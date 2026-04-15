Home / NEWS / Garlasco indaga su tre suicidi sospetti dopo il delitto Poggi tra dubbi, legami e nuove piste

Garlasco, tre morti sospette riaccendono l’ombra sul delitto Poggi

Chi: gli inquirenti che indagano sul delitto di Chiara Poggi e tre persone decedute: Giovanni Ferri, Corrado Cavallini e Michele Bertani.

Che cosa: la riemersione di tre morti considerate sospette come possibile “filo rosso” con il caso di Garlasco.

Dove: nel piccolo centro del Pavese di Garlasco e nell’area di Vigevano.

Quando: tra il 2010 e il 2016, a pochi anni dall’omicidio di Chiara Poggi del 2007.

Perché: gli investigatori valutano se queste morti possano costituire un anello di congiunzione investigativo con il delitto Poggi.

In sintesi:

Tre decessi tra 2010 e 2016 finiscono sotto la lente nel contesto del caso Poggi.

Giovanni Ferri , 88 anni, trovato morto nel 2010 in circostanze ancora discusse.

, 88 anni, trovato morto nel 2010 in circostanze ancora discusse. Il medico Corrado Cavallini legava professionalmente famiglia Sempio e Ferri.

legava professionalmente famiglia e Ferri. Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, si sarebbe suicidato con dinamica ritenuta anomala.

I tre decessi collegati al contesto delitto Poggi

Secondo le ricostruzioni, il primo caso è quello di Giovanni Ferri, meccanico in pensione di 88 anni, rinvenuto cadavere il 23 novembre 2010. Le modalità della morte, considerate all’epoca compatibili con un gesto estremo, sono oggi oggetto di nuova attenzione investigativa.

Il secondo nome è quello di Corrado Cavallini, medico di base di Vigevano, trovato senza vita nel 2012. Cavallini era il medico della famiglia Sempio, ma anche dello stesso Giovanni Ferri, e avrebbe seguito clinicamente la moglie di Ferri dopo il presunto suicidio del marito. Per gli investigatori, proprio questa posizione “di cerniera” potrebbe rappresentare un potenziale anello di congiunzione tra il delitto Poggi e il decesso dell’anziano pensionato.

Il terzo episodio riguarda Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, che nel 2016 si sarebbe tolto la vita. I tre casi, letti oggi in sequenza temporale e relazionale, alimentano l’ipotesi di uno scenario più complesso rispetto a singoli, isolati episodi.

Il nodo Michele Bertani e i dubbi sulla dinamica

La trasmissione Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci, ha riportato l’attenzione sulla figura di Michele Bertani. L’uomo, legato da amicizia ad Andrea Sempio, sarebbe stato trovato morto nel 2016, con un cappio al collo.

Secondo quanto riferito in studio, il nodo del cappio sarebbe stato “molto difficile da fare da soli”, elemento che alimenta le perplessità sulla genuinità del gesto suicidario. L’ipotesi di un suicidio “anomalo” viene così affiancata all’analisi statistica dei casi simili in un centro di dimensioni ridotte come Garlasco.

L’ospite Riccardo Signoretti ha commentato: “Non credo che ci voglia il microscopio per identificare un filo rosso che può legare queste morti”. E ancora: “Garlasco è un centro molto piccolo, dove però dal punto di vista della cronaca nera accadono grandi cose. E questo è strano e sospetto, perché ci sono le statistiche sui suicidi”. Osservazioni che non sostituiscono le prove, ma indicano una direzione di approfondimento investigativo e mediatico.

Prospettive investigative e impatto sul caso Garlasco

La rilettura di queste tre morti sospette avviene in un momento in cui il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro del dibattito pubblico, anche per le recenti novità sulle impronte e sugli elementi tecnici analizzati in televisione e nelle aule giudiziarie.

Se eventuali nuovi accertamenti dovessero evidenziare connessioni oggettive tra i decessi di Giovanni Ferri, Corrado Cavallini, Michele Bertani e il contesto del delitto Poggi, si aprirebbe uno scenario inedito sia sul piano investigativo sia su quello processuale, con possibili richieste di ulteriori perizie, audizioni e riaperture di fascicoli archiviati. Per ora, restano piste allo studio, ma l’anomalia statistica delle morti in un paese così piccolo mantiene alta l’attenzione di inquirenti, media e opinione pubblica.

FAQ

Quante sono le morti sospette collegate al contesto di Garlasco?

Attualmente sono tre: Giovanni Ferri (2010), il medico Corrado Cavallini (2012) e Michele Bertani (2016), tutte successive al delitto Poggi.

Perché la morte di Corrado Cavallini interessa così tanto gli investigatori?

Perché era medico sia della famiglia Sempio sia di Giovanni Ferri e seguì la moglie di Ferri, configurando un possibile ruolo di collegamento.

Cosa rende anomala la morte di Michele Bertani secondo le ricostruzioni?

È anomala perché, secondo quanto riferito a Mattino Cinque, il cappio presentava un nodo giudicato molto difficile da realizzare autonomamente.

Garlasco ha un tasso di suicidi superiore alla media?

Sì, almeno in apparenza: commentatori come Riccardo Signoretti richiamano le statistiche, evidenziando l’insolita concentrazione di casi in un centro molto piccolo.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.