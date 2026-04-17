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Gianluigi Nuzzi ignora Selvaggia Lucarelli sui social e riaccende le tensioni con la giornalista

Gianluigi Nuzzi ignora Selvaggia Lucarelli sui social e riaccende le tensioni con la giornalista

Polemica social tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli, riemerge un vecchio scontro

La nuova polemica coinvolge la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli e il conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi. Tutto nasce sui social, dove Lucarelli interviene con ironia su un tweet che segnalava come, nella puntata del 16 aprile del programma di Pio e Amedeo “Stanno tutti invitati”, Nuzzi avrebbe citato tutti gli ospiti tranne lei. L’episodio, avvenuto in tv e amplificato su X e altre piattaforme, riporta alla luce un precedente scontro tra i due, legato a un evento pubblico del 2014 in Calabria. Le tensioni, mai del tutto sopite, interrogano sul rapporto tra giornalismo, personalismi e gestione pubblica dei conflitti mediatici nell’ecosistema digitale italiano.

In sintesi:

  • Nuovo attrito tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli nato da un tweet sugli ospiti tv.
  • Lucarelli ironizza sull’assenza di citazioni nella puntata di “Stanno tutti invitati”.
  • Il caso riaccende una vecchia polemica iniziata al Premio Caccuri in Calabria nel 2014.
  • L’episodio mostra come le rivalità mediatiche vengano amplificate da social e tv.

Il precedente del 2014 al Premio Caccuri e le cause del contenzioso

Il contesto dell’attuale polemica affonda le radici nell’estate 2014, quando Selvaggia Lucarelli partecipò al Premio Caccuri in Calabria, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Secondo la ricostruzione resa pubblica da Lucarelli, il giornalista avrebbe evitato di presentarla per motivi personali, delegando l’introduzione alla collega Rai Vittoriana Abate.
Proprio sul palco, Lucarelli reagì con una battuta destinata a restare nella memoria degli addetti ai lavori: *“Ma dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta questa sera? E come mai? Lo trovo molto scortese, mi offendo”*.

La situazione degenerò ulteriormente quando, incalzata da Vittoriana Abate su una presunta antipatia verso Fedez, Lucarelli replicò in modo netto: *“Non capisco cosa c’entri l’antipatia per Fedez con l’inchiesta”*.
Ritenendo l’“accoglienza non degna” delle sue competenze professionali, decise di lasciare il palco pochi minuti dopo l’ingresso, trasformando un evento letterario in un caso mediatico.

L’episodio del 2014, mai veramente chiarito pubblicamente tra le parti, è diventato la lente attraverso cui molti osservano oggi il nuovo battibecco nato intorno alla trasmissione di Pio e Amedeo su Canale 5, alimentando la narrazione di un rapporto irrisolto tra due volti noti del giornalismo e dell’intrattenimento italiano.

Le possibili conseguenze mediatiche di uno scontro mai ricomposto

Il riemergere della frizione tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli offre uno spaccato delle dinamiche di potere nei talk e nei grandi eventi tv: chi presenta chi, chi viene citato e chi no, diventa elemento di narrazione e di reputazione pubblica.

In prospettiva, la vicenda potrebbe incidere sulle future ospitate incrociate, sulle scelte degli autori televisivi e, soprattutto, sul modo in cui giornalisti e opinionisti gestiscono sui social il confine tra ironia, rancore e critica professionale.

Per il pubblico, sempre più abituato a seguire le “storie” dei protagonisti oltre i contenuti stessi delle trasmissioni, questo scontro a distanza rischia di diventare un nuovo caso di studio su come i social trasformino divergenze personali in narrazioni seriali da feed di Google Discover e tendenze di ricerca su Google News.

FAQ

Chi sono Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli?

Entrambi sono figure centrali del giornalismo e dell’intrattenimento: Nuzzi è conduttore e autore d’inchieste, Lucarelli è giornalista, opinionista e scrittrice molto attiva sui social.

Cosa è successo tra Nuzzi e Lucarelli nel 2014?

Nel 2014, al Premio Caccuri in Calabria, Lucarelli accusò Nuzzi di non averla presentata sul palco, parlò di “accoglienza non degna” e lasciò l’evento.

Perché si parla di nuova polemica tra Nuzzi e Lucarelli?

Si parla di nuova polemica perché Lucarelli ha commentato ironicamente un tweet secondo cui Nuzzi avrebbe citato tutti gli ospiti di “Stanno tutti invitati” tranne lei.

Che ruolo hanno i social in questa vicenda?

I social amplificano la polemica: un singolo tweet diventa innesco narrativo, favorisce letture polarizzate e influenza la reputazione pubblica di entrambi i protagonisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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