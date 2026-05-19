19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Francesca Manzini e Soleil Sorge litigano a The Unknown per rispetto

Scontro a The Unknown tra Francesca Manzini e Soleil Sorge: cosa è successo

Nella seconda puntata di The Unknown, in Calabria, il confronto tra Francesca Manzini e Soleil Sorge è esploso durante le missioni mattutine e serali del reality.

Il litigio è nato mentre il gruppo vip, impegnato a cercare un murales correndo per le strade, veniva rallentato dalle difficoltà fisiche dichiarate da Manzini, che ha parlato di bronchite e di mancato rispetto.

La tensione, alimentata dall’agonismo di Sorge e dalle esigenze di gioco della squadra, è proseguita fino alla notte, quando le due si sono scontrate anche sulla gestione dei letti e dei cuscini nella stanza condivisa.

L’episodio evidenzia la frattura tra spirito competitivo e solidarietà interna al cast, con ricadute potenziali sugli equilibri del reality e sulla percezione del pubblico televisivo e social.

In sintesi:

Scontro acceso tra Francesca Manzini e Soleil Sorge nella seconda puntata di The Unknown .

e nella seconda puntata di . Lite in corsa per una missione in Calabria: salute contro agonismo di squadra.

Nuova discussione notturna sulla gestione dei letti e del cuscino “conteso”.

Equilibri del gruppo vip messi alla prova, con forte eco sui social.

Il litigio durante la missione e le reazioni nel gruppo

Nella prova mattutina dedicata alla ricerca di un murales, il gruppo vip di The Unknown doveva correre per le vie calabresi. Francesca Manzini, in evidente affanno, ha chiesto più volte di rallentare, spiegando: “Ho la bronchite non riesco!”.

La richiesta ha incrinato la pazienza di Soleil Sorge, nota per l’agonismo già dimostrato a L’Isola dei Famosi. Quando Manzini ha detto: “Calma un attimo, questo è un gioco e si va piano!”, Sorge ha ribattuto: “No è una gara e si va forte!”.

La replica di Manzini – “Allora mi squalifico… qua si vede anche come uno si aiuta quando un altro sta male” – è stata percepita dal gruppo come un’accusa implicita di scarsa solidarietà.

Nel confessionale, Soleil Sorge ha criticato la compagna: “Va bene la crisi, ma a tutto c’è un limite… ci sta rallentando troppo”. Manzini, dal canto suo, ha insistito sul tema del rispetto reciproco in una squadra, collegando il malessere fisico all’esigenza di tutela da parte del gruppo.

Dalla “guerra del cuscino” agli scenari futuri nel reality

La frizione non si è esaurita con la prova. Nella notte, una scelta logistica sulle stanze ha portato sei concorrenti a condividere la stessa camera, fra letti matrimoniali, lettini e brandine.

Costretta per la seconda volta sulla brandina, Soleil Sorge ha preso un cuscino dal letto matrimoniale dove dormiva Francesca Manzini. Ne è nato un nuovo scontro: “Posso dormire su una brandina senza cuscino per la seconda notte consecutiva? Hai scelto il matrimoniale, almeno dammi il cuscino”, ha protestato Sorge.

La questione non è stata risolta: Soleil ha finito per usare il giubbotto piegato come cuscino, mentre Manzini ha mantenuto il proprio comfort.

Chiusura netta di Sorge: “Io non devo fare pace con Francesca, è Francesca che deve fare pace con sé stessa”. Il conflitto apre a due possibili sviluppi: irrigidimento delle alleanze interne o, al contrario, un riassestamento dei ruoli che potrebbe catalizzare l’attenzione del pubblico in vista delle prossime puntate.

Un contrasto emblematico per dinamiche di gioco e percezione del pubblico

Lo scontro fra Francesca Manzini e Soleil Sorge va oltre il semplice litigio televisivo: mette al centro il limite tra spirito competitivo, gestione della fatica e rispetto dei compagni, temi cruciali per la credibilità di un reality ad alta intensità fisica come The Unknown.

La narrazione social, amplificata dai video delle liti e dal tono ironico dei commenti, potrebbe trasformare le due protagoniste in poli opposti di identificazione per il pubblico, influenzando sia le future scelte autoriali sia il racconto delle prossime puntate.

Se il programma saprà valorizzare questo contrasto senza esasperarlo, il caso Manzini–Sorge potrà diventare un osservatorio interessante su come si ridefiniscono oggi le dinamiche di squadra nei reality italiani.

FAQ

Cosa è successo tra Francesca Manzini e Soleil Sorge a The Unknown?

È avvenuto un doppio scontro, durante una missione di corsa in Calabria e nella notte, per la gestione dei letti e del cuscino.

Perché Francesca Manzini ha rallentato la squadra durante la prova?

È avvenuto perché Francesca Manzini ha dichiarato di avere la bronchite e difficoltà respiratorie, chiedendo di rallentare il ritmo della corsa di gruppo.

Qual era la posizione di Soleil Sorge sul comportamento di Francesca Manzini?

È stata molto critica: Soleil Sorge ha rivendicato la natura competitiva del reality, sostenendo che una gara richiede impegno costante e velocità.

La lite potrebbe influenzare le dinamiche future a The Unknown?

Sì, il conflitto può ridefinire alleanze, percezione del pubblico e gestione delle prossime missioni, incidendo sulla permanenza e sul racconto televisivo delle due concorrenti.

Da dove provengono le informazioni su The Unknown e sullo scontro?

Provengono da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.