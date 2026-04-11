Pio Esposito respinge le critiche dopo l’errore in Nazionale e difende il proprio valore

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Indice dei Contenuti:
Europa tra regole e innovazione: il dibattito strategico a Roma
Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, parlamentari, imprese e associazioni per discutere il rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione europea.
Nel dibattito, aperto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il focus è stato su intelligenza artificiale, dispositivi digitali avanzati e smart glasses.
L’appuntamento, svoltosi recentemente nella capitale, ha messo al centro perché l’Europa rischia di rallentare la propria competitività globale con norme lente e frammentate, mentre diritti fondamentali come salute, informazione e inclusione dipendono sempre più dall’accesso alle tecnologie emergenti.
In sintesi:
- Innovazione digitale e IA incidono direttamente su diritti fondamentali di cittadini e imprese europee.
- L’ipertrofia regolatoria UE rischia di frenare investimenti, competitività e filiere industriali strategiche.
- Il caso smart glasses mostra come norme ambientali possano impattare design e sostenibilità economica.
- Serve un “diritto all’innovazione” che accompagni, e non insegua, il progresso tecnologico.
Regole UE, smart glasses e diritto all’innovazione: cosa è emerso
Dal confronto è emersa una consapevolezza condivisa: lo sviluppo tecnologico non è più solo leva economica, ma infrastruttura abilitante per l’esercizio dei diritti.
Accesso alla salute, inclusione sociale, qualità dell’informazione e produttività dipendono ormai da intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e infrastrutture digitali avanzate.
In questo scenario, diversi relatori hanno criticato la lentezza del processo normativo europeo, che spesso produce regole superate già al momento dell’entrata in vigore, con effetti potenzialmente depressivi su competitività e investimenti.
Il caso dei dispositivi indossabili, in particolare gli smart glasses, è stato indicato come test di sistema. Nel dibattito si è parlato di “ipertrofia regolatoria”: troppe norme, troppe autorità, troppa frammentazione tra Stati membri. Si tratta di un’impostazione opposta rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la competizione tecnologica è ormai al centro delle scelte economiche, industriali e militari. Il confronto ha evidenziato il ritardo europeo in ambiti chiave come intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, proprio mentre cresce in modo esponenziale la domanda di capacità computazionale ed energetica. Dalla capacità dell’Unione di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e crescita tecnologica dipenderà il suo peso nel nuovo ordine globale. È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili. Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici. È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie. Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione. Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
L’Europa – con l’Italia e EssilorLuxottica in prima linea – conserva qui una delle poche leadership industriali globali nell’elettronica di consumo.
La sfida geopolitica e il bivio strategico per l’Europa
FAQ
Perché il rapporto tra innovazione e regolazione è cruciale per l’Europa?
Cosa rischiano le aziende europee con l’ipertrofia regolatoria?
Perché il caso degli smart glasses è considerato emblematico?
Cosa si intende per “diritto all’innovazione” nel dibattito europeo?
Quali sono le principali fonti informative su questo dibattito?
Nel dibattito si è parlato di “ipertrofia regolatoria”: troppe norme, troppe autorità, troppa frammentazione tra Stati membri. Si tratta di un’impostazione opposta rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la competizione tecnologica è ormai al centro delle scelte economiche, industriali e militari. Il confronto ha evidenziato il ritardo europeo in ambiti chiave come intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, proprio mentre cresce in modo esponenziale la domanda di capacità computazionale ed energetica. Dalla capacità dell’Unione di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e crescita tecnologica dipenderà il suo peso nel nuovo ordine globale. È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili. Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici. È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie. Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione. Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
Si tratta di un’impostazione opposta rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la competizione tecnologica è ormai al centro delle scelte economiche, industriali e militari. Il confronto ha evidenziato il ritardo europeo in ambiti chiave come intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, proprio mentre cresce in modo esponenziale la domanda di capacità computazionale ed energetica. Dalla capacità dell’Unione di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e crescita tecnologica dipenderà il suo peso nel nuovo ordine globale. È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili. Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici. È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie. Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione. Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
Il confronto ha evidenziato il ritardo europeo in ambiti chiave come intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, proprio mentre cresce in modo esponenziale la domanda di capacità computazionale ed energetica. Dalla capacità dell’Unione di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e crescita tecnologica dipenderà il suo peso nel nuovo ordine globale. È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili. Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici. È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie. Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione. Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
Dalla capacità dell’Unione di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e crescita tecnologica dipenderà il suo peso nel nuovo ordine globale. È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili. Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici. È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie. Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione. Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
È cruciale perché determina se l’Europa potrà restare competitiva, garantire diritti digitali effettivi e attrarre investimenti in settori ad alta innovazione come IA e dispositivi indossabili.
Rischiano incertezza giuridica, aumento dei costi di conformità, ritardi nel lancio dei prodotti e perdita di competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, soprattutto nei comparti tecnologici più dinamici.
È emblematico perché l’Europa, con l’Italia ed EssilorLuxottica, mantiene una leadership globale che potrebbe essere compromessa da regolazioni mal calibrate, in particolare sulla sostituibilità delle batterie.
Si intende il riconoscimento normativo della possibilità di sviluppare, adottare e beneficiare delle tecnologie, come estensione dei diritti sociali e strumento di inclusione.
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.