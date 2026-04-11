michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cassazione tutela compensi avvocati anche se il processo dura troppo e i clienti muoiono

Cassazione tutela compensi avvocati anche se il processo dura troppo e i clienti muoiono

Europa tra regole e innovazione tecnologica: la sfida decisiva per il futuro

Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, parlamentari, imprese e associazioni per discutere come l’Europa debba regolare l’innovazione tecnologica.
Al centro del dibattito, aperto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il rapporto tra nuove tecnologie – in particolare intelligenza artificiale e dispositivi digitali avanzati – ed esercizio dei diritti fondamentali.
L’incontro, svoltosi a Roma nelle scorse ore, ha messo in luce perché il modello regolatorio europeo rischi di frenare competitività, investimenti e leadership industriale, specie nei settori a più alta velocità di innovazione, e perché serva un cambio di paradigma politico e culturale.

In sintesi:

  • Leader istituzionali e imprese chiedono regole più snelle per tecnologie e intelligenza artificiale.
  • Gli smart glasses mostrano il rischio di norme che penalizzano filiere industriali europee.
  • Cresce la critica all’“ipertrofia regolatoria” e alla frammentazione tra Stati membri.
  • Emergono il “diritto all’innovazione” e la dimensione geopolitica della competitività tecnologica.

Nel confronto romano è emersa una visione condivisa: l’innovazione non è più solo motore economico, ma infrastruttura dei diritti.
Accesso alle cure, inclusione sociale, informazione di qualità e capacità produttiva dipendono sempre più da IA, piattaforme digitali e dispositivi connessi.
Per questo la regolazione europea, spesso lenta e complessa, viene percepita come potenziale fattore di ritardo competitivo, soprattutto rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la tecnologia è già asse strategico di politica economica, industriale e militare.

Regolazione europea, smart glasses e “diritto all’innovazione”

Un caso emblematico discusso al Centro Studi Americani riguarda i dispositivi indossabili e, in particolare, gli smart glasses.
L’Europa, grazie a campioni industriali come EssilorLuxottica, mantiene qui una delle poche leadership globali nell’elettronica di consumo.
Tuttavia, norme nate con finalità ambientali – come il Regolamento europeo sulla sostituibilità delle batterie – rischiano di incidere pesantemente su design, sicurezza, durabilità e sostenibilità economica di questi prodotti, mettendo in tensione intere filiere.

Da più interventi è arrivata una critica netta all’“ipertrofia regolatoria”: troppe norme, troppi livelli decisionali, troppe autorità eccessivamente frammentate tra Stati membri.
Questo quadro genera incertezza giuridica, rallenta gli investimenti privati e spinge le aziende più innovative a preferire altri mercati.
Sul piano culturale, l’innovazione in Europa viene ancora letta prevalentemente come rischio da contenere, non come asset strategico da incentivare, in contrasto con l’approccio di Washington e Pechino.

Da qui la proposta di un vero “diritto all’innovazione”: non solo libertà di ricerca e impresa, ma diritto dei cittadini a beneficiare dei progressi tecnologici, analogamente all’evoluzione storica dei diritti sociali.
Il ritardo europeo in intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, a fronte di una crescente domanda di capacità computazionale ed energetica, impone politiche che accompagnino l’innovazione, anziché inseguirla.
Sullo sfondo, una dimensione geopolitica chiara: la rilevanza internazionale dell’Europa dipenderà dalla capacità di integrare in modo equilibrato sostenibilità, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico.

Verso nuove politiche europee per competitività e diritti digitali

La discussione romana indica che la vera scelta non è tra più o meno regole, ma tra regole abilitanti o frenanti.
Se l’Unione europea saprà ridurre frammentazione normativa, accelerare i processi decisionali e introdurre valutazioni d’impatto tecnologico più dinamiche, potrà trasformare compliance e standard in un vantaggio competitivo globale.
In caso contrario, rischia di perdere ulteriormente terreno su IA, cloud, dispositivi intelligenti e infrastrutture critiche, lasciando che il baricentro tecnologico e industriale si sposti definitivamente fuori dal continente, con effetti diretti su occupazione, autonomia strategica e tenuta democratica.

FAQ

Perché la regolazione tecnologica europea è considerata troppo lenta?

È considerata lenta perché i processi legislativi UE durano anni, mentre le tecnologie evolvono in mesi, producendo norme spesso superate al momento dell’applicazione.

Qual è il rischio principale per gli smart glasses in Europa?

Il rischio principale è che regolamenti sulle batterie e l’ambiente rendano insostenibili design, costi e sicurezza, indebolendo la leadership industriale di gruppi come EssilorLuxottica.

Cosa significa “diritto all’innovazione” per i cittadini europei?

Significa riconoscere ai cittadini il diritto effettivo ad accedere e beneficiare dei progressi tecnologici, come per i diritti sociali novecenteschi.

In quali settori tecnologici l’Europa è oggi più in ritardo?

L’Europa è in ritardo soprattutto in intelligenza artificiale, infrastrutture digitali avanzate, capacità computazionale e piattaforme globali rispetto a Stati Uniti e Cina.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

La fonte è una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache