Home / EVENTI / Sinner celebra il trionfo a Montecarlo con Laila Hasanovic e Alessandro Benetton tra cori e festa al Cipriani

Sinner numero uno Atp, festa al Cipriani di Montecarlo dopo il trionfo

Il nuovo numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha celebrato la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo con una serata privata al ristorante Cipriani. Nel locale monegasco, domenica 12 aprile, il campione azzurro ha festeggiato con la fidanzata Laila Hasanovic, l’imprenditore Alessandro Benetton, il team e alcuni amici. Un video diffuso sui social mostra il gruppo cantare «We Are The Champions», simbolo di una consacrazione sportiva che restituisce a Sinner il primato nel ranking Atp. Il filmato, girato a Montecarlo, è diventato virale in poche ore, raccogliendo migliaia di interazioni e commenti che sottolineano il sostegno dei tifosi per il tennista altoatesino. La serata suggella così un passaggio chiave della carriera del giocatore italiano, in una cornice mondana che conferma la sua crescente centralità nel panorama sportivo internazionale.

In sintesi:

Jannik Sinner festeggia a Montecarlo il ritorno al numero uno del ranking Atp.

festeggia a Montecarlo il ritorno al numero uno del ranking Atp. Serata al ristorante Cipriani con Laila Hasanovic , Alessandro Benetton e il team.

con , e il team. Video virale sui social con il gruppo che canta «We Are The Champions» .

. Migliaia di like e commenti celebrano il momento d’oro del tennista italiano.

Il video virale dal Cipriani e il clima nel team Sinner

Nel filmato circolato sulle principali piattaforme social, Jannik Sinner è ripreso seduto al tavolo del Cipriani di Montecarlo, ristorante simbolo della mondanità nel Principato.

Accanto a lui compaiono la fidanzata Laila Hasanovic, il manageriale e alcuni amici, tra cui Alessandro Benetton.

L’atmosfera è distesa: il locale intero intona «We Are The Champions», mentre Sinner sorride, canta e sventola il tovagliolo in aria, gesto spontaneo che racconta meglio di ogni dichiarazione il peso emotivo del trionfo. Il contesto è quello di una celebrazione controllata ma sentita, immediatamente successiva alla vittoria al Masters 1000 di Montecarlo e al sorpasso nel ranking Atp che lo riporta in vetta al tennis mondiale.

Sui social, il video ha superato rapidamente quota diecimila like, con commenti come «Ti meriti tutto questo» e «Che spettacolo», a testimonianza di un consenso popolare sempre più trasversale, che va oltre il pubblico degli appassionati di tennis.

Immagine pubblica, tifo social e prossime sfide per Sinner

La serata monegasca al Cipriani non è solo un momento privato di festa: consolida l’immagine di Jannik Sinner come leader sportivo globale, capace di unire risultati, sobrietà e vicinanza ai tifosi.

La forte esposizione social, alimentata da contenuti spontanei come il video con «We Are The Champions», aumenta l’engagement attorno all’atleta proprio mentre il calendario tennistico entra nella fase cruciale sulla terra battuta e poi sull’erba.

Per sponsor, organizzatori di tornei e appassionati, il mix tra successi sul campo e narrazione extra-sportiva rende Sinner uno dei volti più rilevanti del tennis contemporaneo, con potenziali ricadute significative in termini di audience e interessi commerciali legati ai prossimi appuntamenti del circuito.

FAQ

Dove ha festeggiato Jannik Sinner dopo il Masters 1000 di Montecarlo?

Il tennista ha festeggiato al ristorante Cipriani di Montecarlo, locale di riferimento della mondanità del Principato, insieme a team e amici.

Chi era presente alla festa di Sinner al Cipriani di Montecarlo?

Erano presenti la fidanzata Laila Hasanovic, l’imprenditore Alessandro Benetton, membri del team e alcuni amici invitati per la serata.

Cosa mostra il video virale della festa di Jannik Sinner?

Il video mostra Sinner seduto al tavolo, mentre canta «We Are The Champions» e sventola il tovagliolo, applaudito dall’intero locale.

Quanti like ha raccolto il video social della festa di Sinner?

Il filmato ha superato circa diecimila like, con numerosi commenti di supporto come «Ti meriti tutto questo» e «Che spettacolo».

Da quali fonti è stato ricavato e rielaborato questo articolo su Sinner?

Questo contenuto è stato elaborato dalla Redazione sulla base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.