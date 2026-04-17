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Delitto di Garlasco, il perito Sorropago ridimensiona il peso probatorio dell’impronta 97F sull’aggressore

Delitto di Garlasco, il perito Sorropago ridimensiona il peso probatorio dell’impronta 97F sull’aggressore

Nuove ombre sul caso Garlasco: l’impronta 97F non è una certezza

Nel dibattito sul delitto di Garlasco, torna al centro l’enigmatica impronta “97F”. A riaccendere l’attenzione è la perita balistica Raffaella Sorropago, intervenuta nella trasmissione televisiva Mattino 5, che invita alla massima prudenza nell’interpretare questo reperto.
Secondo Sorropago, non è affatto scontato che l’impronta appartenga in modo certo all’aggressore, come spesso sostenuto nel corso degli anni. L’esperta segnala criticità interpretative e metodologiche che potrebbero incidere sulla lettura forense della traccia.
La questione riguarda non solo la ricostruzione dinamica dell’omicidio, ma anche l’affidabilità delle conclusioni investigative fondate su un singolo elemento probatorio, per di più controverso.

In sintesi:

  • L’impronta “97F” nel caso Garlasco viene nuovamente messa in discussione.
  • La perita balistica Raffaella Sorropago invita a cautela sulle conclusioni investigative.
  • Non è dimostrato in modo univoco che “97F” appartenga all’aggressore.
  • Il confronto mediatico riapre dubbi su metodo e affidabilità delle perizie.

L’impronta 97F e i dubbi sollevati da Raffaella Sorropago

Nel suo intervento a Mattino 5, la perita balistica Raffaella Sorropago ha ridimensionato il ruolo dell’impronta “97F”, spesso presentata come tassello chiave dell’inchiesta di Garlasco.
Sorropago ha sottolineato come ogni reperto vada contestualizzato: la morfologia della traccia, le condizioni di rilievo, l’eventuale contaminazione e la catena di custodia incidono in modo decisivo sull’attendibilità delle conclusioni.
L’esperta ha spiegato che attribuire automaticamente “97F” all’aggressore rischia di trasformare un indizio problematico in una falsa certezza, con potenziali ricadute sulla valutazione complessiva del quadro probatorio.

Secondo Sorropago, è necessario distinguere tra ciò che è tecnicamente dimostrabile e ciò che è solo verosimile. In questa prospettiva, l’impronta non può essere considerata, allo stato, una prova definitiva di identità, ma un elemento da ponderare criticamente insieme ad altri dati scientifici e testimoniali.

Le possibili conseguenze processuali e mediatiche del nuovo scenario

Le parole di Raffaella Sorropago potrebbero riaprire, almeno nel confronto pubblico, la discussione sul peso dell’evidenza tecnica nel caso di Garlasco.
Un ridimensionamento dell’impronta “97F” come prova certa dell’aggressore rafforza l’esigenza di riesaminare, con strumenti aggiornati e criteri più rigorosi, l’intero impianto delle ricostruzioni forensi.

Sul piano mediatico, la vicenda conferma quanto sia delicato trasformare un singolo reperto in simbolo del caso. La prudenza sollecitata da Sorropago apre lo spazio a nuove verifiche tecniche e a un dibattito più maturo sulla qualità delle indagini scientifiche nei grandi processi di cronaca nera.

FAQ

Che cos’è l’impronta 97F nel caso Garlasco?

È una traccia individuata sulla scena del delitto di Garlasco, a lungo considerata rilevante per identificare l’aggressore, ma oggi nuovamente discussa.

Perché Raffaella Sorropago invita alla cautela su 97F?

Perché, afferma Sorropago, l’attribuzione certa all’aggressore non è tecnicamente dimostrata e dipende da condizioni di rilievo e interpretazione non univoche.

Qual è il ruolo di Mattino 5 nel nuovo dibattito su Garlasco?

La trasmissione Mattino 5 ha offerto spazio a esperti come Sorropago, contribuendo a riaprire il confronto pubblico sui reperti balistici e forensi.

L’impronta 97F può essere considerata una prova definitiva?

No, secondo le valutazioni illustrate, 97F resta un indizio da integrare criticamente con altri elementi, non una prova definitiva di colpevolezza.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata in modo autonomo a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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