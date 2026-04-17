Home / EVENTI / Fuorisalone guida alle installazioni spettacolari e agli eventi imperdibili nei distretti di design di Milano

Salone del Mobile 2026: numeri, luoghi e impatto economico su Milano

La Milano Design Week 2026, in programma dal 18 al 30 aprile tra Rho Fiera e i distretti cittadini, porterà oltre 319mila visitatori e un indotto stimato in 255,3 milioni di euro.

Protagonisti saranno il Salone del Mobile 2026, con 1.900 espositori da 32 Paesi su 169mila metri quadrati sold out, e un Fuorisalone diffuso con più di 600 eventi.

La settimana del design resta decisiva perché concentra affari, turismo internazionale e visibilità globale per la città, trasformando Milano in una mostra a cielo aperto e in un laboratorio di creatività, qualità progettuale e artigianalità contemporanea.

In sintesi:

Oltre 319.400 visitatori previsti, il 62,4% provenienti dall’estero.

Indotto complessivo stimato in 255,3 milioni di euro, +14,7% sul 2025.

Salone del Mobile sold out a Rho Fiera con 1.900 espositori da 32 Paesi.

Fuorisalone con oltre 600 eventi, installazioni e distretti ridisegnati in tutta Milano.

Dati economici, flussi turistici e nuova geografia del Fuorisalone

Le stime del Centro Studi Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza indicano un giro d’affari di 255,3 milioni di euro, in crescita del 14,7% rispetto al 2025.

La spesa principale riguarda l’alloggio, che vale oltre 104 milioni, seguita da ristorazione, shopping e biglietteria.

Le strutture alberghiere a 3, 4 e 5 stelle sfioreranno il 90% di occupazione nei giorni clou, tra il 21 e il 22 aprile, mentre i voli verso il capoluogo registrano rincari significativi, nonostante l’incertezza dei viaggi legata al conflitto in Medio Oriente.

Il Salone del Mobile 2026 occupa 169mila metri quadrati espositivi totalmente esauriti, con oltre 1.900 espositori da 32 Paesi e il debutto di Salone Raritas, area dedicata al collectible design.

In città, il Fuorisalone supera i 600 appuntamenti, ridisegnando i distretti: da Brera a Tortona, dalle 5Vie a Porta Venezia, da Isola ad Alcova, fino a Triennale, al nodo di Centrale e alle aree intorno alla Stazione.

La densità dell’offerta rende impossibile vedere tutto: la vera competenza diventa selezionare percorsi mirati tra installazioni scenografiche, progetti sperimentali e spazi storici come la Statale.

Milano laboratorio di creatività e vetrina per il design italiano

La Design Week 2026 conferma che il Fuorisalone non è solo un’agenda di eventi ma un sistema culturale complesso.

La città mette in mostra il proprio capitale simbolico: artigianato evoluto, manifattura di qualità, innovazione di materiali e linguaggi, contaminazione con moda e arte.

Come ricorda la nostra guida, *“questa settimana basta da sola a misurare quanto il design sia diventato infrastruttura permanente di Milano”*.

Nei prossimi anni l’effetto più rilevante potrebbe essere strutturale: consolidare Milano come hub europeo del progetto, capace di attrarre investimenti stabili, talenti internazionali e nuove imprese del design, ben oltre i confini della singola settimana di aprile.

FAQ

Quando si svolge il Salone del Mobile 2026 a Milano?

Si svolge tra il 18 e il 30 aprile 2026, con il Salone a Rho Fiera e il Fuorisalone diffuso in città.

Quanti visitatori sono attesi per la Milano Design Week 2026?

Sono attesi oltre 319.400 visitatori, con circa il 62,4% di pubblico internazionale, determinante per l’impatto economico complessivo sull’area metropolitana.

Qual è l’indotto economico previsto per il Salone del Mobile 2026?

È previsto un indotto di 255,3 milioni di euro, in crescita del 14,7% rispetto al 2025, trainato da alloggio, ristorazione e shopping.

Quali sono i principali distretti del Fuorisalone 2026?

I distretti chiave includono Brera, Tortona, 5Vie, Porta Venezia, Isola, Alcova, oltre a Triennale e all’area di Centrale.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sulla Milano Design Week?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.