostamenti e possibili collegamenti con l’ipotesi di un omicidio in concorso. Il focus investigativo sul fronte genetico e digitale mira a comprendere se più persone possano aver partecipato all’omicidio e a dare solidità a una pista alternativa rispetto alle ricostruzioni consolidate negli anni.

In sintesi:

Nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè dalla Procura di Pavia.

dalla Procura di Pavia. Analisi su computer di Alberto Stasi , Chiara Poggi e hard disk di Andrea Sempio .

, e hard disk di . Ipotesi investigativa di omicidio in concorso e presenza di un possibile “Ignoto 2” .

. Mattino Cinque riduce lo spazio, ma segue la fase definita “ultimo miglio”.

Nuova consulenza genetica e indagini digitali sul caso Garlasco

Nel collegamento da Garlasco, davanti alla villetta di via Pascoli, Emanuele Canta ha ricostruito le ultime mosse della Procura. Le indagini ripartono dai computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, oggetto della consulenza informatica del dottor Dal Checco.

Secondo quanto riportato in trasmissione, sul pc in uso alla famiglia Poggi sarebbero emersi elementi “nuovi” ritenuti interessanti dagli inquirenti, legati alle frequentazioni di Andrea Sempio e del suo gruppo di amici non solo a Garlasco ma anche in altri centri limitrofi, e non connessi ai materiali pornografici analizzati in passato.

Su questo quadro digitale si innesta la decisione della Procura di chiedere approfondimenti genetici al professor Carlo Previderè, lo stesso specialista che isolò il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento già cruciale nelle fasi precedenti del caso. La conduttrice Federica Panicucci ha sottolineato come questa mossa faccia pensare all’“ultimo miglio” dell’inchiesta, mentre Canta ha ricordato che l’accusa attuale per Andrea Sempio è di omicidio in concorso, con ignoti o con Alberto Stasi, alla luce delle consulenze medico-legali, in particolare quella di Cristina Cattaneo sull’uso di più armi e sulla possibile esistenza di un “Ignoto 2” da identificare o almeno rendere compatibile sul piano genetico.

Prospettive future e possibili scenari dell’inchiesta Garlasco

L’attenzione degli inquirenti su DNA, tracce digitali e rete di conoscenze di Andrea Sempio apre scenari processuali potenzialmente dirompenti per il caso Garlasco. Se le nuove consulenze genetiche del professor Previderè dovessero confermare la presenza di più soggetti sulla scena del delitto o rafforzare il profilo di un “Ignoto 2”, potrebbero maturare richieste di ulteriori atti, fino alla revisione delle responsabilità già accertate.

La linea editoriale di Mattino Cinque, pur riducendo lo spazio in palinsesto, resta centrata su ricostruzioni documentate e anticipazioni sulle strategie investigative, con il dichiarato obiettivo di portare alla luce eventuali errori del passato e seguire passo passo la possibile apertura di una nuova fase giudiziaria.

FAQ

Cosa ha rivelato Mattino Cinque sul caso Garlasco il 17 aprile 2026?

La puntata ha rivelato una nuova consulenza genetica affidata al professor Carlo Previderè e ulteriori verifiche sui computer e hard disk sequestrati.

Chi è Carlo Previderè e perché è centrale nel caso Garlasco?

Carlo Previderè è un genetista forense che individuò il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi; oggi guida i nuovi approfondimenti genetici.

Qual è il ruolo di Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco?

Andrea Sempio è indagato per omicidio in concorso; gli inquirenti analizzano sue frequentazioni e hard disk sequestrati per riscontri oggettivi.

Cosa significa l’ipotesi di “Ignoto 2” nel fascicolo Garlasco?

L’ipotesi di “Ignoto 2” indica un possibile secondo soggetto coinvolto, su cui si cercano compatibilità genetiche senza ancora una piena identificazione.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul caso Garlasco?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.