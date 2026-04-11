michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Francesco Dolci accusa Gianluca Soncin per la profanazione della tomba di Pamela Genini

Francesco Dolci accusa Gianluca Soncin per la profanazione della tomba di Pamela Genini

Profanazione tomba di Pamela Genini, l’affondo di Francesco Dolci su Soncin

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, accusa apertamente Gianluca Soncin, in carcere per l’omicidio della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025. Secondo Dolci, dietro la profanazione della tomba di Pamela nel cimitero di Strozza (Bergamo) ci sarebbe proprio Soncin, che avrebbe sfruttato presunte “conoscenze criminali” per organizzare il gesto.
Le dichiarazioni arrivano in televisione, nel 2026, mentre le indagini sulla profanazione sono ancora in corso e la famiglia di Pamela contesta duramente il ruolo di Dolci.
L’ex compagno, però, si difende, spiega perché ha fotografato il loculo, racconta particolari della notte dell’omicidio e nega qualsiasi frequentazione del cimitero fuori orario.

In sintesi:

  • Dolci indica Gianluca Soncin come mandante morale della profanazione della tomba di Pamela Genini.
  • L’ex fidanzato ricostruisce la notte dell’omicidio e sostiene che Soncin fosse pronto alla fuga armata.
  • Le numerose foto al loculo sarebbero state scattate, dice Dolci, per documentare una tomba provvisoria trascurata.
  • Dolci rivendica visite al cimitero solo in orario di apertura e nega accessi notturni.

Accuse, ricostruzioni e difese sull’omicidio e sulla tomba profanata

Lui era ossessionato da Pamela e aveva delle conoscenze criminali capaci di organizzare una cosa del genere“, afferma Francesco Dolci riferendosi a Gianluca Soncin. Secondo l’ex fidanzato, la profanazione sarebbe stata voluta “per spaventare le persone che hanno testimoniato contro di lui e quelle che avrebbero potuto parlare”.
Dolci sostiene che “dietro di lui ci sono altre persone“, evocando una rete di appoggi, ma senza indicare nomi precisi.

Ricostruendo la notte dell’omicidio, Dolci afferma che Soncin avesse già in auto “borse e valigia per scappare e altre armi“, poi consegnate – dice – agli inquirenti: “Se non fosse stato fermato dalla polizia sarebbe scappato, forse avrebbe preso Pamela e l’avrebbe ammazzata da un’altra parte“.
Il quadro che ne emerge è quello di un imputato descritto come violento, organizzato e capace di intimidazioni anche dopo l’arresto. Le affermazioni di Dolci, molto gravi, restano però al momento valutazioni unilaterali, in attesa delle verifiche della magistratura sulla profanazione del sepolcro.

Foto al loculo, rapporti con la famiglia e nodi ancora aperti

Sulle numerose foto alla tomba di Pamela Genini, scattate nel cimitero di Strozza e consegnate agli investigatori, Francesco Dolci si difende: “Le foto le facevo e le giravo alle sue amiche o a un alto ufficiale dello Stato“. Le immagini mostrerebbero viti mancanti e anomalie nel loculo nelle diverse settimane.

Vedevo quella tomba provvisoria, con una lapide di plastica, e mi dispiaceva“, spiega, sostenendo di ignorare che la famiglia stesse predisponendo la traslazione nella tomba di famiglia: “Io con loro non ho rapporti“. In studio, Gianluigi Nuzzi ricorda che chi ha profanato il sepolcro avrebbe fatto un “lavoro approssimativo“, lasciando “diverse tracce“, come se pensasse che il loculo non sarebbe più stato aperto.
Dolci ribadisce il proprio disappunto per una sepoltura che riteneva definitiva e definisce gli scatti una condivisione del suo “dispiacere” per la presunta trascuratezza.

Sulle sue visite al cimitero, afferma di essersi recato solo in orario di apertura, negando accessi notturni o l’utilizzo del “tasto dietro il cancello” che consente l’ingresso dopo la chiusura. “Rispetto i luoghi sacri, non sono mai stato in un luogo sacro la notte“, dice, ricordando di aver saputo solo a posteriori delle chiusure prolungate del camposanto.

FAQ

Chi è Gianluca Soncin e perché è in carcere?

È il principale imputato per l’omicidio di Pamela Genini, uccisa a Milano nell’ottobre 2025. È detenuto in attesa di sentenza definitiva.

Perché Francesco Dolci collega Soncin alla profanazione della tomba?

Dolci sostiene che Soncin fosse ossessionato da Pamela e avesse conoscenze criminali per intimidire testimoni tramite la profanazione del sepolcro.

Le foto di Dolci al loculo di Pamela sono agli atti?

Sì, le foto sono state consegnate agli inquirenti e documentano presunte anomalie al loculo nel cimitero di Strozza.

Dolci ha ammesso visite al cimitero fuori orario?

No, Dolci afferma di essere andato al cimitero solo in orario di apertura, negando qualsiasi accesso notturno o irregolare.

Da quali fonti provengono le informazioni sul caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache