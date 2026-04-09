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Garlasco, nuovo giallo sul misterioso Marco del biglietto al cimitero e su Marco Poggi scomparso

Garlasco, nuovo giallo sul misterioso Marco del biglietto al cimitero e su Marco Poggi scomparso

Delitto di Garlasco, il mistero del biglietto su “Marco” riapre i dubbi

Nel caso del delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi torna sotto i riflettori dopo il ritrovamento di un biglietto anonimo sulla tomba della giovane, nel cimitero del paese. A leggerlo è la madre, Rita Preda, che nel 2007 chiama l’avvocato Gian Luigi Tizzoni e riferisce la frase: *“Ad uccidere è stato Marco”*. Ma non è chiaro a quale “Marco” si riferisca. Il nome richiama inevitabilmente il fratello della vittima, Marco Poggi, protetto dalla famiglia e oggi lontano da Garlasco. Il biglietto riapre interrogativi sulle dinamiche dell’omicidio e sulla fuga del killer, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe usato percorsi alternativi e conosciuti solo da chi frequentava bene la zona.

In sintesi:

  • Biglietto anonimo sulla tomba di Chiara Poggi accusa un misterioso “Marco”.
  • La madre, Rita Preda, si spaventa e avverte l’avvocato Gian Luigi Tizzoni.
  • Il fratello Marco Poggi è lontano da Garlasco, la famiglia lo protegge da anni.
  • Ipotesi su fuga premeditata del killer lungo percorsi rurali poco visibili.

Il biglietto anonimo, il ruolo di Marco e le nuove ipotesi investigative

Il messaggio *“Ad uccidere è stato Marco”* viene trovato da Rita Preda direttamente sulla tomba di Chiara Poggi. Al telefono con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, la donna confessa: *“Sto tremando adesso”*.

Il nome “Marco” è comune, ma nel contesto del caso rimanda subito a tre figure: Marco Poggi, il fratello di Chiara; un amico di Alberto Stasi; e Andrea Sempio, citato più volte nelle indagini. Lo stesso Tizzoni ipotizza che il biglietto possa riferirsi a un conoscente di Stasi, non necessariamente a Marco Poggi. I genitori ribadiscono da sempre che *“nostro figlio era con noi in montagna quando Chiara è stata uccisa”*.

Oggi Marco Poggi vive in un luogo non reso noto. Secondo quanto riferito dall’amico Andrea Sempio, si trova in un *“luogo lontano”* dove *“ha fatto bene ad andare”*, dettaglio che alimenta ancora di più la dimensione enigmatica della sua assenza dalla scena pubblica.

La fuga del killer e lo scenario di un delitto professionale

Parallelamente, si tenta di ricostruire con maggiore precisione le mosse del killer dopo l’aggressione a Chiara Poggi. Nelle conversazioni tra le madri di Chiara e di Alberto Stasi emerge la figura di “un uomo in cortile” nelle ore successive al delitto.

Una delle piste più discusse riguarda un muretto del giardino dei Poggi, che sarebbe stato danneggiato durante la fuga. Se confermato, il dettaglio indicherebbe una via di uscita alternativa rispetto alle strade del paese: attraversamento di campi, giardini, fino a un canale oggi in secca. Solo chi conosceva molto bene Garlasco avrebbe potuto muoversi così, evitando di lasciare tracce evidenti.

L’avvocato Massimo Lovati, già legale di Andrea Sempio e profondo conoscitore del fascicolo, sostiene da tempo: *“Il killer è un professionista”*. Secondo lui, *“Chiara aveva scoperto qualcosa di grosso”* e i tagli sulle palpebre configurerebbero una vera *“esecuzione”*, lontana dall’impeto di un delitto occasionale.

Un caso ancora aperto nell’opinione pubblica e nelle ricerche online

Pur dopo anni di processi e sentenze, il delitto di Garlasco continua ad alimentare ricerche, dubbi e nuove letture, soprattutto online. Il biglietto su “Marco”, il silenzio di Marco Poggi e l’ipotesi di una fuga studiata nei minimi dettagli mantengono vivo un interrogativo centrale: quanto ancora resta da chiarire sulle reali motivazioni e sulla dinamica della morte di Chiara Poggi? Le future riaperture documentali, eventuali nuove perizie o testimonianze potrebbero ridisegnare le responsabilità, ma anche consolidare l’idea di un omicidio commissionato o preparato con metodo, più che di un tragico raptus individuale.

FAQ

Chi è Marco Poggi e quale ruolo ha nel delitto di Garlasco?

Marco Poggi è il fratello di Chiara Poggi, mai indagato formalmente. I genitori lo collocano in montagna con loro al momento dell’omicidio.

Cosa c’era scritto esattamente sul biglietto trovato al cimitero?

Sul biglietto anonimo, rinvenuto da Rita Preda sulla tomba della figlia, compariva la frase: *“Ad uccidere è stato Marco”*.

Perché il nome Marco nel biglietto genera così tanta inquietudine?

Il nome richiama più persone vicine a Chiara Poggi e Alberto Stasi. L’ambiguità, unita al contesto, alimenta sospetti e paure familiari.

Cosa sostiene l’avvocato Massimo Lovati sulla dinamica del delitto?

L’avvocato Massimo Lovati afferma che il killer è un professionista e che l’omicidio di Chiara ha caratteristiche di esecuzione mirata.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi sul caso Garlasco?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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