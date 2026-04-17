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Garlasco, nuova analisi informatica sul pc di Chiara Poggi riaccende il dibattito sul movente possibile

Garlasco, nuova analisi informatica sul pc di Chiara Poggi riaccende il dibattito sul movente possibile

Nuova perizia informatica riapre il caso Garlasco e sposta il focus oltre il paese

Chi sta riaccendendo il caso Garlasco? Gli inquirenti, grazie alla nuova consulenza informatica affidata al professor Francesco Dal Checco. Cosa è emerso? Elementi inediti dal computer di Chiara Poggi che potrebbero indicare un movente chiaro e nuovi soggetti coinvolti. Dove porta questa pista? Verso un’area «non distante da Garlasco», ma esterna al contesto finora indagato. Quando è cambiato lo scenario? Nelle ultime settimane, con le prime indiscrezioni riportate in tv. Perché è decisivo? Perché il pc della vittima, a 19 anni dal delitto, potrebbe riscrivere almeno in parte l’impianto dell’inchiesta, incidendo sul futuro giudiziario di figure già emerse come Andrea Sempio e sul quadro complessivo costruito attorno al delitto.

In sintesi:

  • Nuova perizia informatica sul pc di Chiara Poggi svela elementi ritenuti «molto importanti».
  • Gli inquirenti avrebbero già individuato un possibile movente all’interno del computer.
  • La pista investigativa si allarga oltre Garlasco, con nuovi luoghi e nomi potenziali.
  • La proroga chiesta da Dal Checco indica scoperta di dati inattesi e complessi.

Che cosa emerge davvero dalla perizia sul pc di Chiara Poggi

Dopo la consulenza medico-legale della dottoressa Cristina Cattaneo e le analisi del Ris di Cagliari, la perizia informatica di Francesco Dal Checco era considerata il tassello conclusivo. Le aspettative di una chiusura ordinata del fascicolo sono però state smentite.

Secondo il resoconto dell’inviato Emanuele Canta a Mattino Cinque, dal computer di Chiara Poggi sarebbero emerse *«notizie molto importanti»*. L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati e ospite del programma condotto da Federica Panicucci, ha rilanciato: *«gli inquirenti avrebbero già individuato il movente»* proprio all’interno di quel dispositivo.

I contenuti tecnici della relazione Dal Checco restano coperti dal segreto in attesa della fase di “scoperta”, ma le anticipazioni accreditano l’idea di dati coerenti con ipotesi già al vaglio della Procura. In questo quadro assumono nuovo rilievo le chat in cui compare il nome di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio, elemento che potrebbe essere valutato alla luce delle nuove ricostruzioni digitali.

Una pista fuori da Garlasco e le possibili ricadute future

Le indiscrezioni parlano di una pista «ben precisa» collegata a un’area «non distante da Garlasco», ma esterna al perimetro investigativo tradizionale. L’avvocato Gallo ha sintetizzato così: *«In quel computer ci sono cose scottanti che portano un po’ fuori dal territorio di Garlasco»*.

Un dettaglio ora riletto come spia di svolta è la proroga chiesta dal professor Dal Checco lo scorso mese: un atto che appariva ordinario, ma che potrebbe aver coperto l’analisi di tracce inaspettate, complesse da validare con rigore tecnico-forense.

La conseguenza più rilevante è che il caso Garlasco, lungi dall’essere un cold case cristallizzato, resta processualmente “aperto” e suscettibile di rielaborazioni probatorie. Il pc di Chiara Poggi, quasi due decenni dopo, emerge come fonte dinamica di prova digitale, destinata a incidere sul destino giudiziario di Andrea Sempio, sulle valutazioni su Alberto Stasi e su eventuali nuovi profili investigativi.

FAQ

Cosa ha scoperto la nuova perizia informatica sul pc di Chiara Poggi?

La nuova perizia informatica avrebbe individuato elementi ritenuti «molto importanti», utili a delineare un possibile movente e a confermare ipotesi già valutate dalla Procura.

Perché la proroga richiesta da Francesco Dal Checco è considerata significativa?

La proroga chiesta da Dal Checco è interpretata come indizio di dati imprevisti, complessi da analizzare, che richiedevano tempo aggiuntivo per verifiche tecniche approfondite.

In che modo la nuova pista sposta le indagini oltre Garlasco?

La pista indicherebbe un’area «non distante da Garlasco», ma esterna al contesto locale, aprendo a nuovi luoghi, contatti e potenziali soggetti d’interesse investigativo.

Qual è il ruolo di Andrea Sempio nelle nuove valutazioni investigative?

Andrea Sempio, già indagato per concorso in omicidio, riemerge per due chat presenti nel pc, che potrebbero essere ora rilette alla luce delle nuove acquisizioni digitali.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia sul caso Garlasco?

La notizia è stata elaborata partendo da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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