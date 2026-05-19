19 Maggio 2026

Home / NEWS / Garlasco, nuove rivelazioni sulle lettere della madre di Sempio riaccendono il caso Stasi

Nuove ombre sul delitto di Garlasco: lettere, audio e celle telefoniche

La Procura di Pavia ha chiuso la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Al centro delle verifiche degli inquirenti ci sono due lettere manoscritte inviate in carcere ad Alberto Stasi dalla madre di Sempio, Daniela Ferrari, e alcuni file audio attribuiti allo stesso Sempio. Le missive, scritte tra dicembre 2018 e gennaio 2019, e le registrazioni, in cui l’indagato parlerebbe esplicitamente di sangue visto sulla scena, sono oggi valutate nel contesto complessivo delle relazioni, degli alibi e delle celle telefoniche agganciate il 13 agosto 2007, data del delitto. La nuova inchiesta punta a chiarire chi fosse realmente a Garlasco quella mattina e perché alcuni elementi, ritenuti ora centrali, siano emersi solo a distanza di anni.

In sintesi:

Due lettere di Daniela Ferrari ad Alberto Stasi entrano nel fascicolo della Procura di Pavia.

ad entrano nel fascicolo della Procura di Pavia. File audio attribuiti ad Andrea Sempio contengono il passaggio chiave: *”Il sangue c’era, io il sangue l’ho visto”*.

contengono il passaggio chiave: *”Il sangue c’era, io il sangue l’ho visto”*. Le celle telefoniche del 13 agosto 2007 collocherebbero il cellulare di Sempio nell’area di Garlasco .

. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, usato come alibi, viene nuovamente rivalutato dagli inquirenti.

Le lettere manoscritte di Daniela Ferrari, datate 16 dicembre 2018 e 31 gennaio 2019, sono indirizzate ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nelle missive, il cui contenuto integrale resta coperto da riserbo, emergerebbe un tono particolarmente duro nei confronti di Stasi. Proprio il “chi” scrive, il “che cosa” dice, il “quando” e il “perché” di quelle parole stanno assumendo rilievo nella lettura investigativa dei rapporti tra i protagonisti della vicenda.

Gli inquirenti di Pavia considerano infatti le lettere come un tassello ulteriore per ricostruire dinamiche, retroscena e possibili pressioni o conflitti sviluppatisi dopo la condanna di Stasi, in un contesto in cui la figura di Andrea Sempio è oggi nuovamente al centro del quadro accusatorio.

Lettere, audio e celle: i punti chiave della nuova inchiesta

Oltre alle missive di Daniela Ferrari, gli investigatori analizzano una serie di file audio attribuiti ad Andrea Sempio. In una delle registrazioni, secondo quanto trapelato, Sempio affermerebbe: *”Il sangue c’era, io il sangue l’ho visto”*.

La Procura di Pavia valuta se questa frase possa indicare una conoscenza diretta della scena del crimine di Garlasco o se sia frutto di un racconto mediato, elemento cruciale per gli sviluppi processuali. Le parole, il contesto temporale della registrazione e le persone presenti al momento dell’audio saranno decisivi per qualificarne la portata probatoria.

Un ulteriore snodo riguarda lo scontrino del parcheggio di Vigevano, in passato indicato come prova dell’alibi di Sempio per la mattina del 13 agosto 2007. Le verifiche sulle celle telefoniche, tuttavia, collocherebbero il cellulare di Sempio nell’area di Garlasco, mentre quello di Daniela Ferrari risulterebbe a Vigevano.

Questa discrasia tra supporto documentale e dati tecnici di rete è oggi oggetto di un riesame sistematico, con l’obiettivo di stabilire dove si trovassero effettivamente madre e figlio nei minuti cruciali del delitto di Chiara Poggi.

Le conseguenze future per il caso Garlasco

La chiusura della nuova inchiesta non segna la fine del dibattito giudiziario su Garlasco, ma apre possibili scenari di rilievo. Gli esiti delle valutazioni su lettere, audio e celle telefoniche potrebbero incidere sia sulla posizione di Andrea Sempio, sia sul giudizio storico e mediatico su Alberto Stasi.

Eventuali sviluppi processuali, richieste di rinvio a giudizio o archiviazione, avranno un impatto diretto sulla percezione pubblica del caso e sul tema, sempre sensibile, dell’affidabilità degli alibi documentali rispetto alle prove tecnologiche. Il fascicolo di Pavia rimane, dunque, uno snodo cruciale per comprendere se la verità giudiziaria su Chiara Poggi sia destinata a essere confermata o profondamente riconsiderata nei prossimi anni.

FAQ

Chi è il nuovo indagato nella recente inchiesta sul delitto di Garlasco?

Il nuovo e unico indagato è Andrea Sempio, coinvolto nella riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Che cosa contengono le lettere di Daniela Ferrari ad Alberto Stasi?

Le lettere, dal tono riferito come molto duro, esprimono giudizi critici verso Alberto Stasi; il contenuto completo resta coperto da riserbo investigativo.

Perché l’audio con la frase sul sangue è considerato così importante?

L’audio è importante perché la frase *”Il sangue c’era, io il sangue l’ho visto”* può suggerire una conoscenza diretta della scena del crimine.

Che ruolo hanno le celle telefoniche nel valutare l’alibi di Andrea Sempio?

Le celle telefoniche collocherebbero il cellulare di Sempio a Garlasco e quello della madre a Vigevano, mettendo in discussione l’alibi basato sullo scontrino.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sul caso Garlasco?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.