Home / NEWS / Garlasco, nuova analisi dei pm di Pavia: perizie, testimonianze e silenzio della famiglia Poggi

Delitto di Garlasco, nuova ipotesi della Procura su chi uccise Chiara Poggi

La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha riaperto il dossier sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia.

Secondo una nuova ricostruzione investigativa, la giovane sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio, amico del fratello e più giovane di lei di sette anni, che frequentava abitualmente l’abitazione.

Alla base del delitto vi sarebbe stato un presunto rifiuto da parte di Chiara Poggi, che avrebbe scatenato una reazione violenta culminata in un’aggressione con un oggetto non ancora individuato.

Questa nuova ipotesi mira a spiegare dinamica, movente e presenza dell’indagato nella villetta, riaprendo uno dei casi giudiziari più discussi d’Italia a quasi 19 anni dai fatti.

In sintesi:

La Procura di Pavia rielabora il delitto di Garlasco a quasi 19 anni dall’omicidio.

Nuova ipotesi: l’assassino sarebbe l’amico del fratello, Andrea Sempio .

. Possibile movente: un rifiuto di Chiara Poggi che avrebbe scatenato la violenza.

che avrebbe scatenato la violenza. Ricostruita una dinamica di aggressione con arma ancora ignota e colpi reiterati.

La nuova dinamica ipotizzata e i punti ancora oscuri

Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia, Andrea Sempio si sarebbe trovato nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, come già accaduto in altre occasioni, in qualità di amico del fratello di Chiara Poggi.

Qui avrebbe ricevuto un «no», interpretato dagli inquirenti come un rifiuto personale o relazionale da parte di Chiara.

Quel rifiuto avrebbe innescato una reazione improvvisa e violenta: Sempio avrebbe afferrato un oggetto contundente, non ancora identificato come arma del delitto, e avrebbe iniziato a colpire la ragazza.

Nonostante i tentativi di difesa, Chiara Poggi sarebbe stata colpita ripetutamente fino a cadere a terra priva di sensi.

La nuova perizia ipotizza che la giovane sia stata trascinata verso la porta che conduce alla cantina, fatta scivolare lungo le scale e colpita ancora, *«quando era già incosciente»*, almeno quattro volte alla testa.

L’arma resta un punto chiave irrisolto: gli inquirenti parlano di un oggetto compatibile con i segni riscontrati, ma non ancora individuato con certezza.

Le possibili ricadute investigative e mediatiche del nuovo scenario

La nuova lettura del delitto di Garlasco potrebbe riaprire scenari investigativi e processuali su un caso che ha segnato l’opinione pubblica italiana.

La figura di Andrea Sempio, finora rimasta in secondo piano rispetto ad altre piste, entra ora al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

Un’eventuale conferma di questa ricostruzione attraverso nuove prove tecnico-scientifiche o testimoniali potrebbe incidere profondamente sulla memoria giudiziaria del caso Poggi e sulla percezione di affidabilità delle precedenti verità processuali.

Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per comprendere se la Procura riuscirà a trasformare questa ipotesi in un impianto accusatorio solido, capace di superare il vaglio dei tribunali e di chiudere, finalmente, uno dei misteri più longevi della cronaca nera italiana.

FAQ

Chi è indicato oggi come possibile assassino di Chiara Poggi?

La nuova ipotesi della Procura di Pavia indica come possibile assassino Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

Quale sarebbe il movente alla base del delitto di Garlasco?

Secondo la ricostruzione, il movente sarebbe un rifiuto personale di Chiara Poggi che avrebbe scatenato la reazione violenta di Sempio.

Che cosa sappiamo oggi sull’arma usata contro Chiara Poggi?

È verosimile che sia stato usato un oggetto contundente non ancora identificato; le perizie parlano di almeno quattro colpi alla testa.

La nuova ricostruzione può portare a un nuovo processo?

È possibile che, se supportata da prove nuove e rilevanti, la ricostruzione della Procura di Pavia apra a nuovi sviluppi processuali.

Da quali fonti è stata elaborata la presente ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.