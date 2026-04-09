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Garlasco, l’avvocata Giada Bocellari smentisce tracce della madre di Chiara Poggi nella casa di Stasi

Garlasco, l’avvocata Giada Bocellari smentisce tracce della madre di Chiara Poggi nella casa di Stasi

Delitto di Garlasco, nuove ombre su impronte e ricostruzione dell’accusa

Nella villetta di via Pascoli 8 a Garlasco, luogo dell’omicidio di Chiara Poggi, le impronte di Alberto Stasi, di Giuseppe Poggi e di Marco Poggi risultano presenti, mentre sarebbero assenti quelle della madre, Rita Preda.
A evidenziarlo, in televisione, è l’avvocata Giada Bocellari, difensore storico di Stasi, intervenuta a Mattino Cinque.
L’episodio, riemerso nell’aprile 2026, riapre il dibattito su presunte falle dell’impianto accusatorio che portò alla condanna definitiva di Stasi per il delitto di Garlasco, sollevando nuovi interrogativi logici e probatori sulla gestione delle prove e sulla ricostruzione ufficiale dei fatti.

In sintesi:

  • Assenza delle impronte di Rita Preda nella casa Poggi evidenziata dalla difesa Stasi.
  • Giada Bocellari richiama possibili sopralluoghi precedenti all’omicidio nella villetta di Garlasco.
  • La vicina Manuela Travain incerta sulla data in cui vide una bicicletta nera.
  • Il Movimento Forense critica la spettacolarizzazione teatrale del caso.

Impronte assenti, testimoni incerti e dubbi sulla scena del crimine

Nel suo intervento televisivo, Giada Bocellari sottolinea come l’assenza di impronte di Rita Preda in casa Poggi costituisca un elemento difficilmente conciliabile con la quotidianità familiare.
L’avvocata ipotizza anche possibili sopralluoghi nei giorni precedenti all’omicidio, scenario che potrebbe spiegare anomalie e tracce discordanti rispetto alla versione giudiziaria consolidata.
Un nodo rilevante riguarda la testimonianza della vicina Manuela Travain, che – come Franca Bermani – riferì dell’avvistamento di una bicicletta nera appoggiata al muro di cinta della villetta. Travain, davanti al giudice Vitelli nel primo grado, dichiarò di propendere per il 13 agosto, ma ammise un margine di dubbio con il 10 agosto, come riportato da La Provincia Pavese il 31 ottobre 2009.

Stasi ha sempre sostenuto che la sera del 12 agosto l’abitazione fosse in ordine, con i piatti della pizza lavati e riposti. Le foto del 13 agosto mostrano invece un tavolo disordinato, con un fazzoletto accartocciato e palline di carta: un contrasto significativo con le note abitudini di ordine di Chiara Poggi, che la difesa indica come ulteriore anomalia nella scena del crimine.

Lo spettacolo teatrale e il rischio di spettacolarizzare il processo

Parallelamente al riemergere delle criticità probatorie, il caso Garlasco approda a teatro con lo spettacolo “Garlasco, potresti essere tu”, in scena il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
Il format, a metà tra talk e monologo, coinvolge Antonio De Rensis, Giada Bocellari, Umberto Brindani e il giornalista Alessandro De Giuseppe.

Il Movimento Forense ha reagito con una nota molto critica: pur non contestando la libertà di espressione, segnala “forti perplessità” sulla crescente spettacolarizzazione dei processi penali, ponendo l’accento sugli aspetti etici e deontologici.
Il rischio indicato è quello di trasformare vicende giudiziarie complesse – ancora vive nella memoria delle famiglie e della comunità – in prodotti di intrattenimento, con potenziali effetti distorsivi sulla percezione pubblica della verità processuale e del ruolo della giustizia.

FAQ

Perché l’assenza di impronte di Rita Preda è ritenuta rilevante?

È rilevante perché indica una possibile anomalia nella quotidiana frequentazione della casa, suggerendo lacune nei rilievi o scenari alternativi ancora inesplorati dagli inquirenti.

Cosa sostiene oggi la difesa di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco?

La difesa ribadisce l’illogicità di vari elementi probatori, contesta la ricostruzione della scena del crimine e invoca una rilettura complessiva dell’impianto accusatorio.

Qual è il ruolo della testimonianza di Manuela Travain nel processo?

È centrale perché riguarda la bicicletta nera; l’incertezza sulla data indebolisce la precisione cronologica della ricostruzione accusatoria.

Perché il Movimento Forense critica lo spettacolo teatrale su Garlasco?

Perché considera la trasposizione scenica una forma di spettacolarizzazione del processo, potenzialmente lesiva di etica forense e rispetto per le parti.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento sul caso?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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