Pio Esposito respinge le critiche dopo l’errore in Nazionale e difende il proprio valore

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Europa tra regole e innovazione: il dibattito strategico a Roma

Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, parlamentari, imprese e associazioni per discutere il rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione europea.

Nel dibattito, aperto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il focus è stato su intelligenza artificiale, dispositivi digitali avanzati e smart glasses.

L’appuntamento, svoltosi recentemente nella capitale, ha messo al centro perché l’Europa rischia di rallentare la propria competitività globale con norme lente e frammentate, mentre diritti fondamentali come salute, informazione e inclusione dipendono sempre più dall’accesso alle tecnologie emergenti.

In sintesi:

Innovazione digitale e IA incidono direttamente su diritti fondamentali di cittadini e imprese europee.

L’ipertrofia regolatoria UE rischia di frenare investimenti, competitività e filiere industriali strategiche.

Il caso smart glasses mostra come norme ambientali possano impattare design e sostenibilità economica.

Serve un “diritto all’innovazione” che accompagni, e non insegua, il progresso tecnologico.

Regole UE, smart glasses e diritto all’innovazione: cosa è emerso

Dal confronto è emersa una consapevolezza condivisa: lo sviluppo tecnologico non è più solo leva economica, ma infrastruttura abilitante per l’esercizio dei diritti.

Accesso alla salute, inclusione sociale, qualità dell’informazione e produttività dipendono ormai da intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e infrastrutture digitali avanzate.

In questo scenario, diversi relatori hanno criticato la lentezza del processo normativo europeo, che spesso produce regole superate già al momento dell’entrata in vigore, con effetti potenzialmente depressivi su competitività e investimenti.