Cassazione tutela compensi avvocati anche se il processo dura troppo e i clienti muoiono

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Europa tra regole e innovazione tecnologica: la sfida decisiva per il futuro

Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, parlamentari, imprese e associazioni per discutere come l’Europa debba regolare l’innovazione tecnologica.

Al centro del dibattito, aperto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il rapporto tra nuove tecnologie – in particolare intelligenza artificiale e dispositivi digitali avanzati – ed esercizio dei diritti fondamentali.

L’incontro, svoltosi a Roma nelle scorse ore, ha messo in luce perché il modello regolatorio europeo rischi di frenare competitività, investimenti e leadership industriale, specie nei settori a più alta velocità di innovazione, e perché serva un cambio di paradigma politico e culturale.

In sintesi:

Leader istituzionali e imprese chiedono regole più snelle per tecnologie e intelligenza artificiale.

Gli smart glasses mostrano il rischio di norme che penalizzano filiere industriali europee.

Cresce la critica all’“ipertrofia regolatoria” e alla frammentazione tra Stati membri.

Emergono il “diritto all’innovazione” e la dimensione geopolitica della competitività tecnologica.

Nel confronto romano è emersa una visione condivisa: l’innovazione non è più solo motore economico, ma infrastruttura dei diritti.

Accesso alle cure, inclusione sociale, informazione di qualità e capacità produttiva dipendono sempre più da IA, piattaforme digitali e dispositivi connessi.

Per questo la regolazione europea, spesso lenta e complessa, viene percepita come potenziale fattore di ritardo competitivo, soprattutto rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la tecnologia è già asse strategico di politica economica, industriale e militare.

Regolazione europea, smart glasses e “diritto all’innovazione”

Un caso emblematico discusso al Centro Studi Americani riguarda i dispositivi indossabili e, in particolare, gli smart glasses.

L’Europa, grazie a campioni industriali come EssilorLuxottica, mantiene qui una delle poche leadership globali nell’elettronica di consumo.

Tuttavia, norme nate con finalità ambientali – come il Regolamento europeo sulla sostituibilità delle batterie – rischiano di incidere pesantemente su design, sicurezza, durabilità e sostenibilità economica di questi prodotti, mettendo in tensione intere filiere.

Da più interventi è arrivata una critica netta all’“ipertrofia regolatoria”: troppe norme, troppi livelli decisionali, troppe autorità eccessivamente frammentate tra Stati membri.

Questo quadro genera incertezza giuridica, rallenta gli investimenti privati e spinge le aziende più innovative a preferire altri mercati.

Sul piano culturale, l’innovazione in Europa viene ancora letta prevalentemente come rischio da contenere, non come asset strategico da incentivare, in contrasto con l’approccio di Washington e Pechino.

Da qui la proposta di un vero “diritto all’innovazione”: non solo libertà di ricerca e impresa, ma diritto dei cittadini a beneficiare dei progressi tecnologici, analogamente all’evoluzione storica dei diritti sociali.

Il ritardo europeo in intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, a fronte di una crescente domanda di capacità computazionale ed energetica, impone politiche che accompagnino l’innovazione, anziché inseguirla.

Sullo sfondo, una dimensione geopolitica chiara: la rilevanza internazionale dell’Europa dipenderà dalla capacità di integrare in modo equilibrato sostenibilità, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico.

Verso nuove politiche europee per competitività e diritti digitali

La discussione romana indica che la vera scelta non è tra più o meno regole, ma tra regole abilitanti o frenanti.

Se l’Unione europea saprà ridurre frammentazione normativa, accelerare i processi decisionali e introdurre valutazioni d’impatto tecnologico più dinamiche, potrà trasformare compliance e standard in un vantaggio competitivo globale.

In caso contrario, rischia di perdere ulteriormente terreno su IA, cloud, dispositivi intelligenti e infrastrutture critiche, lasciando che il baricentro tecnologico e industriale si sposti definitivamente fuori dal continente, con effetti diretti su occupazione, autonomia strategica e tenuta democratica.

FAQ

Perché la regolazione tecnologica europea è considerata troppo lenta?

È considerata lenta perché i processi legislativi UE durano anni, mentre le tecnologie evolvono in mesi, producendo norme spesso superate al momento dell’applicazione.

Qual è il rischio principale per gli smart glasses in Europa?

Il rischio principale è che regolamenti sulle batterie e l’ambiente rendano insostenibili design, costi e sicurezza, indebolendo la leadership industriale di gruppi come EssilorLuxottica.

Cosa significa “diritto all’innovazione” per i cittadini europei?

Significa riconoscere ai cittadini il diritto effettivo ad accedere e beneficiare dei progressi tecnologici, come per i diritti sociali novecenteschi.

In quali settori tecnologici l’Europa è oggi più in ritardo?

L’Europa è in ritardo soprattutto in intelligenza artificiale, infrastrutture digitali avanzate, capacità computazionale e piattaforme globali rispetto a Stati Uniti e Cina.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

La fonte è una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.